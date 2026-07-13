अंक ज्योतिष 13 जुलाई: मूलांक 3 वालों के लिए नई सीख और नए मौके लेकर आएगा दिन, जानें लव, करियर और धन का हाल
Numerology Horoscope 13 July 2026: 13 जुलाई 2026 को मूलांक 3 वालों के लिए दिन नई सीख और समझ लेकर आ सकता है। कामकाज में बातचीत और सही सलाह का लाभ मिलेगा। रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसला करें और जल्दबाजी से बचें।
Numerology Horoscope 13 July 2026: मन में हलचल रहेगी, पर यही हलचल आपको कुछ नया समझा सकती है। आपके अंक का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए सीखने, समझाने और सही बात पकड़ने की क्षमता बनी रहेगी। 13 जुलाई 2026 का मूलांक 4 दिन को नियम, ढांचे और ठोस सोच की तरफ ले जा रहा है, जबकि भाग्यांक 3 आपकी बात को असरदार बना रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति से जरूरी बातचीत हो सकती है जिसकी राय आपसे अलग हो। पहले पल में अटपटा लग सकता है, पर वहीं से फायदा भी निकल सकता है। अगर बाजार, दुकान या रास्ते में कोई छोटा काम आ जाए, तो उसी बहाने नई जानकारी मिल सकती है। हल्की बेचैनी रहे तो जगह बदलकर काम करना बेहतर रहेगा।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों में अपनी बात मनवाने से ज्यादा, सामने वाले की वजह समझना जरूरी रहेगा। बृहस्पति आपको उदार बनाता है, इसलिए अगर मतभेद हो भी जाए तो बात बिगड़ने से पहले संभाली जा सकती है। पार्टनर, भाई बहन या किसी करीबी के साथ सोच का फर्क उभर सकता है। इसे जिद की लड़ाई न बनने दें। एक नरम सवाल कई उलझनें खोल सकता है। अगर किसी अपने की बात पहले ठीक न लगे, तो तुरंत निष्कर्ष पर न जाएं। शाम तक वही बात नए ढंग से समझ आ सकती है।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
कामकाज में चर्चा, समझौता और राय लेना देना ज्यादा रहेगा। भाग्यांक 3 आपके प्रेजेंटेशन, टीचिंग, ट्रेनिंग या समझाने वाले कामों में मदद करेगा, पर मूलांक 4 कहता है कि बात सिर्फ बड़ी नहीं, साफ और क्रम से होनी चाहिए। ऑफिस में कोई मीटिंग या जिम्मेदारी ऐसी आ सकती है जहां अलग सोच वाले लोगों के बीच संतुलन बनाना पड़े। स्टूडेंट्स को भी यही संकेत है कि अपने नोट्स से बाहर की बात सुनें। बिजनेस या दुकान चलाने वालों के लिए कस्टमर की अलग पसंद को समझना फायदेमंद रहेगा। बाजार का छोटा राउंड, सप्लायर से मुलाकात या माल देखने जाना उपयोगी साबित हो सकता है।
मूलांक 3 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में सोच समझकर तुलना करना लाभ देगा। किसी चीज का रेट, क्वालिटी या शर्तें अलग अलग जगह से पता करने की जरूरत पड़ सकती है। बृहस्पति विस्तार देता है, इसलिए बड़ी तस्वीर देखें, सिर्फ तात्कालिक सस्ता या महंगा देखकर निर्णय न लें। छोटा सफर या बाजार से जुड़ा खर्च निकल सकता है। कमाई सामान्य रह सकती है, लेकिन समझदारी से किया गया सौदा आगे राहत देगा। अगर कोई आर्थिक सलाह मिले, तो उसे परखकर ही मानें।
मूलांक 3 का स्वास्थ्य राशिफल
बेचैनी का असर चाल, नींद और ध्यान पर दिख सकता है। लगातार एक ही जगह बैठे रहने से मन और अधिक भटकेगा। थोड़ी देर खुली हवा में चलना, सीट बदलकर काम करना या छोटा सा बाहर का चक्कर आपको हल्का कर सकता है। बृहस्पति स्वभाव से विस्तार देता है, इसलिए जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत भी बढ़ सकती है। दिमाग भरे तो कागज पर दो जरूरी काम लिख लें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: अलग राय सुनते ही बात काटना नुकसान दे सकता है। बाजार या दुकान के काम में आधी जानकारी पर सहमति न दें। बेचैनी में बार बार प्लान बदलना काम लटका सकता है।
आज की सलाह: सुनकर बोलें, तभी सही बात आपके पक्ष में आएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र