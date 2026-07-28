Aaj Ka Ank Jyotish 28 July 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का अंक ज्योतिष 28 जुलाई 2026: मूलांक 1 से 9 तक का पूरा राशिफल। जानिए आज आपका दिन कैसा रहेगा? करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य के मामले में क्या कह रही है अंक ज्योतिष। नई शुरुआत और पुराने बोझ को छोड़ने का दिन है।

जीवन में नई शुरुआत के लिए जगह बनानी पड़ती है, और कई बार उसके लिए पुरानी चीजों को छोड़ना जरूरी हो जाता है। 28 जुलाई 2026 का दिन यही सिखाता है। आज अंक 1 की ऊर्जा आगे बढ़ने, खुद पर भरोसा रखने और काम की कमान अपने हाथ में लेने की प्रेरणा दे रही है। आप किसी नए काम की शुरुआत या लंबे समय से सोचे हुए लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। वहीं भाग्यांक 9 हमें याद दिलाता है कि पीछे छूटी बातों को माफ करके और पुराना बोझ उतारकर ही सही मायनों में आगे बढ़ा जा सकता है।

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग) आज आपके काम में आगे बढ़ने और नए सफर की शुरुआत का पूरा मौका है। अंक 1 की ऊर्जा आपके स्वभाव से मेल खाती है, इसलिए आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। हर फैसला अकेले लेने के बजाय अपनों की राय भी लें। काम का दबाव बढ़ने पर शरीर को आराम जरूर दें। रिश्तों में सिर्फ अपनी बात मनवाने के बजाय दूसरों की भावनाओं को भी समझें। इससे सब कुछ संतुलित रहेगा।

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग) आज आपकी अंदरूनी भावनाएं किसी पेचीदा स्थिति को सुलझाने में मदद करेंगी। काम की जगह पर मुकाबला करने के बजाय आपसी मेलजोल से काम लें। कोई पुराना मामला फिर से सामने आ सकता है, जिसे इस बार ज्यादा समझदारी से संभाल पाएंगे। मन को शांत रखें और दूसरों की उलझनों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। पुराने कड़वे अनुभवों को बार-बार याद करने के बजाय शांति और संतोष का रास्ता चुनें।

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग) आपके नए विचारों और बात करने के अंदाज से लोग प्रभावित होंगे। लिखने, पढ़ाने या कला से जुड़े कामों में अच्छी सफलता मिल सकती है। बस किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले पुराने अटके हुए काम पूरे कर लें। दिनभर की भागदौड़ के बीच खाने-पीने और आराम का पूरा ध्यान रखें। एक साथ बहुत सारी चीजें करने से बचें, ताकि ऊर्जा सही दिशा में बनी रहे।

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग) आज पुरानी कार्यशैली या योजनाओं को परखने और उनमें जरूरी बदलाव करने का दिन है। चीजों को अपनी ही तरह चलाने की जिद न करें, बल्कि समय के साथ खुद को ढालें। अपनों से बात करते समय सिर्फ काम की बात न करें, उनकी भावनाओं को भी समझें। जो बातें अब पुरानी हो चुकी हैं, उन पर अड़ने से बचें और नए बदलाव को स्वीकार करें।

मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग) आज कोई नया काम आपके सामने आ सकता है, लेकिन बिना सोचे-समझे हां न कहें। अपनी आजादी का आनंद लें, लेकिन करीबियों के साथ मेलजोल बनाए रखें। मन को शांत रखने के लिए अनावश्यक भागदौड़ से बचें और समय पर भोजन करें। सिर्फ रोमांच के आधार पर कोई बड़ा फैसला लेने से पूरी तरह बचें। सोच-समझकर कदम बढ़ाने से फायदा होगा।

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग) आज कला, सेवा या लोगों से जुड़े कामों में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। लगातार दूसरों की देखभाल करने से मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए अपने लिए भी कुछ वक्त निकालें। किसी पुराने रिश्ते या मामले की उलझन अब सुलझ सकती है। सिर्फ भावनाओं में बहकर कोई वादा ना करें और अपने आत्म-सम्मान का पूरा ध्यान रखें। इससे मन हल्का रहेगा।

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग) आज आपकी छिपी प्रतिभा और गहरी सोच सामने आएगी। शोध, पढ़ाई या तकनीकी कामों से जुड़े लोगों को मेहनत का सही फल मिलेगा। मन को शांत रखने के लिए कुछ पल एकांत में बिताएं। हर बात पर बहुत ज्यादा सोचने के बजाय जो सीख मिल चुकी है, उसके साथ आगे बढ़ें। अपनी चुप्पी को अपनों के बीच गलतफहमी ना बनने दें। खुलकर बात करें।

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग) आज पूरा ध्यान करियर और पैसे के मामलों पर रहेगा। काम का कोई पुराना अध्याय पूरा हो सकता है, जिससे नई जिम्मेदारियों के रास्ते खुलेंगे। काम के दबाव के बीच सेहत का खास ख्याल रखें। सिर्फ नतीजों के पीछे भागने के बजाय काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें। रिश्तों में सिर्फ काम की बातें ना करें, प्रियजनों के साथ प्यार से पेश आएं और उन्हें समय दें।

मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन पूरी तरह आपकी अपनी ऊर्जा से जुड़ा है। आप किसी पुराने और अटके हुए मामले को आखिरकार सुलझा लेंगे। ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन गुस्से या जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। रिश्तों में पुरानी बातों को बार-बार कुरेदने के बजाय नई शुरुआत करें। यह समय पुरानी और बेकार हो चुकी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का है।