Aaj Ka Ank Jyotish 25 July 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
आज का अंक ज्योतिष 25 जुलाई 2026: मूलांक 1 से 9 तक का पूरा राशिफल। जानिए आज आपका दिन कैसा रहेगा – करियर, रिश्ते, धन और स्वास्थ्य के मामले में क्या कह रही है अंक ज्योतिष। भीतर झांककर सही फैसला लेने वाले लोगों को खास फल मिलेगा।
Numerology Horoscope Today: 25 जुलाई का दिन अपने भीतर झांकने और गहराई से सोचने का है। अंक 7 का प्रभाव आपको सीखने, समझने और हर बात की तह तक जाने की प्रेरणा दे रहा है। बाहरी भागदौड़ के बीच थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। फैसलों पर दोबारा गौर करें और अपनों के लिए भी समय रखें। शांत मन से लिया गया फैसला आज ज्यादा सफल रहेगा।
मूलांक 1
(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)
आज बड़े काम में हाथ डालने से पहले चीजों को गहराई से समझ लें। दफ्तर में तुरंत फैसला लेने के बजाय पूरी स्थिति का जायजा लें। किसी साथी की सलाह मददगार साबित हो सकती है। व्यस्त दिन में थोड़ा आराम करें। रिश्तों में अपनों की बात ध्यान से सुनें। इससे आपसी समझ मजबूत होगी और दिन संतुलित बीतेगा।
मूलांक 2
(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी अंदरूनी भावनाएं और समझदारी बदलती स्थितियों को संभालने में मदद करेंगी। टीम के साथ काम और बातचीत में अच्छे नतीजे मिलेंगे। मन को शांत रखें और दूसरों का तनाव खुद पर न लें। अपनों के साथ खुलकर बात करें। गिले-शिकवे दूर करने का अच्छा मौका है। दिल से जुड़ने से रिश्ते मजबूत होंगे।
मूलांक 3
(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)
आज रचनात्मकता और नई सोच को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा अकेले समय बिताएं। लिखने पढ़ाने या नए विचार पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। बिना सोचे कोई वादा न करें। अपनों के साथ गंभीर और प्यार भरी बातचीत से रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा। शांत मन से काम लें तो सफलता मिलेगी।
मूलांक 4
(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)
आज पुरानी योजनाओं को जांचने और सुधारने का अच्छा दिन है। चीजों को गहराई से परखने की खूबी काम आएगी लेकिन हर बात में कमियां न निकालें। दिमाग को आराम देने के लिए स्क्रीन से ब्रेक लें। अपनों को सिर्फ व्यावहारिक मदद नहीं प्यार और अपनेपन की भी जरूरत है। संतुलन बनाए रखें।
मूलांक 5
(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)
आज मन कई दिशाओं में भाग सकता है इसलिए खुद को रोककर एक जरूरी बात पर ध्यान लगाएं। नए मौकों की बजाय पुरानी सीख पर विचार करें। अपनी आजादी का आनंद लें लेकिन करीबियों की भावनाएं भी समझें। मन शांत रखने के लिए थोड़ा अकेला समय बिताएं। फोकस बनाए रखेंगे तो दिन अच्छा रहेगा।
मूलांक 6
(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)
आज कला सेवा और रिश्तों से जुड़े मामलों के लिए दिन खास है। अपनों के साथ समय बिताने और दिल की बात साझा करने से सुकून मिलेगा। दूसरों की भलाई में सारा समय न लगाएं अपनी मानसिक शांति का भी ध्यान रखें। किसी अपने की छोटी बात आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। प्रेम और संतुलन बनाए रखें।
मूलांक 7
(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन पूरी तरह आपकी अपनी ऊर्जा से जुड़ा है। शोध पढ़ाई लिखने या किसी विषय को गहराई से जानने के लिए समय उत्तम है। आपकी छठी इंद्रिय किसी जरूरी बात का संकेत दे सकती है। अपनों से बात खुलकर कहें ताकि वे आपके अकेले रहने के स्वभाव का गलत मतलब न निकालें। अंदर की आवाज सुनें।
मूलांक 8
(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)
आज पैसों और कामकाज के बड़े फैसले लेने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें। तुरंत मिलने वाले फायदों के पीछे न भागें भविष्य की योजना पर विचार करें। काम के दबाव के बीच परिवार के लिए समय निकालें। अपनों के साथ दिल की बात साझा करने से मन का बोझ हल्का होगा। धैर्य से काम लें।
मूलांक 9
(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)
आज जोश ज्यादा हो सकता है लेकिन कोई कदम उठाने से पहले शांत मन से स्थिति समझ लें। नेतृत्व या सामाजिक कार्यों में समझदारी दिखाने का मौका मिलेगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखें और तुरंत प्रतिक्रिया न दें। शांत मन से की गई बातचीत हर उलझन का हल निकाल सकती है। संयम बनाए रखें तो सफलता मिलेगी।
अंक ज्योतिष के अनुसार, आज का दिन सच्ची समझ और शांति का है। जो लोग भीतर झांककर सही फैसला लेंगे, उन्हें सफलता और सुकून दोनों मिलेंगे।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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