13 जुलाई का अंक ज्योतिष: मूलांक 5 वालों को करियर और पैसों के मामलों में मिलेगा फायदा
13 जुलाई 2026 को मूलांक 5 वालों के लिए बातचीत और समझदारी से काम लेना फायदेमंद रहेगा। करियर में अपनी बात स्पष्ट रखने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। रिश्तों में खुलकर संवाद करने से गलतफहमियां दूर होंगी। आर्थिक मामलों में बैंकिंग और लेनदेन से जुड़ी जानकारी अच्छी तरह जांच लें।
Numerology Horoscope 13 July 2026: धीरे धीरे चीजें आपके पक्ष में खुलती दिख सकती हैं। मन में जो बात कई दिनों से अटकी थी, उसे सही शब्द मिलें तो राहत महसूस होगी। अंक 5 के स्वामी बुध आपको बातचीत, समझ और तुरंत पकड़ बनाने की ताकत देते हैं। इसी वजह से लोगों की बात का असली मतलब समझना आसान रहेगा। दिन के बीच में 13 जुलाई 2026 का मूलांक 4 असर दिखाएगा, इसलिए ढीली बात नहीं, साफ क्रम में रखी गई बात ज्यादा असर करेगी। साथ ही भाग्यांक 3 माहौल को खुला बनाता है। मीटिंग, कॉल या सामान्य चर्चा में अपने विचार बोलकर रखना फायदेमंद रहेगा। कई छोटी उलझनें शुरू होने से पहले ही सुलझ सकती हैं।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय सबसे बड़ा सहारा खुलकर बात करना बनेगा। अगर किसी अपने के मन में संदेह है, तो उसे अनदेखा करने के बजाय शांत तरीके से सुनें। बुध का असर आपको सही शब्द देता है, इसलिए बात बिगड़ने के बजाय साफ हो सकती है। प्रेम संबंध में अपनी उम्मीदें घुमाकर कहने से बेहतर रहेगा कि सीधी भाषा रखें। परिवार में भी किसी छोटे काम, जिम्मेदारी या पुराने वादे को लेकर चर्चा हो सकती है। नरमी के साथ स्पष्टता रखेंगे, तो गलतफहमी टिकेगी नहीं।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
कामकाज में बातचीत से रास्ता निकलने के संकेत हैं। ऑफिस में किसी फाइल, रिपोर्ट, कागज या डाटा को समझाने का मौका मिले तो आप अच्छा कर सकते हैं। मूलांक 4 की ऊर्जा कहती है कि हर बात का क्रम रखें। पहले तथ्य, फिर राय। भाग्यांक 3 आपकी प्रस्तुति और समझाने की क्षमता बढ़ाएगा। स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप डिस्कशन, नोट्स शेयर करना या किसी टॉपिक को बोलकर दोहराना उपयोगी रहेगा। बिजनेस करने वालों को कस्टमर या पार्टनर की बात बीच में काटने के बजाय पूरा सुनना चाहिए। इससे सही जरूरत समझ आएगी और निर्णय भी पक्का होगा।
मूलांक 5 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में साफ जानकारी आपके लिए सबसे बड़ा लाभ बन सकती है। बैंक, पेमेंट, बिल, ट्रांसफर या किसी रसीद से जुड़ा काम हो तो एक बार डिटेल मिलान कर लें। बुध गणना और हिसाब का ग्रह है, इसलिए छोटी गलती पकड़ने की क्षमता बनी रहेगी। किसी लेन देन में मौखिक भरोसे से ज्यादा लिखी हुई शर्त पर ध्यान दें। दिन की ऊर्जा यह भी कहती है कि पूछने में संकोच न करें। सही सवाल कई आगे की परेशानियां रोक सकता है।
मूलांक 5 का स्वास्थ्य राशिफल
दिमाग ज्यादा सक्रिय रहने से शरीर स्थिर बैठा रह सकता है, और इससे बेचैनी बढ़ सकती है। हर दो तीन घंटे में पांच मिनट उठकर चल लें। अगर मन भरा लगे, तो जरूरी बातों को बोलकर या लिखकर बाहर निकालें। बुध प्रधान लोगों को दबे हुए विचार ज्यादा थकाते हैं। हल्का स्ट्रेच और सादा पानी आपके लिए उपयोगी रहेगा।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: हरा, फ़िरोज़ी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: बैंक या पेमेंट में नाम और नंबर देखे बिना आगे न बढ़ें। आधी सुनी बात पर जवाब देना उलझन बढ़ा सकता है। बहुत सारे विकल्प एक साथ पकड़ने से निर्णय ढीला पड़ सकता है।
आज की सलाह: जो कहना है, उसे साफ और क्रम से कहें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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