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Aaj Ka Ank Jyotish 28 July 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

By Anita Baranwal
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आज का अंक ज्योतिष 28 जुलाई 2026: मूलांक 1 से 9 तक का पूरा राशिफल। जानिए आज आपका दिन कैसा रहेगा? करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य के मामले में क्या कह रही है अंक ज्योतिष। नई शुरुआत और पुराने बोझ को छोड़ने का दिन है।

Aaj Ka Ank Jyotish 31 July 2026
आज का अंक ज्योतिष 31 जुलाई 2026

जीवन में कुछ दिन हमें तेजी से दौड़ने को कहते हैं, तो कुछ दिन ठहरकर मजबूत नींव बनाने का मौका देते हैं। 31 जुलाई 2026 का दिन ठीक इसी तरह का है। आज अंक 4 की ऊर्जा अनुशासन, धैर्य और सच्ची मेहनत की याद दिला रही है। यह हमें रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और उन कामों पर ध्यान लगाने को कहती है जो तुरंत फल नहीं देते, लेकिन लंबे समय में बहुत काम आते हैं। वहीं भाग्यांक 3 थोड़ी रचनात्मकता और उमंग भर रहा है, जिससे कठिन काम भी हल्के लगने लगते हैं। आइए जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए जुलाई का आखिरी दिन कैसा रहेगा।

मूलांक 1

(1, 10, 19 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज धीरे और संभलकर चलना आपके पक्ष में रहेगा। सिर्फ जोश से नहीं, सही तरीके से आगे बढ़ना बेहतर है। काम में नियम, कागजी बातें और जिम्मेदारी पर ध्यान दें। बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा या खुद को साबित करने की जिद थका सकती है। रिश्तों में हर बात में नेतृत्व लेने से बचें और साफ बात करें। करियर में दस्तावेज और प्रोसेस सही रखें। पैसों में संयम रखें और नया निवेश जल्दबाजी में ना करें। सेहत के लिए हल्की वॉक और छोटे ब्रेक लें। शुभ अंक 3, रंग लाल-नारंगी, दिशा पूर्व।

मूलांक 2

(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

मन गहराई से सोच रहा है, लेकिन बेचैनी भी जल्दी आ सकती है। ठहरकर कदम रखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में आरोप लगाने के बजाय हल्की और साफ भाषा अपनाएं। कामकाज में सिस्टम और अनुशासन जरूरी है। लिखित रूप में बात रखना बेहतर रहेगा। पैसों में ऑनलाइन लेनदेन दोबारा जांच लें। सेहत में मन की थकान ज्यादा असर डाल सकती है, इसलिए शांत बैठने का समय निकालें। शुभ अंक 3, रंग सफेद-हल्का नीला, दिशा उत्तर-पश्चिम।

मूलांक 3

(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

आज कई नई सूचनाएं मिल सकती हैं। उन्हें बोझ नहीं, सीख मानकर देखें। रिश्तों में दूसरे का नजरिया पहले समझें। करियर में सवाल पूछने से ना हिचकिचाएं और नोट्स साफ रखें। पैसों में किसी भी प्लान की पूरी शर्त समझ लें। सेहत के लिए दिन की बातें क्रम में लिखना मदद करेगा। शुभ अंक 2, रंग पीला-गुलाबी, दिशा उत्तर-पूर्व।

मूलांक 4

(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 4 वालों का मन अलग तरीका खोजने में लगेगा। नए विचार अच्छे हैं, पर उन्हें परखते चलें। रिश्तों में खुले मन वाला रवैया काम आएगा। काम में पुराने तरीके से ऊब सकते हैं, स्मार्ट प्लान अपनाएं। पैसों में आकर्षक ऑफर पर सावधानी रखें। मन तेज चले तो आंखें बंद करके बैठें और पानी पीते रहें। शुभ अंक 6, रंग नीला-स्लेटी, दिशा दक्षिण-पश्चिम।

मूलांक 5

(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

लोगों से जुड़ने का आपका अंदाज आज खास काम आएगा। छोटी बातों में भी काम की सूचना छिपी हो सकती है। रिश्तों में हल्की बातचीत से दूरी कम होगी। करियर में टीम का मूड समझना फायदेमंद रहेगा। पैसों में लिखी जानकारी पर भरोसा करें। सेहत में दिमाग बिखरा ना लगे, इसलिए जरूरी काम लिख लें। शुभ अंक 4, रंग हरा-फिरोजी, दिशा उत्तर।

मूलांक 6

(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

मन थोड़ा आराम और खुशी ढूंढ रहा है। सीमित और सधा हुआ प्लान बेहतर रहेगा। रिश्तों में नरम व्यवहार ज्यादा असर करेगा। करियर में जरूरी काम पहले निपटाएं। पैसों में सुख की चीजों पर बजट का ध्यान रखें। सेहत में नरम संतुलन अपनाएं। शुभ अंक 4, रंग नीला-गुलाबी, दिशा दक्षिण-पूर्व।

मूलांक 7

(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

रफ्तार तेज है तो पुराने ढर्रे से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी सूझ पर भरोसा रखें, पर जांच भी साथ रखें। रिश्तों में थोड़ा खुलकर साथ दें। करियर में तरीका लचीला रखें। पैसों में असली जरूरत पहचानें। सेहत में थोड़ी देर अकेले बैठना राहत देगा। शुभ अंक 4, रंग बैंगनी-सफेद, दिशा उत्तर-पश्चिम।

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मूलांक 8

(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

दिन की चाल थोड़ी असमान लग सकती है। लोगों की सोच मेल ना खाए तो खिंचाव बन सकता है। रिश्तों में बात कहने का तरीका नरम रखें। करियर में टीम के साथ तालमेल जरूरी है। पैसों में शर्तें साफ बताएं। सेहत में मन का दबाव कम करने के लिए छोटे विराम लें। शुभ अंक 4, रंग भूरा-काला, दिशा पश्चिम।

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मूलांक 9

(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

मन हल्का और खुला रहेगा। आप ज्यादा मिलनसार लग सकते हैं। रिश्तों में खुला अंदाज राहत देगा। करियर में सक्रियता दिखेगी, लेकिन कागजी जांच ना छोड़ें। पैसों में छोटे खर्च का विवरण देखें। सेहत में पानी पीते रहें और शाम को थकान ना बढ़ने दें। शुभ अंक 3, रंग लाल-मैरून, दिशा दक्षिण।

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अंक ज्योतिष के अनुसार, आज का दिन अनुशासन और समझदारी का पाठ पढ़ा रहा है। जो जातक नियमों को समझकर और धैर्य रखकर कदम बढ़ाएंगे, उनके लिए जुलाई का आखिरी दिन सकारात्मक और मजबूत नींव वाला साबित होगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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