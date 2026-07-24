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Aaj Ka Ank Jyotish 24 July 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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आज का अंक ज्योतिष 24 जुलाई 2026: मूलांक 1 से 9 तक का पूरा राशिफल। जानिए आज आपका दिन कैसा रहेगा – करियर, रिश्ते, धन और स्वास्थ्य के मामले में क्या कह रही है अंक ज्योतिष। रिश्तों और जिम्मेदारियों का संतुलन बनाए रखने वाले लोगों को खास फल मिलेगा।

Aaj Ka Ank Jyotish 24 July 2026
आज का अंक ज्योतिष 24 जुलाई 2026

avaNumerology Horoscope Today: 24 जुलाई का दिन रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बिठाने का है। अंक 6 का प्रभाव आपको परिवार और अपनों की खुशी पर ध्यान देने की प्रेरणा दे रहा है। घर का माहौल सुधारने और प्रियजनों के साथ समय बिताने का मन बनेगा। साथ ही अपनी तरक्की और आजादी को भी नजरअंदाज ना करें। दोनों के बीच सही मेल बिठाकर ही दिन को सुखद बना सकते हैं।

मूलांक 1

(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज काम में दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ना जरूरी है। ऑफिस में अचानक कोई बदलाव आए, तो उसे सहजता से अपना लें। किसी अनुभवी साथी की सलाह काम आ सकती है। व्यस्त दिन में सेहत का ख्याल रखें, समय पर खाना खाएं और थोड़ा आराम करें। रिश्तों में अपनों की बात ध्यान से सुनें और धैर्य बनाए रखें। शांत स्वभाव से दिन बेहतर बीतेगा।

मूलांक 2

(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी समझदारी बदलती परिस्थितियों को आसानी से संभाल लेगी। टीम के साथ काम करने और बातचीत वाले कार्यों में अच्छे नतीजे मिलेंगे। मन को शांत रखें और दूसरों का तनाव खुद पर ना लें। परिवार के साथ खुलकर बात करने का अच्छा मौका है। अपनों से दिल की बात साझा करने से रिश्ते और मजबूत होंगे।

मूलांक 3

(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी रचनात्मकता और बातचीत का अंदाज लोगों का ध्यान खींचेगा। लिखने, पढ़ाने या लोगों से जुड़ने वाले काम में सफलता मिल सकती है। भागदौड़ के बीच छोटे-छोटे विश्राम के पल जरूर निकालें। अपनों के साथ हंसते-बोलते समय बिताने से रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें।

मूलांक 4

(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज अचानक कुछ बदलाव पुरानी योजनाओं में फेरबदल कर सकते हैं। इसलिए लचीला रवैया अपनाएं। मन शांत रखने के लिए हल्की सैर या व्यायाम करें। अपनों को सिर्फ बाहरी मदद नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और मानसिक सहारे की भी जरूरत है। धैर्य से काम लें, तो दिन संभल जाएगा।

मूलांक 5

(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

नए लोगों से मिलने और व्यापार के नए अवसरों के लिए दिन अच्छा है। ऊर्जा ऊंची रहेगी, लेकिन थकान भी हो सकती है, इसलिए आराम का समय निकालें। अपनी आजादी का आनंद लें, लेकिन करीबियों की भावनाओं का सम्मान जरूर करें। संतुलन बनाए रखकर आगे बढ़ें।

मूलांक 6

(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

आज कला, सेवा और रिश्तों से जुड़े कामों के लिए दिन खास है। बातचीत और मेल-जोल बढ़ाने से नए रास्ते खुलेंगे। सिर्फ दूसरों की भलाई में ही ना लगे रहें, अपनी सेहत और आराम का भी ध्यान रखें। दिल की बात अपनों से साझा करने का समय अनुकूल है। प्रेम और सहयोग से दिन सुंदर बनेगा।

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मूलांक 7

(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 7 वाले लोग आज गहरी समझ और परख की शक्ति से कठिन परिस्थितियों को समझ पाएंगे। शोध, पढ़ाई या तकनीकी कामों के लिए दिन अच्छा है। मन शांत रखने के लिए कुछ पल अकेले बिताएं। अपनों से खुलकर बात करें, ताकि गलतफहमी ना रहे। सोच-समझकर कदम बढ़ाएं।

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मूलांक 8

(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज काम की जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना जरूरी है। पैसों के मामलों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। काम के दबाव के बीच परिवार के लिए समय निकालें। छोटी-सी प्यारी बात भी रिश्ते को मजबूत बना सकती है। संतुलन बनाए रखें।

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मूलांक 9

(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

आपका साहस और दृढ़ संकल्प नई जिम्मेदारियां निभाने में मदद करेगा। यात्रा या सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें और बिना सोचे प्रतिक्रिया ना दें। शांत मन से की गई बातचीत बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकती है। धैर्य से आगे बढ़ें।

आज का दिन रिश्तों और जिम्मेदारियों का सही मेल बिठाने का है। जो लोग नरम व्यवहार के साथ मेहनत करेंगे, उन्हें सफलता और शांति दोनों मिलेंगे।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
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