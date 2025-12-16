Hindustan Hindi News
Numerology 17 December 2025: 1-9 मूलांक के जातकों के लिए कैसा होगा कल का दिन? पढ़ें 17 दिसंबर की अंक राशिफल

Numerology 17 December 2025: 1-9 मूलांक के जातकों के लिए कैसा होगा कल का दिन? पढ़ें 17 दिसंबर की अंक राशिफल

संक्षेप:

Numerology Horoscope 17 December 2025: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के जरिए भी लोगों के बारे में जाना जा सकता है। अंकशास्त्र में 1 से लेकर 9 मूलांक के बारे में बताया गया है। अंक ज्योतिष के जरिए जानिए कल यानी 17 दिसंबर का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कैसा होगा?

Dec 16, 2025 02:33 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Numerology Horoscope 17 December: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र में 1 से लेकर 9 मूलांक का जिक्र है। इस शास्त्र की मदद से लोगों के जन्म की तारीख के जरिए काफी कुछ जाना जा सकता है। बता दें कि जन्म तिथि के योग को मूलांक कहा जाता है। मूलांक को आधार मानकर अंक ज्योतिष में राशिफल का आकंलन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कल का दिन 1 से लेकर 9 मूलांक वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

मूलांक 1

आज आपके अंदर नेतृत्व की भावना प्रबल रहेगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आप उन्हें बखूबी निभाएंगे। मान-सम्मान बढ़ने के योग हैं। सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन किसी पर अनावश्यक दबाव न बनाएं। शांत स्वभाव से काम लेंगे तो दिन और भी बेहतर रहेगा।

मूलांक 2

आज भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं। परिवार और रिश्तों से जुड़ी बातें आपको प्रभावित करेंगी। किसी अपने का सहयोग मानसिक सुकून देगा। कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। आर्थिक मामलों में स्थिति स्थिर रहेगी। मन को शांत रखने के लिए ध्यान या संगीत सहायक रहेगा।

मूलांक 3

आज भाग्य प्रबल रहेगा और प्रयास सफल होंगे। रुके हुए कामों में गति आएगी। शिक्षा, अध्यापन, लेखन, मीडिया और सलाह से जुड़े लोगों के लिए दिन खास है। वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में समय देने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी।

मूलांक 4

आज आपको धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना होगा। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल धीरे-धीरे जरूर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में बदलाव के संकेत हैं, लेकिन बिना सोचे-समझे निर्णय न लें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा।

मूलांक 5

आज का दिन नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। नए संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में लाभदायक रहेंगे। व्यापार, मार्केटिंग और संचार से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है। छोटी यात्रा के योग हैं। बातचीत में संयम रखें, तभी संबंध मजबूत होंगे और अवसर हाथ से नहीं जाएंगे।

मूलांक 6

आज सुख, सुविधा और आराम से जुड़ी चीजों पर ध्यान रहेगा। प्रेम संबंधों में मिठास आएगी और दांपत्य जीवन में तालमेल बेहतर होगा। आर्थिक रूप से लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। संतुलन बनाए रखें। कला, फैशन और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है।

मूलांक 7

आज मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है और निर्णय लेने में दुविधा होगी। अकेले समय में आत्मचिंतन करने से स्पष्टता मिलेगी। जल्दबाजी से बचें और सेहत का ध्यान रखें। आध्यात्मिक गतिविधियों, ध्यान या योग से मानसिक शांति प्राप्त होगी। धैर्य रखने से परिस्थितियां सुधरेंगी।

मूलांक 8

आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और कार्यभार ज्यादा रहेगा। मेहनत के बाद सफलता जरूर मिलेगी, इसलिए हिम्मत न हारें। सीनियर्स का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन अनुशासन से काम लेने पर स्थिति संभल जाएगी। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं।

मूलांक 9

आज ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पुराने अधूरे काम पूरे होंगे और नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। सामाजिक और सेवा कार्यों में भाग लेने से सम्मान मिलेगा। गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, तभी सफलता स्थायी रहेगी।

