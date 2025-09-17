Numerology Horoscope 18 September 2025 Kal Ka Ank Rashifal Know your future by date of birth Numerology: 1 से 9 मूलांक वालों का 18 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Numerology: 1 से 9 मूलांक वालों का 18 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल

Horoscope Numerology 18 September 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 02:16 PM
Numerology Horoscope 18 September 2025, अंक राशिफल: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार, अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होगा।

1 से 9 मूलांक वालों का 18 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल

मूलांक-1

आज के दिन अनुभवों और रोमांच का आनंद लें। जोखिम लेने और नई चीजों को आजमाने से न डरें। दिन की ऊर्जा आपको अपने दैनिक दिनचर्या की जंजीरों से मुक्त होने और जीवन का एक नया तरीका अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपकी साहसिक भावना पूरे जोरों पर है, जो आपको आपके लक्ष्यों तक ले जाएगी।

मूलांक-2

आज के दिन आशावादी बनें। यह आपके लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने का समय है क्योंकि सितारे उन्हें वास्तविकता बनाने के लिए अनुकूल स्थिति में हैं। आज अपने जीवन की जिम्मेदारियों को संभालें। आप उन चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्सुक हैं, जो कभी बहुत कठिन लगती थी।

मूलांक-3

आज का दिन आपके सपनों को हकीकत में बदलने का दिन है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। लाइफ पार्टनर को खुश रखने के लिए किसी रोमांटिक ट्रिप का प्लान बनाएं। आपकी कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाएगी।

मूलांक-4

आज के दिन आप सकारात्मकता और सौभाग्य की यात्रा पर हैं। आपको अपने प्रयासों का फल भी मिलेगा। आज सितारे आपके पक्ष में हैं। ब्रह्मांड आपसे अपने सपनों का पीछा करने और अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का आग्रह कर रहा है।

मूलांक-5

आज के दिन माता के सहयोग से धन की प्राप्‍ति‍ होगी। भागदौड़ बढ़ सकती है। कारोबार में वृद्धि तो होगी, परन्तु मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आत्मविश्वास मे कमी रहेगी। मन में निराशा एवं असन्तोष रहेगा। पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आएंगी।

मूलांक-6

आज के दिन माता की सेहत का ध्यान रखें। उथल-पुथल भरा दिन है, मन अशांत रहेगा। नौकरी में धन लाभ के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। भागदौड़ बढ़ेगी। परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। धार्म‍िक यात्रा पर जाने के योग हैं।

मूलांक-7

आज के दिन आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर रहेगा। आय में वृद्धि होगी, परन्तु कार्यभार बढ़ सकता है। लग्जरी में बेफिजूल खर्च न करें। कला या संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। नौकरी में तरक्की के मार्ग नजर आएंगे।

मूलांक-8

आज के दिन मन खुश रहेगा। ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। पेशेंस रखें। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। आय वृद्धि के स्रोत विकसित हो सकते हैं।

मूलांक-9

आज के दिन चिकित्सीय खर्च बढ़ सकते हैं। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। क्रोध के भाव से बचें। आय में वृद्धि होगी। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। विदेश यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

