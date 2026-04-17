Aaj Ka Ank Jyotish 17 April 2026: कैसा रहेगा मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

Numerology Horoscope Today आज का अंक ज्योतिष 17 अप्रैल 2026: आज का दिन मूलांक 8 और भाग्यांक 4 की ऊर्जा लेकर आया है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। यहां पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल।

Numerology Horoscope Today: आज 17 अप्रैल 2026 का दिन मूलांक 8 की शक्तिशाली और अनुशासित ऊर्जा से भरा हुआ है। अंक ज्योतिष में संख्या 8 मेहनत, जिम्मेदारी, अधिकार और स्थिर सफलता से जुड़ी होती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में बड़ी कामयाबी किसी छोटे रास्ते से नहीं, बल्कि लगातार मेहनत और सही फैसलों से मिलती है। वहीं, आज का भाग्यांक 4 आपके काम में मजबूती, व्यवस्था और ठोस नींव बनाने में मदद करेगा। जहां मूलांक 8 आपको आगे बढ़ने का साहस देगा, वहीं भाग्यांक 4 आपको हर काम को योजना के अनुसार पूरा करने की शक्ति प्रदान करेगा।

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन आपकी नेतृत्व क्षमता को और मजबूत बनाने वाला है। मूलांक 8 आपको बड़े फैसले लेने का साहस देगा, जबकि भाग्यांक 4 काम को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। कामकाज में आज कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके हाथ लग सकती है। लेकिन अहंकार से बचें और दूसरों की राय को भी महत्व दें। आज गुस्से में कोई फैसला ना लें। शांत और अनुशासित रहकर काम करना ही आपकी असली ताकत साबित होगा।

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन जिम्मेदारियों को संभालने और काम को व्यवस्थित करने का है। मूलांक 8 की ऊर्जा आपको मेहनत करने की प्रेरणा देगी, जबकि भाग्यांक 4 आपको धैर्य और स्थिरता प्रदान करेगा। कामकाज में आज कोई पुराना अटका काम पूरा हो सकता है। अपनी बात स्पष्ट रूप से कहें, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखें। आज ज्यादा निर्भर ना रहें और अपनी क्षमता पर भरोसा रखें।

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन क्रिएटिविटी और मेहनत का सुंदर संतुलन लेकर आया है। मूलांक 8 आपको काम में गंभीरता देगा, जबकि भाग्यांक 4 अनुशासन सिखाएगा। आज आपकी बातों का असर लोगों पर अच्छा पड़ेगा। लेकिन आलस्य या लापरवाही से बचें। अपनी रचनात्मक ऊर्जा को सही दिशा दें। आज जल्दबाजी में कोई वादा ना करें और काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करें।

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन आपके लिए सबसे मजबूत और शुभ है, क्योंकि यह आपकी अपनी ऊर्जा से मेल खा रहा है। मूलांक 8 आपको बड़े लक्ष्य हासिल करने का साहस देगा, जबकि भाग्यांक 4 काम को ठोस नींव देने में मदद करेगा। आज जायदाद, निवेश या लंबी योजना से जुड़े फैसले लेने के लिए समय बहुत अच्छा है। व्यवहार में सख्ती ना लाएं और अपनों के साथ नरमी रखें।

मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन थोड़ा ठहराव वाला लेकिन फायदेमंद रहेगा। मूलांक 8 आपको मेहनत करने की प्रेरणा देगा, जबकि भाग्यांक 4 आपको अनुशासन सिखाएगा। कामकाज में आज पुराने अधूरे कामों को पूरा करने पर ध्यान दें। अपनी चंचलता को नियंत्रित रखें और जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ें। आज की मेहनत भविष्य में अच्छा फल देगी।

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन परिवार और कामकाज की जिम्मेदारियों को संभालने का है। मूलांक 8 धन और स्थिरता के योग बनाएगा, जबकि भाग्यांक 4 आपको व्यवस्था सिखाएगा। आज बिजनेस या घरेलू मामलों में कोई अच्छा फैसला ले सकते हैं। दूसरों की मदद करते समय अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। प्यार और जिम्मेदारी का संतुलन बनाए रखें।

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन गहरे काम और भविष्य की योजना बनाने के लिए बहुत अच्छा है। मूलांक 8 आपको दिमागी मजबूती देगा, जबकि भाग्यांक 4 काम को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। आज आपकी समझ और ज्ञान दूसरों के काम आ सकता है। अकेले रहने की बजाय अपनों से मन की बात साझा करें। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा रखें।

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन आपके लिए सबसे शक्तिशाली और सफल है। मूलांक 8 आपकी अपनी ऊर्जा है, जो आज आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी। कामकाज में बड़े फैसले, निवेश या सरकारी काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। आज आपका प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन अहंकार से बचें और अपनों की भावनाओं का सम्मान करें। मेहनत के साथ नम्रता रखें।

मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे जातक)

आज का दिन पुराने बोझ को छोड़कर नई शुरुआत करने का है। मूलांक 8 आपको मेहनत करने की प्रेरणा देगा, जबकि भाग्यांक 4 काम को मजबूत नींव देगा। अगर रिश्तों में कोई पुरानी कड़वाहट है, तो आज उसे माफ करके आगे बढ़ने का अच्छा मौका है। दूसरों की मदद करते समय अपनी सीमाओं को भी समझें। आज सकारात्मक रहें और मन को उदास ना होने दें।