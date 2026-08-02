Aaj Ka Ank Jyotish 2 August 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

आज का अंक ज्योतिष 2 अगस्त 2026: मूलांक 1 से 9 तक का पूरा राशिफल। जानिए आज आपका दिन कैसा रहेगा? करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य के मामले में क्या कह रही है अंक ज्योतिष। शांति, सहयोग और रिश्तों को सहेजने का दिन है।

2 अगस्त का दिन शांति, आपसी सहयोग और रिश्तों को सहेजने का संदेश लेकर आया है। मूलांक 2 की ऊर्जा बताती है कि सच्ची ताकत तेज आवाज में नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी भरे काम में छिपी होती है। आज लोगों की भावनाओं को समझना और मिलकर चलना मन को सच्ची शांति देगा।

मूलांक 1 आज छोटी सावधानी रखना जरूरी है। किसी अड़चन को अपनी क्षमता पर सवाल ना बनाएं। सूर्य आपको पहचान और नेतृत्व देता है, पर काम रुकने पर मन जल्दी खिन्न हो सकता है। बाजार या दुकान में छोटी बात भी भारी लग सकती है। रुककर सोचें कि दिशा बदलनी है या सिर्फ तरीका। अहम कम रखेंगे तो रास्ता साफ दिखेगा। रिश्तों में नरमी से बात करें। काम में सहयोग और सही बातचीत से फायदा मिलेगा। पैसों में बड़ा जोखिम ना लें। सेहत के लिए धूप में बैठें और पानी ज्यादा पिएं।

मूलांक 2 पुरानी बात मन में घुमाने से सीधी बात भी भारी लग सकती है। चंद्र का प्रभाव भावनाओं पर असर डालता है। दोस्त या घर की चर्चा में इरादा साफ रखें और पूरी सुनें। रिश्तों में चुप्पी नहीं, नरमी काम करेगी। दिल की बात सीधी कहें। काम में संवेदनशीलता ताकत बनेगी अगर उलझन ना बने। मीटिंग में शब्द सोचकर चुनें। पैसों में भावनाओं से दूरी रखें और हिसाब साफ रखें। मन की बेचैनी हो तो कागज पर लिखें। शाम की हल्की सैर राहत देगी।

मूलांक 3 घर या काम की जिम्मेदारियों में लोग आपकी बात ना समझें तो मन हटने का सोच सकता है। छोटी खटक बड़ी लग सकती है। दूरी बनाने के बजाय सीमा तय करें। फोन पर बात से पहले दो बात लिख लें। रिश्तों में कमियां साफ दिखें तो सब खत्म ना समझें। एक मुद्दा उठाएं और नरमी से स्पष्ट रहें। काम में नियम और बात साफ रखें। पैसों में रिश्ते की खटास घुसने ना दें। मन की थकान शरीर में भारीपन ला सकती है। थोड़ा टहलना और सादा भोजन मदद करेगा।

मूलांक 4 राहु मन को अलग दिशा में ले जा सकता है। नया सोचने का मन होगा, पर जमीन से जुड़ाव रखें। छोटी बात भीतर ज्यादा देर घूमेगी। काम, बात और आराम का क्रम बनाए रखें। रिश्तों में संकेतों के भरोसे ना रहें। जरूरत साफ शब्दों में कहें। काम में नया नजरिया मिल सकता है, पर कल्पना और असल काम में दूरी ना बढ़ने दें। पैसों में उदार या लापरवाह ना बनें। हिसाब लिखें। मन भीतर जाए तो खुली हवा में बैठें और सांस लें।

मूलांक 5 चीजें धीरे-धीरे संभलती महसूस होंगी। बुध का असर बातचीत और फैसलों में दिखेगा। कई लोगों से संपर्क बन सकते हैं। पुरानी याद को आज की सच्चाई ना मानें। शब्द सोचकर चुनें। रिश्तों में नरमी रखें और पुरानी शिकायत ताना ना बनाएं। काम में बातचीत बड़ा साधन बनेगी। पुरानी फाइल या चर्चा दोबारा आ सकती है। पैसों में छोटी जानकारी अहम रहेगी। हिसाब में ढील ना दें। पुरानी यादों से बेचैनी हो तो बातों को क्रम से लिखें और हल्की चाल से टहलें।

मूलांक 6 सुबह से फोन, मैसेज और काम एक साथ आएं तो गलती की गुंजाइश बढ़ेगी। छोटी बात टेंशन बना सकती है। भागदौड़ में ठहरकर काम करें। सूची बना लें। रिश्तों में नीयत अच्छी रहेगी, पर बेचैनी से लहजा सूखा पड़ सकता है। सीधे पूछें। काम में रफ्तार रहेगी, पर हर तेज चीज उपयोगी नहीं। बात पूरी समझकर जवाब दें। पैसों में छोटे खर्च जुड़ सकते हैं। पेमेंट दोबारा जांचें। बेचैनी गर्दन और कंधों में दिख सकती है। कंधे घुमाएं और शांत जगह बनाएं।

मूलांक 7 मन की हल्की आवाज सही दिशा दिखा सकती है। केतु भीतर की समझ देता है। जो बिना शोर महसूस हो, उसे हल्के में ना लें। रिश्तों में ज्यादा बोलने से नहीं, सही भाव पकड़ने से काम बनेगा। चुप मौजूदगी सुकून दे सकती है। काम में जांच-पड़ताल फायदेमंद रहेगी। लिखी बात पर भी नजर रखें। पैसों में सूक्ष्म नजर काम आएगी। रसीद ध्यान से मिलाएं। भीतर की हलचल शरीर में सुस्ती ला सकती है। अकेले बैठकर सांस गिनें और जरूरी काम साफ करें।

मूलांक 8 अगर मन एक ढर्रे से ऊब रहा है तो हल्का बदलाव राहत देगा। शनि जिम्मेदारी सिखाता है, पर मन को सांस देना भी जरूरी है। नया रेस्टोरेंट या छोटी सैर अच्छा असर दे सकती है। रिश्तों में कठोरता नहीं, सहज बातचीत काम करेगी। परिवार के साथ छोटा प्लान बनाएं। काम में जिम्मेदारी ज्यादा ना लें। थोड़ा अलग सोचें। पैसों में खुशी के लिए खर्च करें, पर सीमित रखें। शरीर में जकड़न हो सकती है। शाम की वॉक और खुली हवा राहत देगी।