अकं ज्योतिष: बेहद भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, पति का भी चमका देती हैं किस्मत!

अकं ज्योतिष: बेहद भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, पति का भी चमका देती हैं किस्मत!

संक्षेप:

मान्यतानुसार, कुछ जन्म तारीख ऐसे होते हैं, जिनमें जन्मीं लड़कियां बेहद भाग्यशाली होती है। आज हम आपको ऐसे ही 3 मूलांक के बारे में जानेंगे। ये 3 मूलांक है- मूलांक 1, मूलांक 2, मूलांक 3। चलिए एक-एक करके इनमें जन्मी लड़कियों की खूबियां जानते हैं।

Jan 29, 2026 05:24 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक का खास महत्व होता है। मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। मूलांक की गणना व्यक्ति के जन्म तिथि से की जाती है। मान्यतानुसार, कुछ जन्म तारीख ऐसे होते हैं, जिनमें जन्मीं लड़कियां बेहद भाग्यशाली होती है। आज हम आपको ऐसे ही 3 मूलांक के बारे में जानेंगे। ये 3 मूलांक है- मूलांक 1, मूलांक 2, मूलांक 3। चलिए एक-एक करके इनमें जन्मी लड़कियों की खूबियां जानते हैं।

मूलांक 1 की लड़कियां
अंक ज्योतिष के मुताबिक अगर किसी महिला का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 1 होगा। इस मूलांक का स्वामी ग्रह सूर्य देव है, जिन्हें सम्मान, तेज और प्रसिद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में मूलांक 1 में जन्मी लड़कियों पर सूर्य का गहरा प्रभाव होता है। चलिए इनकी खूबियां जानते हैं।

मूलांक 1 की लड़कियों की खूबियां
- मूलांक 1 वाली महिलाएं आत्मविश्वासी होती हैं।
- ये अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम होती हैं।
- मूलांक 1 की लड़कियां बेहद आकर्षक होती हैं और अपनी सुंदरता का पूरा ध्यान रखती हैं।
- ये खुद पर भरोसा रखती हैं और अपने लाइफ पार्टनर को भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं।
- ये काफी भाग्यशाली मानी जाती हैं। यहां तक ये शादी बाद अपने पति का भी किस्मत पलट देती है।
- ये जीवन में खूब मान-सम्मान कमाती हैं। साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहती है।

लव लाइफ
मान्यतानुसार, मूलांक 1 वाली महिलाएं प्रेम विवाह कम ही करती हैं, लेकिन अगर किसी से प्यार करती हैं, तो वह व्यक्ति शिक्षित, होनहार और उच्च पद पर कार्यरत होता है। अधिकतर इनका विवाह अरेंज मैरिज के रूप में ही होता है और यह आमतौर पर 24 से 28 वर्ष की उम्र में संपन्न हो जाता है। ये अपने सास-ससुर और परिवार की सेवा में पीछे नहीं रहतीं। पति का भी ये खूब मान-सम्मान करती हैं।

मूलांक 2 की लड़कियां
अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मूलांक 2 की लड़कियां काफी भाग्यशाली मानी जाती है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 2 होगा। इस मूलांक का ग्रह स्वामी चंद्रमा है, जिन्हें शीतलता, भावना, कल्पना और चंचलता का प्रतीक माना जाता है। इनमें कई खूबियां रहती हैं, जो इन्हें अलग बनाती है।

मूलांक 2 की लड़कियों की खूबियां
- मूलांक 2 वालों का स्वामी ग्रह चंद्र देव होते हैं। ऐसे लोग काफी केयरिंग नेचर वाले होते हैं।
- इस मूलांक की लड़कियां अपने पार्टनर को खूब सपोर्ट करती हैं।
- मूलांक 2 के लोग काफी क्रिएटिव होती है।
- हालांकि मूलांक 2 वालों में आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी होती है लेकिन पढ़ाई-लिखाई के मामले में ऐसे लोग अच्छा कर ले जाते हैं।
- मूलांक 2 की लड़कियां बहुत भावुक और समझदार मानी जाती हैं। वे अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देती हैं और हमेशा अपने जीवनसाथी का ख्याल रखती हैं।
- इनका दिल बहुत बड़ा होता है और ये हमेशा परिवार के खुशी के लिए कुछ न कुछ करती रहती हैं।
- मूलांक 2 वाली लड़कियां हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती हैं।
- यही वजह है कि मूलांक 2 की पत्नी के साथ हसबैंड की प्रोफेशनल लाइफ ज्यादा स्टेबल और सक्सेसफुल मानी जाती है।

मूलांक 6 की लड़कियां
अंक ज्योतिष में मूलांक 6 की लड़कियां बेहद भाग्यशाली मानी जाती है। माना जाता है कि अंक ज्योतिष के मुताबिक, मूलांक 6 की लड़कियां खूबसूरत, स्टाइलिश और लाइफ को एंजॉय करने वाली होती हैं। किसी भी माह की 6, 15 और 24 तारीख की लड़कियों का मूलांक 6 होता है। चलिए इनकी खूबियां जानते हैं।

खूबियां
- मूलांक 6 की लड़कियों को धन के मामले में काफी धनी माना जाता है।
-इस लड़कियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है।
- ये लड़कियां जिस भी काम में हाथ डालती हैं, उन्हें सफलता ही हाथ लगती है।
- मूलांक 6 का संबंध धन और वैभव के कारक ग्रह शुक्र से होता है।
- इन तारीखों को जन्मीं लड़कियां धनवान और बेहद खूबसूरत होती हैं।

मान्यतानुसार मूलांक 6 की लड़कियों के कदम जिस घर में पड़ते हैं, वहां सुख-सुविधाओं और पैसों की कोई कमी नहीं रहती है। इतना ही नहीं शादी के बाद हसबैंड की इनकम बढ़ना, नई जॉब के मौके मिलना या बिजनेस में ग्रोथ दिखना, ये सब मूलांक 6 की पत्नी के साथ अक्सर देखने को मिलता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
