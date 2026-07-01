Numerology Horoscope: 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Numerology Horoscope 1 July 2026: 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन धैर्य और समझदारी से फैसले लेने का संकेत दे रहा है। करियर और कामकाज में संयम बनाए रखने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। पैसों के मामलों में जल्दबाजी से बचें।
Numerology Horoscope 1 July 2026: कामकाज या घर की जिम्मेदारियों के बीच किसी बात पर मन थोड़ा अटक सकता है। ऐसे में आपकी पहली प्रतिक्रिया ही पूरे माहौल का रुख तय करेगी। 1 जुलाई 2026 का मूलांक 1 भीतर से तुरंत कदम उठाने को कहेगा, जबकि भाग्यांक 9 अधूरे मामले को साफ नतीजे तक ले जाने का दबाव बनाए रखेगा। अंक 8 और शनि का स्वभाव आपको गंभीर, जिम्मेदार और ठोस बनाता है। इसलिए छोटी बात को अहं का मुद्दा न बनने दें। फोन पर बातचीत, घर की चर्चा या किसी काम के तालमेल में परिपक्व रवैया रखेंगे तो उलझन सुलझ सकती है। धीमा चलना कमजोरी नहीं, समझदारी साबित होगा।
मूलांक 8 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय नादानी भरी प्रतिक्रिया से बात जल्दी बिगड़ सकती है। अगर किसी अपने की बात चुभ जाए, तो तुरंत पलटकर बोलने के बजाय थोड़ी जगह देना बेहतर रहेगा। शनि आपको संबंधों में जिम्मेदारी निभाना सिखाता है, इसलिए सिर्फ सही होना काफी नहीं, सही ढंग से बात रखना भी जरूरी है। प्रेम संबंध में फोन पर हुई छोटी गलतफहमी बढ़ सकती है, अगर लहजा सख्त रहा। परिवार में भी किसी की बात अधूरी सुनकर राय न बनाएं। नरमी और साफ शब्द दोनों साथ रखें। इससे भरोसा बना रहेगा।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में कोई मामला अटकने पर झुंझलाहट दिखाने से काम और धीमा पड़ सकता है। मूलांक 1 आपको पहल करने की ताकत देता है, लेकिन भाग्यांक 9 कहता है कि नतीजे तक पहुंचने के लिए अधूरी बात पूरी करनी होगी। अंक 8 के लोगों के लिए शनि का सबक साफ है। नियम, क्रम और जिम्मेदारी से ही रास्ता खुलेगा। मीटिंग, मेल, फोन कॉल या टीम के तालमेल में भावुक प्रतिक्रिया से बचें। छात्रों के लिए भी यही संकेत है। किसी कठिन टॉपिक पर चिढ़ने के बजाय उसे हिस्सों में बांटकर पढ़ें। सीनियर या टीचर से बात करते समय सीधे और शांत रहें।
मूलांक 8 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में भावावेश से लिया गया छोटा फैसला भी बाद में खटक सकता है। किसी लेन देन, पेमेंट या साझा खर्च पर बात करते समय शब्द साफ रखें। फोन पर रकम, तारीख या जिम्मेदारी तय हो रही हो तो उसे दोबारा समझ लेना ठीक रहेगा। शनि लंबी सोच सिखाता है, इसलिए तुरंत राहत देने वाले खर्च और सच में जरूरी खर्च में फर्क रखें। आय सामान्य रह सकती है, पर बिखरे हुए छोटे खर्च ध्यान मांगेंगे। किसी पुराने बकाया या हिसाब को समेटने का मौका भी बन सकता है।
मूलांक 8 का स्वास्थ्य राशिफल
मन का दबाव चेहरे, जबड़े और कंधों में कसाव बना सकता है। अगर किसी बात पर भीतर ही भीतर खीझ चल रही हो, तो पांच मिनट धीमी चाल से टहलना मदद करेगा। बहुत तेज चाय या कॉफी पर बार बार टिके रहने से बेचैनी बढ़ सकती है। पानी थोड़ा नियमित लें। शनि का असर शरीर को थका नहीं, भारी महसूस करा सकता है, इसलिए काम के बीच दो छोटे ठहराव रखें।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: फोन पर तुनककर दी गई प्रतिक्रिया दिन भर असर छोड़ सकती है। अधूरी बात सुनकर निर्णय न बनाएं। जिद में कोई खर्च या वादा आगे न बढ़ाएं।
आज की सलाह: ठहरकर बोलिए, तभी अटकी बात सही दिशा पकड़ेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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