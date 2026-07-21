Aaj Ka Ank Jyotish 21 July 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा आज मंगलवार का दिन?

आज का अंक ज्योतिष 21 जुलाई 2026: मूलांक 1 से 9 तक का पूरा राशिफल। जानिए आज आपका दिन कैसा रहेगा – करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य के मामले में क्या कह रही है अंक ज्योतिष। साझेदारी, संतुलन और नरम व्यवहार रखने वाले लोगों को खास फल मिलेगा।

Numerology Horoscope Today: 21 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन अंक ज्योतिष के अनुसार, हर मूलांक वालों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आया है। कुछ लोगों के लिए यह दिन मिलजुलकर काम करने और नई शुरुआत का है, तो कुछ के लिए अपनी बात रखने और संतुलन बनाए रखने का। आज की ऊर्जा आपको सिखा रही है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही तरीके और दूसरों के साथ तालमेल से भी आती है।

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग) आज आपका दिन मिलजुलकर काम करने का है। अकेले आगे बढ़ने की बजाय टीम या परिवार के साथ तालमेल बनाकर काम करें तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। कोई नया काम या जिम्मेदारी आपके सामने आ सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें और बीच-बीच में आराम जरूर करें। अपनों को अपनी परवाह दिखाएं, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। आज का दिन आपके नेतृत्व और सहयोग दोनों को आजमाने का है।

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन आपके लिए सबसे अच्छा रह सकता है। आपकी समझदारी और नरम व्यवहार कई उलझनों को आसानी से सुलझा देगा। टीम या परिवार के साथ मिलकर काम करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। मन की शांति के लिए थोड़ा समय प्रकृति के बीच बिताएं। पुरानी गलतफहमियां दूर करने का अच्छा मौका है। आज अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, इससे रिश्ते और गहरे होंगे।

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग) आज आपकी रचनात्मकता और बातचीत का हुनर चमकेगा। लिखने, पढ़ाने या नया काम शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपकी सकारात्मक ऊर्जा लोगों को प्रभावित करेगी। स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या बनाए रखें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी। अपनी प्रतिभा को सही दिशा दें और किसी काम को अधूरा ना छोड़ें। आज आपकी खुशमिजाजी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग) आज मेहनत और व्यवस्था का दिन है। अधूरे कामों को पूरा करने पर फोकस करें। स्वास्थ्य के लिए ज्यादा देर एक जगह ना बैठें, बीच-बीच में उठकर हल्की स्ट्रेचिंग करें। परिवार के साथ समय बिताएं और उनकी छोटी-छोटी जरूरतों का ध्यान रखें। अनुशासन बनाए रखें तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज का दिन निरंतरता और समझदारी का है।

मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग) आज नए लोगों से मिलने और बातचीत करने के अच्छे अवसर बनेंगे। लेकिन कोई नया काम लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। स्वास्थ्य के लिए मानसिक थकान से बचें, बीच-बीच में आराम करें। दोस्तों के साथ समय बिताना आपको खुशी देगा। खर्च करते समय सोच-समझकर फैसला लें। आज की तेज ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें तो कई अच्छे मौके आपके पास आएंगे।

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन परिवार और रिश्तों का है। आपकी देखभाल करने की आदत सबको अच्छी लगेगी। ऑफिस में टीम के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। स्वास्थ्य के लिए मन की शांति बनाए रखें। घर में छोटी-छोटी खुशियां मनाएं। आज का दिन प्यार और जिम्मेदारी का संतुलन बनाने का है। अपनों का साथ आपको बहुत सुकून देगा।

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग) आज आपकी गहरी सोच आपको कई छुपी हुई बातों को समझने में मदद करेगी। पढ़ाई, रिसर्च या प्लानिंग के काम अच्छे से होंगे। स्वास्थ्य के लिए शांत समय बिताएं। अपनों से खुलकर बात करें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। आज का दिन अकेले में सोचने और सही फैसले लेने का है। आपकी बुद्धि आपको सही राह दिखाएगी।

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग) आज मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं। काम का बोझ रहेगा लेकिन लगन आपको सम्मान दिलाएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार के लिए समय निकालें। पैसों के मामले में सावधानी बरतें। आज की मेहनत और ईमानदारी आगे चलकर अच्छे परिणाम देगी।

मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग) मूलांक 9 वाले लोग आज दूसरों को हिम्मत देंगे। टीम के कामों में आगे बढ़कर काम करने से पहचान मिलेगी। मन को शांत रखने के लिए एक्सरसाइज करें। पुरानी बातों को माफ करके रिश्तों को सुधारें। एक दिल से की गई बात पुरानी कड़वाहट खत्म कर देगी। नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ें।