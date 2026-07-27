Aaj Ka Ank Jyotish 27 July 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन?

आज का अंक ज्योतिष 27 जुलाई 2026: मूलांक 1 से 9 तक का पूरा राशिफल। जानिए सोमवार का दिन करियर, रिश्ते, धन और स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए कैसा रहेगा। अनुशासन और साहस का सही मेल बिठाने वाले लोगों को खास फल मिलेगा।

जीवन में तरक्की के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में कदम बढ़ाना ही असली सफलता दिलाता है। 27 जुलाई 2026 का दिन हमें याद दिलाता है कि अनुशासन और साहस दोनों मिलकर अच्छा भविष्य बनाते हैं। आज अंक 9 का प्रभाव जिम्मेदारी लेने, करियर पर ध्यान देने और अटके हुए कामों को सुलझाने की प्रेरणा दे रहा है। वहीं अंक 8 की शांत ऊर्जा हर बात को गहराई से समझने और फैसलों पर दोबारा सोचने का मौका दे रही है। आइए जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग) आज आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या आप खुद आगे बढ़कर मामलों को संभाल सकते हैं। जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय हर बात को अच्छी तरह समझें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके काम आ सकती है। काम का दबाव बढ़ने पर भी शरीर को आराम जरूर दें। रिश्तों में सिर्फ अपने काम में ना उलझे रहें, बल्कि अपनों की बातें प्यार से सुनें। इससे घर का माहौल सुकून भरा रहेगा।

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग) आज आपकी अंदरूनी भावनाएं उन स्थितियों को समझने में मदद करेंगी जो साफ नजर नहीं आ रही हैं। पैसे के मामलों या किसी मेल-जोल में बहुत सावधानी से कदम बढ़ाएं। अपनी छठी इंद्री पर भरोसा रखें, लेकिन कोई बड़ा फैसला लेने से पहले ठोस बातों की जांच जरूर कर लें। मन को शांत रखें और दूसरों की उलझनों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। थोड़ा शांत समय बिताने से दिन बेहतर बीतेगा।

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग) आपके नए विचारों में आगे बढ़ने की पूरी ताकत है, बस उन्हें नियम के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। लिखने, पढ़ाने या अन्य जरूरी कामों में अच्छी सफलता मिल सकती है, बशर्ते आप एक साथ कई काम ना करें। दिनभर की भागदौड़ के बीच खाने-पीने और आराम का पूरा ध्यान रखें। अपनों के साथ दिल की बात साझा करने से मन को सुकून मिलेगा और रिश्ते और मजबूत होंगे।

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग) आज पुरानी योजनाओं को परखने और उन्हें बेहतर बनाने का अच्छा समय है। चीजों को व्यवस्थित रखने की आपकी आदत आज बड़ा फायदा दिला सकती है। काम के दौरान किसी भी बात पर ज्यादा सख्त ना बनें। अपनों के साथ काम के अलावा थोड़ा वक्त बिताएं और अपनेपन का अहसास कराएं। इससे रिश्तों में मिठास बनी रहेगी।

मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग) आज कोई नया काम या मौका आपका ध्यान खींच सकता है, लेकिन बिना सोचे-समझे हां ना कहें। कोई भी नया कदम उठाने से पहले उसकी पूरी जानकारी जुटा लें। अपनी आजादी का आनंद लें, लेकिन करीबियों की भावनाओं का भी पूरा सम्मान करें। मन को शांत रखने के लिए कुछ समय अकेले में बिताएं। इससे फैसले सही दिशा में जाएंगे।

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग) आज काम की जगह पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कला या सेवा से जुड़े कामों में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां ना लें। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी मानसिक शांति और आराम का भी ध्यान रखें। थोड़ा संतुलन बनाए रखने से दिन सुखद बीतेगा।

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन पूरी तरह आपकी अपनी ऊर्जा से जुड़ा है। चीजों की तह तक जाने, पढ़ाई करने या किसी छिपे हुए विषय को जानने के लिए यह समय सबसे अच्छा है। आपकी गहरी सोच आपको ऐसी बात का पता लगाने में मदद करेगी जो दूसरों से छूट गई हो। मानसिक शांति के लिए कुछ पल अकेले बिताएं और अपनों से खुलकर बात करें। इससे दिन और भी फलदायी बनेगा।

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन आपके मूलांक से सीधे जुड़ा है, इसलिए करियर, व्यवसाय, धन और आने वाले समय की योजनाओं के लिए यह बहुत खास है। आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं या ज्यादा जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। मेहनत के साथ-साथ सेहत का पूरा ध्यान रखें और आराम करने से पीछे ना हटें। रिश्तों में सिर्फ काम की बातें ना करें, बल्कि अपनों के साथ प्यार से पेश आएं।

मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग) आपका पक्का इरादा आपको किसी भी बड़ी चुनौती से पार पाने में मदद करेगा। मार्गदर्शन या जिम्मेदारी वाले कामों में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, लेकिन गुस्से या जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और पूरी नींद लें। रिश्तों में तुरंत भड़कने के बजाय शांत मन से सोच-विचार कर अपनी बात कहें। इससे सब कुछ बेहतर रहेगा।