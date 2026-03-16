Numerology: इन 3 मूलांक की लड़कियां होती हैं साक्षात लक्ष्मी, एनर्जी में दिखता है शुक्र-बुध और चंद्रमा का प्रभाव
न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के हिसाब से कुछ मूलांक की लड़कियां साक्षात लक्ष्मी होती हैं। ये हर जगह गुडलक लेकर आती हैं और अपनी पॉजिटिविटी से माहौल को खुशनुमा और सुकून भरा बना देती हैं।
Numerology: न्यूमेरेलॉजी की दुनिया में मूलांक का बड़ा रोल होता है। मूलांक हमारे जन्म तिथि का योग कहलाता है। अगर किसी का जन्म 16 तारीख को हुआ है तो इसका मूलांक 7 होगा। वहीं अगर किसी का जन्म किसी भी महीने की 17 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 8 होगा। आप अपने जन्मतिथि का योग करके अपना मूलांक जान सकते हैं। कुछ क्वालिटी को समझकर भी किसी भी व्यक्ति के मूलांक का अंदाजा लगाया जा सकता है।
वहीं आज जानेंगे कि कौन से मूलांक की लड़कियां वाकई में लक्ष्मी का साक्षात रूप होती हैं? बता दें कि कुल 3 मूलांक ऐसे हैं। इन तीनों मूलांक की लड़कियां अपने बात-व्यवहार और मैग्निट पर्सनैलिटी से हर माहौल को खुशनुमा और पॉजिटिव बना देती हैं।
साक्षात लक्ष्मी होती हैं इस मूलांक की लड़कियां
मूलांक 2
1. मूलांक 2 वाली लड़कियों की पर्सनैलिटी काफी मैग्निट होती हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है तो उनका ही मूलांक 2 होता है।
2. मूलांक 2 वाली लड़कियां काफी इमोशनल होती हैं क्योंकि इन पर चंद्रमा की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अपनी एनर्जी से ये घर में सुकून लेकर आती हैं और ऐसे घरों में बरकत भी खूब होती है।
3. न्यूमेरेलॉजी की दुनिया में इस मूलांक की लड़कियों को पति का लेडी लक भी कहा जाता है। अपने बात और व्यवहार के चलते शादी के बाद ससुराल में ये सबकी चहेती बनती हैं।
मूलांक 5
1. मूलांक 5 वाली लड़िकयों को भी साक्षात लक्ष्मी कहा जाता है। जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को होता है, उनका मूलांक 5 होता है।
2. मूलांक 5 वाली लड़कियों पर बुध की कृपा खूब होती है। बुध की एनर्जी की वजह से इन लोगों की कम्यूनिकेशन स्किल्स कमाल की होती हैं और इनके बात का करने का अंदाज ऐसा होता है कि ये आसानी से किसी का भी दिल जीत सकती हैं।
3. मूलांक 5 वाली लड़कियों की एनर्जी काफी पॉजिटिव होती है और ये हर जगह का माहौल खुशनुमा बना देती है। कहते हैं ना कि जिस घर में खुशहाली हो उस घर में लक्ष्मी का वास जरूर होता है।
मूलांक 6
1. मूलांक 6 की लड़कियों भी इस लिस्ट में आती हैं। जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 होता है।
2. इनका स्वामी ग्रह शुक्र होता है और इस वजह से इनके पास हमेशा सुख-सुविधाएं होती हैं। शुक्र की एनर्जी की वजह से इन लोगों में क्रिएटिविटी भी खूब होती है।
3. न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से इस मूलांक की लड़कियां शादी के बाद तो गुडलक लेकर ही आती हैं। शादी के बाद ये अपने पति के लिए लकी होती हैं।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
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