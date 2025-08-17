Numerology Horoscope 18 August 2025 Kal Ka Ank Rashifal Know your future by date of birth Numerology: 1 से 9 मूलांक वालों का 18 अगस्त का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Numerology: 1 से 9 मूलांक वालों का 18 अगस्त का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल

Horoscope Numerology 18 August 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 17 Aug 2025 01:10 PM
Numerology Horoscope 18 August 2025, अंक राशिफल: अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार, अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होगा।

मूलांक-1: आज व्यवसायिक रूप से, बिजनेस या लाभदायक पार्टनरशिप तलाशने और अपने प्रोफेशनल रिलेशन को बढ़ाने का यह सही समय है। आपको अपने पेशेवर उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों के साथ सकारात्मक बातचीत करने की अपनी क्षमता पर भरोसा करना होगा।

मूलांक-2: आज का दिन अपने रिश्तों में ताजगी लाने का एक अच्छा अवसर है। रोमांस को बढ़ावा देने के लिए रोमांचक अवसर का आयोजन करें या कुछ क्रिएटिव करें। कार्यस्थल पर आपके पास काम को निपटाने के लिए कई नए विचार और तरीके होंगे।

मूलांक-3: आज सहयोग और साझेदारी आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आप एक रोमांटिक कनेक्शन खोजने की अपनी यात्रा में किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं, जिसका दिल और दिमाग आपसे मेल खाता हो।

मूलांक-4: इस समय का सदुपयोग आगे पढ़ाई करके, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके या यहां तक ​​कि विदेश यात्रा करके अपने पेशेवर प्रोफ़ाइल को बढ़ाने के लिए करें। चाहे आप सिंगल हों या रिश्ते में हों, यह दिल के मामलों में दिमाग को चुनने का समय है।

मूलांक-5: आज उच्च अधिकारी आपके काम की जांच कर सकते हैं। यह सफलता की राह पर एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अपने करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद पाने के लिए नई संभावनाओं की खोज करते समय एक्टिव रहें।

मूलांक-6: अगर आप सिंगल हैं तो सामाजिक मेल-जोल आपको अपने भावी पार्टनर से जुड़ने में मदद करेगा। आप खुद को नई सीमाओं की ओर आकर्षित होते हुए पा सकते हैं, चाहे वह पेशेवर लेवल पर नए करियर पथ का रास्ता खोलना हो या पर्सनल लेवल पर ज्ञान और स्किल्स की खोज करके आगे बढ़ना हो।

मूलांक-7: आज काम पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। इनोवेटिव विचार आपको करियर की सीढ़ी चढ़ने में मदद कर सकते हैं। अपनी स्किल्स को प्रदर्शित करने और एक नेता के रूप में आगे बढ़ने का अवसर न गवाएं।

मूलांक-8: इनोवेटिव होना और बुरे वक्त के लिए तैयार रहना आपके सिनीयर्स और पार्टनर्स का ध्यान आकर्षित करेगा और यही आपकी सफलता की नींव होगी। आपको संपत्ति, पार्टनरशिप या अप्रत्याशित लाभ में निवेश करके अपनी इंकम बढ़ाने का मौका भी मिल सकता है।

मूलांक-9: अपने शरीर के संकेतों पर अधिक ध्यान दें। ध्यान रखें कि आप किसी भी एक्टिव स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। काम करते समय, अपने नॉर्मल स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए वर्क और रेस्ट के बीच बैलेंस बनाना आवश्यक है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

