Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aaj Ka Ank Jyotish 2 August 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

आज का अंक ज्योतिष 2 अगस्त 2026: मूलांक 1 से 9 तक का पूरा राशिफल। जानिए आज आपका दिन कैसा रहेगा? करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य के मामले में क्या कह रही है अंक ज्योतिष। शांति, सहयोग और रिश्तों को सहेजने का दिन है।

numerology daily horoscope
अंक राशिफल

2 अगस्त का दिन शांति, आपसी सहयोग और रिश्तों को सहेजने का संदेश लेकर आया है। मूलांक 2 की ऊर्जा बताती है कि सच्ची ताकत तेज आवाज में नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी भरे काम में छिपी होती है। आज लोगों की भावनाओं को समझना और मिलकर चलना मन को सच्ची शांति देगा।

मूलांक 1

आज छोटी सावधानी रखना जरूरी है। किसी अड़चन को अपनी क्षमता पर सवाल ना बनाएं। सूर्य आपको पहचान और नेतृत्व देता है, पर काम रुकने पर मन जल्दी खिन्न हो सकता है। बाजार या दुकान में छोटी बात भी भारी लग सकती है। रुककर सोचें कि दिशा बदलनी है या सिर्फ तरीका। अहम कम रखेंगे तो रास्ता साफ दिखेगा। रिश्तों में नरमी से बात करें। काम में सहयोग और सही बातचीत से फायदा मिलेगा। पैसों में बड़ा जोखिम ना लें। सेहत के लिए धूप में बैठें और पानी ज्यादा पिएं।

मूलांक 2

पुरानी बात मन में घुमाने से सीधी बात भी भारी लग सकती है। चंद्र का प्रभाव भावनाओं पर असर डालता है। दोस्त या घर की चर्चा में इरादा साफ रखें और पूरी सुनें। रिश्तों में चुप्पी नहीं, नरमी काम करेगी। दिल की बात सीधी कहें। काम में संवेदनशीलता ताकत बनेगी अगर उलझन ना बने। मीटिंग में शब्द सोचकर चुनें। पैसों में भावनाओं से दूरी रखें और हिसाब साफ रखें। मन की बेचैनी हो तो कागज पर लिखें। शाम की हल्की सैर राहत देगी।

मूलांक 3

घर या काम की जिम्मेदारियों में लोग आपकी बात ना समझें तो मन हटने का सोच सकता है। छोटी खटक बड़ी लग सकती है। दूरी बनाने के बजाय सीमा तय करें। फोन पर बात से पहले दो बात लिख लें। रिश्तों में कमियां साफ दिखें तो सब खत्म ना समझें। एक मुद्दा उठाएं और नरमी से स्पष्ट रहें। काम में नियम और बात साफ रखें। पैसों में रिश्ते की खटास घुसने ना दें। मन की थकान शरीर में भारीपन ला सकती है। थोड़ा टहलना और सादा भोजन मदद करेगा।

मूलांक 4

राहु मन को अलग दिशा में ले जा सकता है। नया सोचने का मन होगा, पर जमीन से जुड़ाव रखें। छोटी बात भीतर ज्यादा देर घूमेगी। काम, बात और आराम का क्रम बनाए रखें। रिश्तों में संकेतों के भरोसे ना रहें। जरूरत साफ शब्दों में कहें। काम में नया नजरिया मिल सकता है, पर कल्पना और असल काम में दूरी ना बढ़ने दें। पैसों में उदार या लापरवाह ना बनें। हिसाब लिखें। मन भीतर जाए तो खुली हवा में बैठें और सांस लें।

तुला साप्ताहिक राशिफल 2-8 अगस्त: अलग-अलग सलाह भ्रमित करेगी, पढ़ें इस वीक क्या हलचल ?

मूलांक 5

चीजें धीरे-धीरे संभलती महसूस होंगी। बुध का असर बातचीत और फैसलों में दिखेगा। कई लोगों से संपर्क बन सकते हैं। पुरानी याद को आज की सच्चाई ना मानें। शब्द सोचकर चुनें। रिश्तों में नरमी रखें और पुरानी शिकायत ताना ना बनाएं। काम में बातचीत बड़ा साधन बनेगी। पुरानी फाइल या चर्चा दोबारा आ सकती है। पैसों में छोटी जानकारी अहम रहेगी। हिसाब में ढील ना दें। पुरानी यादों से बेचैनी हो तो बातों को क्रम से लिखें और हल्की चाल से टहलें।

कन्या साप्ताहिक राशिफल 2-8 अगसत: इस सप्ताह कन्या राशि के लिए क्या होगें बदलाव, पढ़ें राशिफल

मूलांक 6

सुबह से फोन, मैसेज और काम एक साथ आएं तो गलती की गुंजाइश बढ़ेगी। छोटी बात टेंशन बना सकती है। भागदौड़ में ठहरकर काम करें। सूची बना लें। रिश्तों में नीयत अच्छी रहेगी, पर बेचैनी से लहजा सूखा पड़ सकता है। सीधे पूछें। काम में रफ्तार रहेगी, पर हर तेज चीज उपयोगी नहीं। बात पूरी समझकर जवाब दें। पैसों में छोटे खर्च जुड़ सकते हैं। पेमेंट दोबारा जांचें। बेचैनी गर्दन और कंधों में दिख सकती है। कंधे घुमाएं और शांत जगह बनाएं।

मूलांक 7 राशिफल 2 अगस्त 2026: आज मन की बात सुनें, हर कदम सोच-समझकर उठाएं

मूलांक 7

मन की हल्की आवाज सही दिशा दिखा सकती है। केतु भीतर की समझ देता है। जो बिना शोर महसूस हो, उसे हल्के में ना लें। रिश्तों में ज्यादा बोलने से नहीं, सही भाव पकड़ने से काम बनेगा। चुप मौजूदगी सुकून दे सकती है। काम में जांच-पड़ताल फायदेमंद रहेगी। लिखी बात पर भी नजर रखें। पैसों में सूक्ष्म नजर काम आएगी। रसीद ध्यान से मिलाएं। भीतर की हलचल शरीर में सुस्ती ला सकती है। अकेले बैठकर सांस गिनें और जरूरी काम साफ करें।

मूलांक 8 राशिफल 2 अगस्त 2026: आज सिर्फ काम नहीं, अपने मन की खुशी का भी रखें ख्याल

मूलांक 8

अगर मन एक ढर्रे से ऊब रहा है तो हल्का बदलाव राहत देगा। शनि जिम्मेदारी सिखाता है, पर मन को सांस देना भी जरूरी है। नया रेस्टोरेंट या छोटी सैर अच्छा असर दे सकती है। रिश्तों में कठोरता नहीं, सहज बातचीत काम करेगी। परिवार के साथ छोटा प्लान बनाएं। काम में जिम्मेदारी ज्यादा ना लें। थोड़ा अलग सोचें। पैसों में खुशी के लिए खर्च करें, पर सीमित रखें। शरीर में जकड़न हो सकती है। शाम की वॉक और खुली हवा राहत देगी।

मूलांक 9 राशिफल 2 अगस्त 2026: आज नए मौके आएंगे सामने, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

मूलांक 9

भीतर काम पकड़ने की ताकत दिखेगी। मंगल हिम्मत और तेजी देता है। नया काम या अटका मामला आगे बढ़ा सकते हैं। जोश के साथ तरीका साफ रखें। लोगों की भावना समझकर चलें। रिश्तों में सीधा अंदाज दिखेगा, पर शब्द नरम रखें। काम में आत्मविश्वास बढ़ेगा। टीमवर्क में अकेले ना संभालें। पैसों में पहल का मन रहेगा, पर जोश पर ना चलें। हिसाब साफ रखें। शरीर में ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर गर्मी बढ़ सकती है। बीच में पानी पिएं और खुली हवा में चलें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Ank Rashifal aaj ka ank jyotish
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने