Numerology Horoscope: मूलांक 1 से लेकर 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 19 जनवरी का दिन? जानिए अंक राशिफल

Numerology Horoscope: मूलांक 1 से लेकर 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 19 जनवरी का दिन? जानिए अंक राशिफल

संक्षेप:

अंक ज्योतिष के अनुसार, हर मूलांक का अपना ग्रह होता है और उस दिन की ऊर्जा उसी ग्रह से प्रभावित रहती है। 19 जनवरी 2026 का दिन सभी मूलांकों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आ रहा है।

Jan 18, 2026 04:17 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
19 जनवरी 2026 का दिन सभी मूलांकों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आ रहा है। अंक ज्योतिष के अनुसार, हर मूलांक का अपना ग्रह होता है और उस दिन की ऊर्जा उसी ग्रह से प्रभावित रहती है। 19 जनवरी 2026 का दिन युवाओं के लिए करियर, पढ़ाई और भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण निर्णयों का दिन है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और कौन-से उपाय अपनाने चाहिए।

मूलांक - 1 (जन्म तिथि 1, 10, 19, 28)

सूर्य देव के प्रभाव वाले मूलांक 1 के जातक युवा वर्ग के रूप में अपने करियर और भविष्य को लेकर गंभीर नजर आएंगे। अगर नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं, तो उस पर सोच-समझकर ही अमल करें। पैतृक संपत्ति को लेकर घर के सदस्यों के बीच चर्चा हो सकती है। निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचें।

उपाय: नारायण कवच का पाठ करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और सही निर्णय ले पाएंगे।

मूलांक - 2 (जन्म तिथि 2, 11, 20, 29)

मूलांक 2 के जातकों पर चंद्र देव का प्रभाव होता है। इस मूलांक के जातकों के रुके हुए या उधार दिए गए पैसों की वापसी की संभावना है। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। युवा अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव करने की कोशिश करें। व्यवस्थित दिनचर्या और कार्यशैली आपको सफलता के करीब ले जाएगी।

उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। इससे मन शांत रहेगा और आर्थिक लाभ होगा।

मूलांक - 3 (जन्म तिथि 3, 12, 21, 30)

बृहस्पति देव के प्रभाव वाले मूलांक 3 वाले जातक अपने उत्तम व्यक्तित्व और व्यवहार कुशलता से सामाजिक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। अनजान व्यक्तियों पर जरूरत से अधिक भरोसा करने से बचें, वरना हानि होने की संभावना है।

उपाय: रोज सुबह गुरु को नमस्कार करें और 'ॐ गुरवे नमः' का जाप करें। इससे बुद्धि और विवेक बढ़ेगा।

मूलांक - 4 (जन्म तिथि 4, 13, 22, 31)

मूलांक 4 के जातकों पर राहु का प्रभाव होता है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। सोशल मीडिया और फालतू गतिविधियों में समय ना गंवाएं, इससे करियर प्रभावित हो सकता है। अनावश्यक यात्रा से परहेज करें।

उपाय: घर में बिजली का कोई खराब उपकरण ना रखें। इससे राहु का प्रभाव कम होगा।

मूलांक - 5 (जन्म तिथि 5, 14, 23)

बुध देव के प्रभाव वाले मूलांक 5 वाले जातक प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ी कोई अच्छी खबर सुन सकते हैं। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उससे जुड़ी पूरी जानकारी जुटाना आपको सफलता के करीब ले जाएगा। व्यवसाय में केवल उत्पादन नहीं, बल्कि मार्केटिंग पर भी ध्यान दें।

उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे बुद्धि तेज होगी और निर्णय सही होंगे।

मूलांक - 6 (जन्म तिथि 6, 15, 24)

मूलांक 6 के जातकों पर शुक्र देव का प्रभाव होता है। इस मूलांक की महिलाएं घर की व्यवस्था और साफ-सफाई पर ध्यान देंगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति की मध्यस्थता से समाधान निकलेगा। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को अच्छे प्रदर्शन के कारण पदोन्नति का अवसर मिल सकता है।

उपाय: मंदिर में दही दान करें। इससे सुख-शांति और वैभव बढ़ेगा।

मूलांक - 7 (जन्म तिथि 7, 16, 25)

केतु देव के प्रभाव वाले मूलांक 7 के जातकों के लिए बच्चों की जिद या अड़ियल रवैया परेशानी का कारण बन सकता है। स्थिति को संभालने के लिए अनुशासन जरूरी होगा। घर के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने से पारिवारिक संतुलन बना रहेगा।

उपाय: बच्चों को खट्टी-मीठी टॉफी खाने को दें। इससे केतु का प्रभाव संतुलित रहेगा।

मूलांक - 8 (जन्म तिथि 8, 17, 26)

शनि देव के प्रभाव वाले मूलांक 8 वाले जातक कारोबार में नए कार्य या विस्तार से जुड़े निर्णय फिलहाल टालें। प्रॉपर्टी की कोई डील आज फाइनल होने की संभावना है। कारोबार में किसी मशीनरी के खराब होने से प्रोडक्शन प्रभावित हो सकती है।

उपाय: दूसरों पर बिना वजह गुस्सा न करें। इससे शनि का क्रोध शांत रहेगा।

मूलांक - 9 (जन्म तिथि 9, 18, 27)

मूलांक 9 के जातक पर मंगल देव का प्रभाव होता है। नौकरी कर रहे व्यक्तियों के लिए उपलब्धियों से भरा दिन रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ चला आ रहा तनाव दूर होगा और संबंधों में मधुरता आएगी।

उपाय: लाल रंग की वस्तुओं का दान करें। इससे मंगल की ऊर्जा संतुलित रहेगी।

19 जनवरी 2026 का दिन सभी मूलांकों के लिए अलग-अलग चुनौतियां और अवसर लेकर आया है। उपरोक्त उपायों को अपनाकर आप दिन को और बेहतर बना सकते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक का अपना ग्रह होता है, इसलिए अपने मूलांक के अनुसार उपाय जरूर करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

