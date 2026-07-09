Numerology 10 July: मूलांक 3 वालों के अधूरे काम होंगे पूरे, करियर में मिल सकते हैं अच्छे संकेत
Numerology Horoscope 10 July 2026: 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे मूलांक 3 के जातकों के लिए आज का दिन अधूरे काम पूरे करने और करियर में आगे बढ़ने का अवसर लेकर आ सकता है। पढ़ाई और नौकरी में फोकस बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
Numerology Horoscope 10 July 2026: काफी दिनों से टल रहे कामों को पकड़ने की इच्छा इस समय मजबूत दिख सकती है। अंक 3 पर बृहस्पति का असर आपको समझ, नियम और सही दिशा देता है, इसलिए बिखरे हुए काम भी क्रम में लाने का मन बनेगा। 10 जुलाई 2026 का मूलांक 1 पहल करने की ताकत दे रहा है, जबकि भाग्यांक 9 यह याद दिलाता है कि काम सिर्फ शुरू नहीं, पूरा भी होना चाहिए। ऐसे में ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी सूची, टाइम टेबल या छोटे प्लान के सहारे चलेंगे तो दबाव कम लगेगा। अपने ही ढंग से काम करने की आदत अच्छी है, लेकिन इस बार तय ढांचे में रहकर चलना ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी बात समझदारी भरी रहेगी, पर हर समय सलाह देने का तरीका कुछ लोगों को भारी लग सकता है। बृहस्पति आपको सही बात कहने की शक्ति देता है, लेकिन अपनापन तभी बढ़ेगा जब सामने वाले को बोलने की जगह भी मिले। अगर किसी अपने के साथ छोटी दूरी बनी हुई है, तो काम के बीच एक साफ और नरम बातचीत मदद कर सकती है। पार्टनर से वादे कम करें और निभाने योग्य बात कहें। घर में जिम्मेदारी बांटने पर तालमेल बेहतर रहेगा।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
काम की डेडलाइन को लेकर आपका रवैया इस बार ज्यादा पक्का रह सकता है। जो फाइल, प्रोजेक्ट, नोट्स या तैयारी आप टालते रहे थे, उन्हें आगे बढ़ाने का अच्छा मौका है। मूलांक 1 की ऊर्जा आपको शुरुआत करवाएगी और बृहस्पति का स्वभाव काम को सही तरीके से व्यवस्थित करने में मदद करेगा। भाग्यांक 9 यह संकेत देता है कि अधूरा काम आपकी छवि पर असर डाल सकता है, इसलिए फोकस बनाए रखना जरूरी होगा। ऑफिस में बेकार की बातों, लगातार नोटिफिकेशन या इधर उधर की चर्चा से दूरी रखें। पढ़ाई करने वालों के लिए रिवीजन और लिखित अभ्यास दोनों उपयोगी रहेंगे।
मूलांक 3 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में सीधी और साफ सोच लाभ दे सकती है। ऐसा लग सकता है कि कुछ खर्च अभी जरूरी हैं और कुछ बाद में भी चल सकते हैं। यही समझ आपके काम आएगी। बृहस्पति आमतौर पर विस्तार देता है, पर इस समय वह आपको अनुशासन वाला विस्तार सिखा रहा है। किसी सेवा, सामान या फीस से जुड़ा भुगतान करें तो शर्तें एक बार पढ़ लें। छोटी बचत भी इस समय काम की लग सकती है, खासकर जब बाकी जिम्मेदारियां साथ चल रही हों।
मूलांक 3 का स्वास्थ्य राशिफल
मन काम में टिकेगा, लेकिन एक ही जगह बैठे रहने से शरीर अकड़ सकता है। हर कुछ देर में उठकर दो मिनट चलना बेहतर रहेगा। कंधों, पीठ और गर्दन पर दबाव महसूस हो तो हल्का स्ट्रेच करें। बृहस्पति का प्रभाव मानसिक स्पष्टता देता है, इसलिए सुबह का पहला घंटा बिना अनावश्यक शोर के बिताना फायदेमंद रहेगा। मीठा या भारी खाना काम के बीच सुस्ती बढ़ा सकता है।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: अधूरे काम पर सिर्फ इरादा दिखाकर न रुकें। हर बात में उपदेश देने से दूरी आ सकती है। डेडलाइन के बीच गैरजरूरी बातों में समय न फिसलने दें।
आज की सलाह: एक काम चुनें और उसे पूरा करके ही उठें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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