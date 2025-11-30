Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Numerology Horoscope 1 December 2025 people born on these dates ankrashi prediction
Numerology 1 December 2025 : इन तारीखों में जन्मे लोगों का कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 1 दिसंबर की अंकराशिफल

Numerology 1 December 2025 : इन तारीखों में जन्मे लोगों का कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 1 दिसंबर की अंकराशिफल

संक्षेप:

Numerology Horoscope 1 December 2025: अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के जरिए भाग्यांश का आकंलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अंक ज्योतिष में भी जातक के स्वभाव, व्यक्तित्व व करियर आदि का पता चलता है। 

Sun, 30 Nov 2025 01:31 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के जरिए भाग्यांश का आकंलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अंक ज्योतिष में भी जातक के स्वभाव, व्यक्तित्व व करियर आदि का पता चलता है। इसमें मूलांक के जरिए आपका भाग्यफल जानते हैं। मूलांक की गणना आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंको को जोड़ कर सकते हैं। इस तरह जो अंक आएगा , वो आपका मूलांक होगा। जानें आपके मूलांक के हिसाब से कल 1 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मूलांक-1

आज का दिन आपकी मेहनत को सही दिशा देगा। कार्यस्थल पर आपकी राय और आपके निर्णयों को महत्व मिलेगा। कोई नया काम शुरू करने का मौका मिलेगा, जो आगे जाकर लाभ देगा। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और कोई प्रियजन आपसे अपनी भावनाएं शेयर कर सकता है। आर्थिक मामलों में भी दिन अच्छा रहेगा। सेहत सामान्य है, बस पानी ज्यादा पिएं।

मूलांक-2

आज भावनाएं थोड़ी संवेदनशील हो सकती हैं, इसलिए दिल की बातों को शांत मन से संभालें। कामकाज में कुछ देरी या रुकावट आ सकती है, लेकिन दिन के दूसरे भाग में स्थितियां सुधर जाएंगी। घर-परिवार में प्यार और सहयोग मिलेगा। किसी दोस्त से बातचीत मन हल्का करेगी। स्वास्थ्य भी आज सामान्य रहेगा।

मूलांक-3

आज आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। नई योजनाएं बनेंगी और आपको सीनियरों का सहयोग भी मिलेगा। स्टूडेंट्स और पढ़ाई करने वालों के लिए यह बेहद शुभ दिन है। किसी परीक्षा या प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। आर्थिक लाभ या पैसों की प्राप्ति के संकेत हैं। परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। सेहत भी अच्छी रहेगी।

मूलांक-4

आज का दिन थोड़ा मिश्रित रहेगा। काम में जल्दबाजी या ग़लती होने का खतरा है, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाएं। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। अनावश्यक खर्चों से बचें। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, इसे शांत मन से संभालें। दिन के अंत में सुधार दिखेगा। सेहत के मामले में पेट या गैस की समस्या हो सकती है। हल्का खाना खाएं।

मूलांक-5

आज भाग्य पूरा साथ देगा। किसी पुराने काम से अचानक लाभ हो सकता है। व्यापारियों के लिए यह दिन नया अवसर लेकर आएगा। यात्रा का योग बन सकता है, जो लाभदायक भी होगा। परिवार में खुशखबरी मिल सकती है। रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी और प्रेम जीवन भी मजबूत होगा। सेहत बेहतर रहेगी, गतिविधियों में ऊर्जा बनी रहेगी।

मूलांक-6

आज आपको संतुलन बनाए रखना होगा। कामकाज में सफलता तो मिलेगी लेकिन जिम्मेदारी और दबाव दोनों साथ रहेंगे। रिश्तों में बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आर्थिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहें। थकान, कमजोरी या माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है। आज आराम जरूर करें।

मूलांक-7

आज आपको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। कोई पुराना अटका काम पूरा होगा। परिवार से सहयोग और समर्थन मिलेगा, जिससे मन हल्का रहेगा। यात्रा या बाहर घूमने का प्लान बन सकता है, लेकिन आर्थिक फैसले थोड़ा सोच-समझकर लें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। सेहत ठीक रहेगी पर नींद पूरी लेना जरूरी है।

मूलांक-8

आज कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत की तारीफ होगी। अधिकारी और सहकर्मी दोनों आपका समर्थन करेंगे। आर्थिक रूप से दिन लाभदायक रहेगा। कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है। परिवार में सामंजस्य रहेगा लेकिन स्वास्थ्य में पेट से जुड़ी परेशानी या भारीपन महसूस हो सकता है। आज फ्रेश और हल्का भोजन करें।

मूलांक-9

आज उत्साह और ऊर्जा दोनों का स्तर ऊंचा रहेगा। किसी काम में तेजी आएगी और नई शुरुआत का मौका भी मिल सकता है। विरोधियों से थोड़ी सावधानी रखें, पर आपका आत्मविश्वास सब संभाल लेगा। रिश्तों में सुधार होगा और कोई प्रियजनों से मुलाकात हो सकती है। दिन के अंत में हल्का तनाव महसूस होगा, लेकिन स्थिति सामान्य हो जाएगी।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Numerology Ank Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने