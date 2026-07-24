Aaj Ka Ank Jyotish 24 July 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का अंक ज्योतिष 24 जुलाई 2026: मूलांक 1 से 9 तक का पूरा राशिफल। जानिए आज आपका दिन कैसा रहेगा – करियर, रिश्ते, धन और स्वास्थ्य के मामले में क्या कह रही है अंक ज्योतिष। रिश्तों और जिम्मेदारियों का संतुलन बनाए रखने वाले लोगों को खास फल मिलेगा।

avaNumerology Horoscope Today: 24 जुलाई का दिन रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बिठाने का है। अंक 6 का प्रभाव आपको परिवार और अपनों की खुशी पर ध्यान देने की प्रेरणा दे रहा है। घर का माहौल सुधारने और प्रियजनों के साथ समय बिताने का मन बनेगा। साथ ही अपनी तरक्की और आजादी को भी नजरअंदाज ना करें। दोनों के बीच सही मेल बिठाकर ही दिन को सुखद बना सकते हैं।

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग) आज काम में दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ना जरूरी है। ऑफिस में अचानक कोई बदलाव आए, तो उसे सहजता से अपना लें। किसी अनुभवी साथी की सलाह काम आ सकती है। व्यस्त दिन में सेहत का ख्याल रखें, समय पर खाना खाएं और थोड़ा आराम करें। रिश्तों में अपनों की बात ध्यान से सुनें और धैर्य बनाए रखें। शांत स्वभाव से दिन बेहतर बीतेगा।

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग) आज आपकी समझदारी बदलती परिस्थितियों को आसानी से संभाल लेगी। टीम के साथ काम करने और बातचीत वाले कार्यों में अच्छे नतीजे मिलेंगे। मन को शांत रखें और दूसरों का तनाव खुद पर ना लें। परिवार के साथ खुलकर बात करने का अच्छा मौका है। अपनों से दिल की बात साझा करने से रिश्ते और मजबूत होंगे।

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग) आज आपकी रचनात्मकता और बातचीत का अंदाज लोगों का ध्यान खींचेगा। लिखने, पढ़ाने या लोगों से जुड़ने वाले काम में सफलता मिल सकती है। भागदौड़ के बीच छोटे-छोटे विश्राम के पल जरूर निकालें। अपनों के साथ हंसते-बोलते समय बिताने से रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें।

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग) आज अचानक कुछ बदलाव पुरानी योजनाओं में फेरबदल कर सकते हैं। इसलिए लचीला रवैया अपनाएं। मन शांत रखने के लिए हल्की सैर या व्यायाम करें। अपनों को सिर्फ बाहरी मदद नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और मानसिक सहारे की भी जरूरत है। धैर्य से काम लें, तो दिन संभल जाएगा।

मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग) नए लोगों से मिलने और व्यापार के नए अवसरों के लिए दिन अच्छा है। ऊर्जा ऊंची रहेगी, लेकिन थकान भी हो सकती है, इसलिए आराम का समय निकालें। अपनी आजादी का आनंद लें, लेकिन करीबियों की भावनाओं का सम्मान जरूर करें। संतुलन बनाए रखकर आगे बढ़ें।

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग) आज कला, सेवा और रिश्तों से जुड़े कामों के लिए दिन खास है। बातचीत और मेल-जोल बढ़ाने से नए रास्ते खुलेंगे। सिर्फ दूसरों की भलाई में ही ना लगे रहें, अपनी सेहत और आराम का भी ध्यान रखें। दिल की बात अपनों से साझा करने का समय अनुकूल है। प्रेम और सहयोग से दिन सुंदर बनेगा।

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग) मूलांक 7 वाले लोग आज गहरी समझ और परख की शक्ति से कठिन परिस्थितियों को समझ पाएंगे। शोध, पढ़ाई या तकनीकी कामों के लिए दिन अच्छा है। मन शांत रखने के लिए कुछ पल अकेले बिताएं। अपनों से खुलकर बात करें, ताकि गलतफहमी ना रहे। सोच-समझकर कदम बढ़ाएं।

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग) आज काम की जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना जरूरी है। पैसों के मामलों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। काम के दबाव के बीच परिवार के लिए समय निकालें। छोटी-सी प्यारी बात भी रिश्ते को मजबूत बना सकती है। संतुलन बनाए रखें।

मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग) आपका साहस और दृढ़ संकल्प नई जिम्मेदारियां निभाने में मदद करेगा। यात्रा या सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें और बिना सोचे प्रतिक्रिया ना दें। शांत मन से की गई बातचीत बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकती है। धैर्य से आगे बढ़ें।