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Aaj Ka Ank Jyotish 18 July 2026: आज का दिन मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा?

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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आज का अंक ज्योतिष 18 जुलाई 2026: मूलांक 1 से 9 तक का पूरा राशिफल। जानिए आज आपका दिन कैसा रहेगा – करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य के मामले में क्या कह रही है अंक ज्योतिष। मेहनत, संतुलन और नरम व्यवहार रखने वालों को खास फल मिलेगा।

Aaj Ka Ank Jyotish 18 July 2026: आज का दिन मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा?

Numerology Horoscope Today 18 July 2026: आज का दिन नए संतुलन और समझदारी का दिन है। आज की ऊर्जा आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनों के साथ जुड़ने का मौका दे रही है। कुछ लोगों के लिए यह दिन थोड़ा व्यस्त रहेगा, तो कुछ के लिए शांत और विचारपूर्ण। बृहस्पति की कृपा से कई लोग अपनी गलतियों को सुधार सकेंगे और आगे बढ़ने की नई राह पा सकेंगे। आज जो भी करें, पूरी निष्ठा और सकारात्मकता के साथ करें।

मूलांक 1

(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। करियर या काम के क्षेत्र में कोई नया मौका मिल सकता है। लेकिन जल्दबाजी ना करें, फैसले सोच-समझकर लें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें और बीच-बीच में आराम जरूर करें। परिवार में अपनी बात प्यार से रखें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। आज का दिन आपके नेतृत्व गुणों को दिखाने का है। अगर आप शांत और संतुलित रहेंगे तो कोई भी चुनौती आपको नहीं रोक पाएगी।

मूलांक 2

(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी समझदारी कई उलझनों को सुलझाने में मदद करेगी। टीम या परिवार के साथ मिलकर काम करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। अगर मन में कोई पुरानी बात खटक रही है तो अपनों से खुलकर बात करें। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समय शांत बैठकर या हल्की सैर पर निकालें। आज पुरानी गलतफहमियां दूर करने का अच्छा मौका है। धैर्य रखें, छोटी-छोटी बातों को ज्यादा ना सोचें। आपकी नरम और समझदार बातचीत आज आपको कई लोगों का प्यार दिलाएगी।

मूलांक 3

(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी रचनात्मकता और बातचीत का हुनर चमकेगा। अगर आप लिखने, पढ़ाने या कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन आपके लिए शुभ है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी। स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या बनाए रखें। आज आपकी सकारात्मक ऊर्जा घर का माहौल खुशनुमा बनाएगी। अपनी प्रतिभा को सही दिशा दें और किसी काम को अधूरा ना छोड़ें। आज की खुशमिजाजी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।

मूलांक 3 राशिफल 18 जुलाई 2026: करियर में आज धैर्य की जरूरत, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार

मूलांक 4

(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज मेहनत और व्यवस्था का दिन है। अधूरे कामों को पूरा करने पर फोकस करें। छोटी-छोटी लापरवाही बाद में परेशानी बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य के लिए ज्यादा देर तक एक जगह ना बैठें, बीच-बीच में उठकर हल्की एक्सरसाइज करें। परिवार के साथ समय बिताएं, उनकी छोटी-छोटी जरूरतों का ध्यान रखें। आज का दिन अनुशासन और निरंतरता का है। अगर आप धैर्य के साथ काम करेंगे तो अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे।

मूलांक 4 राशिफल 18 जुलाई 2026: अधूरे काम पड़ सकते हैं भारी, आज भूलकर भी ना करें यह गलती

मूलांक 5

(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज नए लोगों से मिलने और बातचीत करने के अच्छे अवसर बनेंगे। लेकिन कोई भी नया काम या वादा करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। स्वास्थ्य के लिए मानसिक थकान से बचें, बीच-बीच में आराम करें। दोस्तों के साथ समय बिताना आपको खुशी देगा। खर्च करते समय सोच-समझकर फैसला लें। आज की तेज ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें तो कई अच्छे मौके आपके पास आएंगे।

मूलांक 5 राशिफल 18 जुलाई 2026: जल्दबाजी में ना करें कोई वादा, पैसों के फैसले में बरतें सावधानी

मूलांक 6

(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

आज परिवार और रिश्तों का दिन है। आपकी देखभाल करने की आदत सबको अच्छी लगेगी। ऑफिस में टीम के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। स्वास्थ्य के लिए मन की शांति बनाए रखें, हल्का भोजन करें। घर में छोटी-छोटी खुशियां मनाएं। आज का दिन प्यार और जिम्मेदारी का संतुलन बनाने का है। अपनों का साथ आपको बहुत सुकून देगा।

मूलांक 6 राशिफल 18 जुलाई 2026: रिश्तों की दूरियां होंगी कम, कागजी काम में बरतें सावधानी

मूलांक 7

(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी गहरी सोच आपको कई छुपी हुई बातों को समझने में मदद करेगी। पढ़ाई, रिसर्च या प्लानिंग के काम अच्छे से होंगे। स्वास्थ्य के लिए शांत समय बिताएं। अपनों से खुलकर बात करें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। आज का दिन अकेले में सोचने और सही फैसले लेने का है। आपकी बुद्धि आपको सही राह दिखाएगी।

मूलांक 7 राशिफल 18 जुलाई 2026: आज केतु की चाल बढ़ाएगी बेचैनी, संभलकर करें हर फैसला

मूलांक 8

(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं। काम का बोझ रहेगा लेकिन लगन आपको सम्मान दिलाएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार के लिए समय निकालें। पैसों के मामले में सावधानी बरतें। आज की मेहनत और ईमानदारी आगे चलकर अच्छे परिणाम देगी।

मूलांक 9

(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपका दयालु और मददगार स्वभाव लोगों को आकर्षित करेगा। पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने का समय है। स्वास्थ्य के लिए मन को हल्का रखें। दूसरों की मदद करना आपको आत्मसंतोष देगा। आज का दिन सकारात्मक सोच और नई शुरुआत का है।

आज का दिन सबके लिए संतुलन और मेहनत का संदेश लेकर आया है। जो लोग नरम व्यवहार के साथ काम करेंगे, उन्हें खूब फायदा होगा।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
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