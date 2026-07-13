Numerology Horoscope 13 July 2026: मूलांक 4 वालों को सोच-समझकर लेना होगा फैसला, जानें कैसा रहेगा दिन
Numerology Horoscope 13 July 2026: 13 जुलाई 2026 को मूलांक 4 वालों के लिए दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। कामकाज में एकाग्रता बनाए रखने और रिश्तों में साफ बातचीत करने की जरूरत होगी। करियर और पैसों के मामलों में जल्दबाजी से बचें, खासकर ऑनलाइन लेनदेन या नए ऑफर स्वीकार करते समय।
Numerology Horoscope 13 July 2026: सुबह अलार्म बजने के बाद भी मन उठने को तैयार न हो, या छोटे काम भी बोझ जैसे लगें, तो उसे हल्के में न लें। भीतर की उलझन आपके पूरे रूटीन पर असर डाल सकती है। 13 जुलाई 2026 का मूलांक 4 है, इसलिए दिन की ऊर्जा आपकी ही तरह सीधी नहीं चलेगी। भाग्यांक 3 बात कहने और समझने का रास्ता देता है, पर पहले मन का शोर कम करना होगा। राहु का असर अलग सोच देता है, लेकिन इसी के साथ भ्रम भी बढ़ा सकता है। हर बात का मतलब निकालने में समय न लगाएं। सुबह से तीन जरूरी काम तय करें और बाकी को बाद में रखें। इससे बिखराव कम होगा और दिन संभलता दिखेगा।
मूलांक 4 का लव राशिफल
करीबी रिश्तों में इस समय दबाव महसूस हो सकता है। खास बात यह है कि आप गंभीर बातचीत टालना चाहेंगे, क्योंकि मन पहले से भरा हुआ है। राहु अक्सर बात को सीधा रखने के बजाय उसे घुमा देता है। इसी वजह से सामने वाला आपको ठंडा या दूर समझ सकता है। बेहतर रहेगा कि पूरा हिसाब किताब खोलने के बजाय सिर्फ इतना साफ कर दें कि अभी मन भारी है और थोड़ी नरमी चाहिए। प्रेम संबंध में आधी बात छोड़ना उलझन बढ़ा सकता है। परिवार में भी जवाब छोटा दें, लेकिन साफ दें। इससे बेवजह की टेंशन कम होगी।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
काम की टेबल पर बैठकर भी ध्यान इधर उधर जा सकता है। कठिन सोच, गहरे विश्लेषण या लंबे फोकस वाले काम में रुकावट महसूस हो सकती है। मूलांक 4 का दिन ढांचा मांगता है, लेकिन भाग्यांक 3 कहता है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। राहु तकनीक, नए तरीके और शॉर्टकट की तरफ खींचेगा। यहां सावधानी रखें, क्योंकि अधूरा समझा हुआ तरीका बाद में गलती दे सकता है। ऑफिस में जरूरी मेल, फाइल या मीटिंग की तैयारी दो बार देख लें। स्टूडेंट्स बड़े चैप्टर से पहले छोटे हिस्से निपटाएं। बिजनेस में नए आइडिया आएंगे, पर उन्हें तुरंत लागू करने के बजाय नोट करके परखना बेहतर रहेगा।
मूलांक 4 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में मन की बेचैनी असर डाल सकती है। कभी कभी ऐसा समय जल्दी राहत देने वाली खरीदारी की तरफ ले जाता है, खासकर जब कुछ नया या टेक से जुड़ी चीज आकर्षित करे। राहु तात्कालिक फायदा दिखाता है, पर पूरी तस्वीर बाद में खुलती है। इसलिए किसी ऑफर, ऐप, सब्सक्रिप्शन या ऑनलाइन पेमेंट को बिना पढ़े आगे न बढ़ाएं। आमदनी का पक्ष सामान्य रह सकता है, लेकिन अनियोजित खर्च बढ़ने की संभावना है। बेहतर रहेगा कि दिन का छोटा बजट मन में तय रखें और उसी के भीतर रहें।
मूलांक 4 का स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक थकान का असर सिर, आंखों और गर्दन पर दिख सकता है। सुबह का रूटीन बहुत भारी न रखें। उठते ही फोन या खबरों में डूबने के बजाय चेहरे पर पानी मारें, दो मिनट शांत बैठें और फिर काम शुरू करें। एक साथ कई चीजें करने की कोशिश बेचैनी बढ़ा सकती है। हल्का, सादा खाना और बीच बीच में पानी लेना आपके लिए ठीक रहेगा। मन अटका हो तो छोटे काम हाथ से पूरे करें। इससे दिमाग पर दबाव कुछ कम होगा।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी बात रिश्तों में गलत मतलब दे सकती है। सुबह की उलझन को पूरे दिन का मूड न बनने दें। टेक या ऑनलाइन ऑफर में चमक देखकर तुरंत हामी न भरें।
आज की सलाह: कम काम चुनें, लेकिन हर जरूरी बात साफ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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