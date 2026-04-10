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अंक ज्योतिष: समाज में अलग पहचान बनाती हैं इस मूलांक की लड़कियां, सोने की तरह चमकती है किस्मत

Apr 10, 2026 03:18 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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किसी भी माह की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मी लड़कियों का मूलांक 7 माना जाता है। अंक शास्त्र में मूलांक 7 की लड़कियों को खास तौर पर भाग्यशाली और अलग पहचान बनाने वाली माना गया है।

अंक ज्योतिष: समाज में अलग पहचान बनाती हैं इस मूलांक की लड़कियां, सोने की तरह चमकती है किस्मत

अंक ज्योतिष के अनुसार, हर व्यक्ति का एक मूलांक होता है, जो 1 से 9 के बीच होता है। यह मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन की दिशा के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देता है। मूलांक की गणना जन्म तिथि के अंकों को जोड़कर की जाती है। जैसे यदि किसी का जन्म 11 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक 1+1 = 2 होगा। आज हम मूलांक 7 की लड़कियों के बारे में बताएंगे। किसी भी माह की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मी लड़कियों का मूलांक 7 माना जाता है। अंक शास्त्र में मूलांक 7 की लड़कियों को खास तौर पर भाग्यशाली और अलग पहचान बनाने वाली माना गया है।

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स्वामी ग्रह और प्रभाव

अंक ज्योतिष के मुताबि, मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु होता है। इस वजह से इन लड़कियों पर केतु का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इनके भीतर आध्यात्मिक झुकाव अधिक होता है और ये जीवन के गहरे पहलुओं को समझने की कोशिश करती हैं। साथ ही, इन्हें भाग्य का भी अच्छा साथ मिलता है।

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जीवन और व्यक्तित्व

मूलांक 7 की लड़कियां स्वभाव से बुद्धिमान, समझदार और संवेदनशील होती हैं। कहा जाता है कि इनके जन्म से ही परिवार, खासकर पिता की किस्मत में सुधार आने लगता है। शादी के बाद ये अपने जीवनसाथी के लिए भी भाग्यशाली साबित होती हैं। ये अपने परिवार के प्रति समर्पित रहती हैं और हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती हैं।

करियर और सफलता

ये लड़कियां मेहनती और लक्ष्य के प्रति गंभीर होती हैं। किसी भी क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने की क्षमता रखती हैं। हालांकि, इन्हें जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपनी समझदारी और धैर्य से ये हर मुश्किल को पार कर लेती हैं और सफलता हासिल करती हैं।

धन और समृद्धि

मान्यता है कि मूलांक 7 की लड़कियों पर कुबेर देव की विशेष कृपा रहती है। कुबेर देव को धन और वैभव का देवता माना जाता है, इसलिए इनकी कृपा से इन लड़कियों को जीवन में आर्थिक सुख-सुविधाएं और समृद्धि प्राप्त होती है।

अन्य खूबियां

मूलांक 7 की लड़कियां अपनी बातचीत के अंदाज से लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं और आसानी से किसी को भी प्रभावित कर लेती हैं। ये स्वभाव से साहसी होती हैं और दूसरों की सलाह सुनने के बावजूद अपने फैसले खुद लेना पसंद करती हैं। अक्सर इनके निर्णय सही साबित होते हैं।

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घूमना फिरना है पसंद

इन्हें घूमना-फिरना बहुत पसंद होता है और यात्रा के दौरान ये खुलकर खर्च करती हैं, खासकर खरीदारी में। हालांकि, सामान्य दिनों में ये अपने खर्चों को लेकर काफी संतुलित और सजग रहती हैं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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