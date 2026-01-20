Hindustan Hindi News
न्यूमेरेलॉजी: इन लोगों के लिए लकी होगा फरवरी का महीना, मिल सकती है गुड न्यूज

संक्षेप:

न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के हिसाब से जानें कि क्या आपके लिए इस साल फरवरी का महीना लकी होगा या नहीं? नीचे विस्तार से जानें इस बारे में…

Jan 20, 2026 05:24 pm IST Garima Singh
ज्योतिष शास्त्र और न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र में जमीन आसमान का अंतर होता है। ज्योतिष शास्त्र में राशि के अनुसार हर चीज का आंकलन होता है। वहीं न्यूमेरेलॉजी में सब कुछ मूलांक के आधार पर तय होता है। मूलांक आपकी बर्थडेट का योग होता है। आज बात करेंगे उन मूलांकों के बारे में जिनके लिए अगला यानी फरवरी का महीना बेहद ही खास होने वाला है। नीचे जानें ये मूलांक कौन-कौन से हैं?

इन लोगों के लिए खास होगा फरवरी का महीना

1. मूलांक 1 वालों के लिए फरवरी का महीना सही जाने वाला है। ये महीना आपके फेवर में होगा। फाइनेंस से लेकर करियर और हेल्थ के मामले में आपके सितारे चमकने वाले हैं। बता दें कि किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। इनका ग्रह स्वामी सूर्य है।

2. मूलांक 2 वालों के लिए फरवरी का महीना फेवर में रहेगा। इस दौरान सेहत सही रहेगी। वहीं कोई चाहने वाला आपसे सीधे तौर कॉन्टेक्ट कर सकता है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से और भी बेहतर होगी। बता दें कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक 2 होता है। इस मूलांक का ग्रह स्वामी चंद्रमा है।

3. फरवरी का महीना मूलांक 3 वालों के लिए भी सूटेबल रहने वाला है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 होता है। इनका स्वामी ग्रह बृहस्पति होता है।

4. फरवरी का महीना मूलांक 6 वालों के लिए भी खास होगा। बता दें कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 होता है। इनका स्वामी ग्रह शुक्र होता है। फरवरी के महीने में कोई खास शख्स इन लोगों को सरप्राइज दे सकता है।

5. मूलांक 7 वालों के लिए भी अगला महीना यादगार होगा। मूलांक 7 उन लोगों का होता है, जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को होता है। इनका स्वामी ग्रह केतु होता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
