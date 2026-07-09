Numerology 10 July 2026: मूलांक 1 वालों को मिलेगा मान-सम्मान, करियर और रिश्तों में बन सकती है बात
Numerology Horoscope 10 July 2026: 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे मूलांक 1 के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास, नेतृत्व और सम्मान बढ़ाने वाला रह सकता है। करियर में आपकी बात को महत्व मिलेगा, रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और आर्थिक मामलों में भी संतुलित फैसले लाभदायक साबित हो सकते हैं।
Numerology Horoscope 10 July 2026: दिन का माहौल आपके लिए खुला और सहयोगी दिख रहा है। लोगों से बात बनती नजर आएगी और बिना ज्यादा कोशिश के आपकी मौजूदगी असर छोड़ेगी। सूर्य के स्वामी होने से आपके भीतर नेतृत्व और साफ सोच का गुण रहता है। वही गुण इस समय सही ढंग से सामने आ सकता है। 10 जुलाई 2026 का मूलांक 1 आपके आत्मविश्वास को जगाता है, जबकि भाग्यांक 9 इस ऊर्जा को लोगों के काम आने वाली दिशा देता है। परिवार की बातचीत में भी आपकी बात सुनी जा सकती है। बस इतना ध्यान रखें कि पहचान मिलने पर अहंकार बीच में न आए। शांत और जिम्मेदार रवैया आपकी छवि को और मजबूत करेगा।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में सहजता बनी रह सकती है। अगर मन की कोई बात अटकी हुई है तो उसे सीधे और नरमी से कहने का समय ठीक है। पार्टनर आपकी स्पष्टता को समझ सकता है, बशर्ते लहजा आदेश वाला न हो। परिवार की बातचीत में भी आप बीच का रास्ता निकालने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। सूर्य का प्रभाव आपको केंद्र में ला सकता है, इसलिए हर बात अपने नजरिए से ही न देखें। किसी अपने की छोटी बात को भी महत्व देंगे तो नजदीकी बढ़ेगी। पुराने मनमुटाव में नरमी आने की संभावना है।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी पहचान बिना शोर किए बन सकती है। ऑफिस, मीटिंग या टीम वर्क में लोग आपकी बात नोटिस करेंगे। यह समय अपनी क्षमता दिखाने का है, लेकिन हर जगह खुद को साबित करने की बेचैनी रखने से फायदा कम होगा। पढ़ाई करने वालों के लिए फोकस और प्रस्तुति दोनों अच्छे रह सकते हैं। जो बात आप जानते हैं, उसे साफ तरीके से रखना आपके पक्ष में जाएगा। मूलांक 1 और भाग्यांक 9 का मेल नेतृत्व के साथ उपयोगिता भी मांगता है। मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि काम को पूरा करवाना भी जरूरी है। सीनियर या टीचर के साथ संतुलित व्यवहार बेहतर रहेगा।
मूलांक 1 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, खासकर जब आपकी छवि और भरोसे का असर पड़े। कोई लेनदेन बातों की स्पष्टता से आसान हो सकता है। फिर भी सिर्फ इस भरोसे पर बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं होगा कि लोग आपकी बात मान रहे हैं। बजट को सीधा रखें और दिखावे वाले खर्च से दूरी रखें। पहचान बढ़ने के साथ कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आ सकती हैं। ऐसे में खर्च और उपयोग का संतुलन बनाए रखना समझदारी होगी।
मूलांक 1 का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा अच्छी रह सकती है, इसलिए काम ज्यादा उठाने का मन करेगा। यहीं थोड़ी सावधानी चाहिए। सिर, आंखों या शरीर में गर्मी जैसी परेशानी महसूस हो तो पानी, आराम और हल्का भोजन मदद करेगा। अगर दिन भर लोगों से घिरे रहें तो थोड़ी देर अकेले बैठकर मन को रीसेट करें। तेज प्रतिक्रिया देने से थकान जल्दी बढ़ सकती है। शरीर की चाल और सांस की गति पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: पहचान मिलने पर बातों में कठोरता न लाएं। परिवार की चर्चा को बहस में न बदलें। सिर्फ प्रभाव के भरोसे पैसों का फैसला न करें।
आज की सलाह: सम्मान पाना है तो विनम्रता को अपनी ताकत बनाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र