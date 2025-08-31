Numerology Horoscope 1 September 2025 Kal Ka Ank Rashifal Know your future by date of birth Numerology: 1 से 9 मूलांक वालों का 1 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Numerology: 1 से 9 मूलांक वालों का 1 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल

Horoscope Numerology 1 September 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 01:21 PM
Numerology: 1 से 9 मूलांक वालों का 1 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल

Numerology Horoscope 1 September 2025, अंक राशिफल: अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार, अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होगा।

1 से 9 मूलांक वालों का 1 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल

मूलांक-1

आज का दिन आपके लिए नॉर्मल रहने वाला है। सेल्फ-लव पर फोकस करें। पैसों का आगमन होगा। आपके काम करने के सामान्य तरीके को चुनौती मिल सकती है, लेकिन यह बेहतर के लिए है। आपकी एनर्जी का लेवल हाई रहेगा। बैलेंस बनाएं।

मूलांक-2

आज का दिन आपके लिए हैप्पी-हैप्पी रहने वाला है। शब्दों के बजाय लोगों के कार्यों पर ध्यान दें। आज नई चुनौतियों को खुली बांहों के साथ स्वीकार करें। पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला क्रिएटिव दिन आपका इंतजार कर रहा है।

ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 1-7 सितंबर तक का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

मूलांक-3

आज का दिन आपके लिए रोमांटिक रहने वाला है। बाधाओं का डटकर मुकाबला करने और विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने से, आप पहले से कहीं अधिक मजबूत और सफल होकर उभरेंगे। दूसरों के व्यवहार को देखकर और सतर्क रहकर, और संभावित धोखे से खुद को बचा सकते हैं।

मूलांक-4

आज का दिन आपके लिए प्रोडक्टिव रहने वाला है। जरूरी कदम उठाकर, आप जोखिम को कम कर सकते हैं और अपने ऑनलाइन खातों को सुरक्षित रख सकते हैं। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें।

मूलांक-5

आज का दिन आपके लिए खुशमिजाज रहने वाला है। बदलावों को अपनाएं और खुलकर संवाद करें। प्रेम और करियर की संभावनाएं उज्ज्वल होंगी। वित्त का प्रबंधन बुद्धिमानी से करें और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। काम का बहुत ज्यादा प्रेशर न लें।

ये भी पढ़ें:1-30 सितंबर तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें सितंबर का राशिफल

मूलांक-6

आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। दूसरों के साथ असहमति या टकराव होना स्वाभाविक है, शांति और डिसिप्लिन बनाए रखना आवश्यक है, खासकर दफ्तर में। जहां भी जाएं सकारात्मक प्रभाव छोड़ें। लव के मामले में सितारे आपके साथ हैं।

मूलांक-7

आज का दिन आपके लिए बदलावों से भरपूर रहने वाला है। अपने परिवार के अनूठे रीति-रिवाजों का जश्न मनाने और उनका सम्मान करने के लिए आज समय निकालें। हंसी साझा करने और नई यादें बनाने से आपके बंधन मजबूत होंगे और आपके रिश्ते समृद्ध होंगे।

मूलांक-8

आज का दिन आपके लिए नॉर्मल रहने वाला है। जीवन में कभी-कभी हमें उन लोगों या सिचूऐशन को छोड़ देना चाहिए, जो अब हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं, भले ही यह मुश्किल हो। परिवार हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखता है, और उन परंपराओं और यादों को संजोना महत्वपूर्ण है जो हमें एक साथ बांधती हैं।

मूलांक-9

आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा बिजी रहने वाला है। अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देने से आप पाएंगे कि चीजें स्वाभाविक रूप से सही होने लगती हैं। भरोसा रखें कि समय हर घाव को भर देगा और आपको बेहतर चीजों की ओर आगे ले जाएगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

