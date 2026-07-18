आज का मूलांक 2 राशिफल: दूसरों का ख्याल रखते-रखते खुद को नजरअंदाज न करें, जल्दबाजी में न करें कोई वादा
मूलांक 2 वालों के लिए 18 जुलाई 2026 का दिन रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाकर चलने का है। दूसरों की जरूरतों के साथ अपनी बात भी साफ रखें। करियर में टीमवर्क का फायदा मिलेगा, लेकिन पैसों से जुड़े मामलों में भावनाओं में बहकर फैसला लेने से बचें।
Numerology Horoscope Today: घर या ऑफिस की छोटी जिम्मेदारियों के बीच आप कई बार सबको सहज रखने की कोशिश में अपनी जरूरत पीछे कर देते हैं। यही बात इस समय ज्यादा दिख सकती है। चंद्र का प्रभाव आपको भावुक, सहनशील और रिश्तों को बचाकर चलने वाला बनाता है, लेकिन हर बात मन में रख लेना ठीक नहीं। 18 जुलाई 2026 का मूलांक 9 भीतर प्रतिक्रिया तेज कर सकता है, जबकि भाग्यांक 8 आपसे व्यवहार में स्पष्टता और सीमा तय करने की मांग करेगा। फोन पर बातचीत में खास ध्यान रखें। केवल सामने वाले का मूड देखकर जवाब न दें, अपनी बात भी साफ रखें। घर, डेस्क या कमरे को थोड़ा सलीके से रखना मन को हल्का कर सकता है। सुंदरता की चाह अच्छी है, बस उसके लिए खुद को थकाएं नहीं।
मूलांक 2 का लव राशिफल
रिश्तों में आपका नरम दिल इस समय ताकत भी है और परीक्षा भी। आप साथी, परिवार या किसी करीबी की जरूरत जल्दी समझ लेते हैं, पर हर बार बिना कहे सब संभालना जरूरी नहीं। चंद्र की संवेदनशीलता आपको जोड़ती है, लेकिन मन में अनकही उम्मीदें भी बढ़ा सकती है। अगर फोन पर कोई बात अधूरी रह गई हो, तो इशारों में नहीं, सीधे और शांत शब्दों में कहें। प्रेम संबंध में अपनापन रहेगा, पर अपनी सीमा तय करना भी उतना ही जरूरी है। परिवार में सजावट, सफाई या किसी व्यवस्था को लेकर आपकी राय सुनी जा सकती है।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
कामकाज में आपका सहयोगी स्वभाव लोगों को पसंद आएगा, लेकिन केवल सबकी मदद करते रहना ही प्रगति नहीं देता। भाग्यांक 8 का असर कहता है कि जिम्मेदारी बांटकर चलना बेहतर रहेगा। मूलांक 9 की तेज ऊर्जा के कारण किसी मीटिंग, कॉल या मैसेज का जवाब जल्दी देने का मन होगा, पर शब्द नापकर रखें। अंक 2 के लोगों के लिए रचनात्मक सोच अच्छी रहेगी, खासकर जहां प्रस्तुति, लिखाई, डिजाइन, समझाने या लोगों से तालमेल की जरूरत हो। स्टूडेंट्स नोट्स और असाइनमेंट को सुंदर बनाने में समय दे सकते हैं, पर मुख्य बात छूटनी नहीं चाहिए। ऑफिस में फोन पर हुई बातों का छोटा रिकॉर्ड रखना काम आएगा।
मूलांक 2 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में भावनात्मक फैसला भारी लग सकता है। किसी अपने की बात सुनकर तुरंत हामी भरने से पहले रकम, समय और जरूरत साफ समझ लें। सुंदर चीजों, घर की सजावट या छोटी सुविधा पर खर्च करने का मन बन सकता है। इसमें बुराई नहीं, लेकिन बजट का एक सीधा हिसाब सामने रखें। भाग्यांक 8 आपको अनुशासन सिखा रहा है, इसलिए लेनदेन में बात जितनी साफ होगी, उतनी राहत रहेगी। फोन पर हुई पैसों की चर्चा को याददाश्त पर न छोड़ें।
मूलांक 2 का स्वास्थ्य राशिफल
मन का उतार चढ़ाव शरीर पर जल्दी दिख सकता है। बेचैनी, हल्की सूजन या नींद टूटने जैसी स्थिति बन सकती है अगर दिन भर भावनाएं दबती रहें। चंद्र से जुड़े लोगों के लिए पानी का संतुलन और शांत माहौल बहुत जरूरी रहता है। शाम को दस मिनट चुप बैठकर दिन की तीन जरूरी बातें लिख लें। इससे मन बिखरेगा नहीं। बहुत तेज आवाज या लगातार बहस वाले माहौल से थोड़ी दूरी बेहतर रहेगी।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: फोन पर आधी बात सुनकर वादा न करें। सबको खुश रखने में अपना नुकसान न होने दें। सुंदरता के नाम पर बेवजह खर्च बढ़ सकता है।
आज की सलाह: अपनी नरमी के साथ अपनी सीमा भी साफ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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