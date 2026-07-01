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Numerology Horoscope 1 July 2026: मूलांक 6 वालों को मिलेंगे नए मौके, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Numerology Horoscope 1 July 2026: 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन रिश्तों, काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है। खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें और रिश्तों में दिखावे से ज्यादा अपनापन महत्व रखेगा।

Numerology Horoscope 1 July 2026: मूलांक 6 वालों को मिलेंगे नए मौके, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Numerology Horoscope 1 July 2026: घर, अपनापन और छोटी खुशियों का रंग इस समय आपके आसपास ज्यादा गहरा दिख सकता है। शुक्र के असर से मन सजावट, स्वाद, आराम और लोगों को अच्छा महसूस कराने की तरफ जाएगा। किसी दोस्त के लिए छोटा सा तोहफा, घर आए व्यक्ति के लिए खास चाय नाश्ता, या दुकान पर ग्राहक से थोड़ा बेहतर व्यवहार आपकी पहचान मजबूत कर सकता है। भीतर बहुत बड़ी दौड़ नहीं रहेगी, और यह बुरा नहीं है। थोड़ा ठहरकर जीना भी जरूरी होता है। 1 जुलाई 2026 का मूलांक 1 आपको पहल करने की हल्की प्रेरणा देगा, जबकि भाग्यांक 9 अधूरी भावनात्मक बातों को नरमी से पूरा कराने की दिशा दिखाएगा। इसलिए मन जहां खिंचे, वहां सादगी से स्नेह दिखाइए।

मूलांक 6 का लव राशिफल

दिल के मामलों में दिखावे से ज्यादा भाव काम आएगा। अगर आप किसी अपने को खास महसूस कराना चाहते हैं, तो महंगी चीज की जरूरत नहीं है। समय पर की गई मदद, पसंद की कोई छोटी चीज, या बिना कहे समझ लेना ज्यादा असर करेगा। शुक्र रिश्तों में मिठास देता है, इसलिए रूठे हुए व्यक्ति से बात शुरू करने का मौका बन सकता है। परिवार में भी आपका नरम रवैया दूरी कम कर सकता है। बस यह ध्यान रखें कि हर किसी की पसंद अपने हिसाब से तय न करें। पहले सामने वाले की जरूरत समझें, फिर प्रेम जताएं।

मूलांक 6 का करियर राशिफल

कामकाज में बहुत आक्रामक रफ्तार की जरूरत नहीं दिखती, लेकिन आपकी प्रस्तुति और व्यवहार असर छोड़ सकते हैं। ऑफिस, सर्विस, डिजाइन, ब्यूटी, कपड़े, खानपान, इंटीरियर या ग्राहक से जुड़े काम में फायदा हो सकता है। बाजार या दुकान का काम करने वालों के लिए खास संकेत है कि मुस्कान, साफ डिस्प्ले और विनम्र बात बिक्री बढ़ाने में मदद कर सकती है। छात्रों को भी पढ़ाई के बीच अपने नोट्स, टेबल या फाइलें व्यवस्थित करने से अच्छा फोकस मिलेगा। मूलांक 1 नई शुरुआत की चिंगारी देता है, पर भाग्यांक 9 कहता है कि पहले पुराना काम समेटें। इसलिए नई जिम्मेदारी लेने से पहले लंबित जवाब, बिल, मैसेज या असाइनमेंट बंद करें।

मूलांक 6 का आर्थिक राशिफल

खर्च का रुख सुविधा, सजावट, मेहमाननवाजी या किसी करीबी पर कुछ खास देने की तरफ जा सकता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि शुक्र सुख और सुंदर चीजों की चाह बढ़ाता है। फिर भी रकम छोटी हो या बड़ी, पहले सीमा तय कर लें। दुकान, ऑनलाइन ऑर्डर या बाजार से खरीद में क्वालिटी और उपयोग दोनों देखें। सिर्फ पैकिंग देखकर फैसला न करें। साझा खर्च हो तो किसने क्या देना है, यह पहले साफ कर लेना बेहतर रहेगा।

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मूलांक 6 का स्वास्थ्य राशिफल

मन हल्का रहेगा, लेकिन शरीर ढीला पड़ सकता है। लंबे समय तक बैठे रहने से कंधों और पीठ में जकड़न महसूस हो सकती है। दो बार पांच मिनट खिंचाव वाले आसान व्यायाम करें। मीठा या तला हुआ मन खींचे तो मात्रा संभालें, वरना सुस्ती बढ़ सकती है। कमरे या काम की जगह में हल्की खुशबू, खुली हवा और साफ माहौल आपको जल्दी राहत देगा।

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शुभ अंक: 5

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: अपनापन दिखाते हुए अपनी सीमा न भूलें। किसी को खुश करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च न करें। दुकान या बाजार में उधार की बात साफ रखिए।

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आज की सलाह: स्नेह दिखाइए, पर अपनी सुविधा और बजट साथ रखिए।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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