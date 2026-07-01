1 July Numerology Horoscope: मूलांक 7 वालों के लिए कैसा रहेगा दिन? पढ़ें अंक राशिफल
Numerology Horoscope 1 July 2026: 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन जिम्मेदारियों और योजनाओं को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने का संकेत दे रहा है। करियर में धैर्य और सही योजना से लाभ मिल सकता है। पैसों के मामलों में जल्दबाजी से बचें और रिश्तों में खुलकर बातचीत करें।
Numerology Horoscope 1 July 2026: Birth Number 7 Horoscope Today: सुबह से ही काम, बातों और जिम्मेदारियों का दबाव एक साथ महसूस हो सकता है, इसलिए शुरुआत में अपना रूटीन बिगड़ने न दें। अंक 7 के लोग वैसे भी भीतर से चीजों को गहराई से पकड़ते हैं, पर केतु का असर कभी कभी आपको सबसे अलग खींच ले जाता है। 1 जुलाई 2026 का मूलांक 1 बार बार आपको पहल करने को उकसाएगा, जबकि भाग्यांक 9 अधूरे मामलों को समेटने का दबाव बढ़ा सकता है। इसी वजह से एक समय में कई दिशाओं में ध्यान जाएगा। सुबह की चाय, नहाना, बैग या जरूरी कागज तैयार करना जैसी छोटी बातों में ढील हुई तो पूरा दिन बिखरा लग सकता है। कम बोलकर साफ काम करना ही आपके लिए बेहतर रास्ता रहेगा।
मूलांक 7 का लव राशिफल
मन में बहुत कुछ रहेगा, पर हर बात कह पाना आसान नहीं होगा। केतु की प्रकृति आपको थोड़ा दूर और चुप रखती है, इसलिए अपने लोगों को आपकी थकान समझने में समय लग सकता है। रिश्तों में यही बात छोटी गलतफहमी बना सकती है। अगर कोई अपना जवाब मांग रहा है, तो चुप रहने के बजाय दो साफ वाक्य बोलना बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध में भी ज्यादा वादे करने के बजाय स्थिति साफ रखें। परिवार के बीच दो अलग मांगें एक साथ आएं तो पहले अपनी क्षमता बताइए। इससे बाद में खीझ कम होगी।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
कामकाज में एक साथ कई फाइल, मैसेज, कॉल या निर्देश सामने आ सकते हैं। ऐसे समय अंक 7 की जांच पड़ताल वाली ताकत काम आएगी। आप ऊपर ऊपर नहीं, गहराई से चीज समझते हैं। यही आपकी बढ़त है। मूलांक 1 नई जिम्मेदारी लेने का संकेत देता है, लेकिन भाग्यांक 9 कहता है कि पहले पुराने बिंदु बंद करें। ऑफिस में किसी उलझे काम का हल निकाल सकते हैं, पर हर बात खुद उठाने से बोझ बढ़ेगा। छात्रों के लिए भी यही संकेत है। एक साथ कई चैप्टर खोलने के बजाय पहले कठिन टॉपिक चिन्हित करें। कम बोलकर सटीक काम करना आपके पक्ष में जा सकता है।
मूलांक 7 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में उलझन छोटी रकमों से भी बन सकती है, खासकर जब कई जगह ध्यान बंटा हो। कोई पेमेंट, सब्सक्रिप्शन, फीस या रोजमर्रा का खर्च दोबारा जांच लें। केतु सतह के नीचे की बात पकड़ता है, इसलिए बिल या हिसाब में छूटी हुई बात आपकी नजर में आ सकती है। आय सामान्य रह सकती है, पर बिखरे खर्च थकान बढ़ा सकते हैं। किसी और की जल्दबाजी में अपनी सहमति देने से पहले रकम और वजह समझ लेना बेहतर रहेगा।
मूलांक 7 का स्वास्थ्य राशिफल
दिन के आखिर तक शरीर से ज्यादा दिमाग थका हुआ लग सकता है। सुबह का रूटीन बहुत तेज रखने के बजाय थोड़ा स्थिर रखें। खाली पेट लंबे समय तक काम करने से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। गर्दन, आंखों और सिर पर दबाव महसूस हो तो दो छोटे ब्रेक लें। केतु का असर भीतर की थकान बढ़ाता है, इसलिए थोड़ी देर शांत बैठना आपके लिए साधारण नहीं, जरूरी होगा।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: सुबह की अव्यवस्था पूरे दिन का बोझ बढ़ा सकती है। हर समस्या का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। अधूरी जानकारी पर किसी खर्च या वादा को आगे न बढ़ाएं।
आज की सलाह: पहले क्रम तय करें, फिर उसी हिसाब से काम निपटाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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