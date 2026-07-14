Aaj Ka Ank Jyotish 14 July 2026: आज का दिन मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा?

14 जुलाई 2026 का अंक राशिफल। मूलांक 1 से 9 वालों के लिए दिन की पूरी तस्वीर। नए संपर्क, सफलता, प्यार और सावधानियों के साथ विस्तृत भविष्यफल। जानिए कौन सा मूलांक आज चमकेगा और किन्हें रहना होगा सतर्क। शुभ अंक, रंग और खास सलाह के साथ पूरा राशिफल पढ़ें।

14 जुलाई 2026 का दिन अंक 5 की ऊर्जा के साथ आया है। यह दिन नए अवसरों को पहचानने, अपनों से जुड़ने और अपने कामों को नई दिशा देने के लिए अच्छा है। आज बदलाव का स्वागत करें, लेकिन हर कदम सोच-समझकर उठाएं। जिम्मेदारी और उत्साह का सही मेल आज आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, वह आपको सही राह दिखाएगी।

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग) आज आपका मन नई योजनाओं और अवसरों को अच्छे से समझने के लिए तैयार रहेगा। काम में अगर आप थोड़ा सोच-समझकर आगे बढ़ेंगे तो शानदार नतीजे मिल सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताएं। रिश्तों में धैर्य रखें, आपकी विनम्रता आज आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें। आपकी स्पष्ट सोच आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी। आज खुद पर भरोसा बनाए रखें, आपकी मेहनत जल्द रंग दिखाएगी।

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग) आज आपकी भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। अगर कोई बात मन में खटक रही है तो अपनों से खुलकर बात करें, इससे मन हल्का हो जाएगा। काम में जल्दबाजी ना करें, सब्र रखें। परिवार के साथ आज का समय बहुत प्यारा और सुकून भरा रहेगा। पैसों से जुड़ा फैसला सोच-समझकर लें। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा रखें, वह आपको सही दिशा दिखाएगी। आज किसी की मदद करना या अपनी बात साझा करना आपके लिए अच्छा रहेगा।

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग) आज अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या लिखने-पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी बातों का असर लोगों पर गहरा पड़ेगा। दोस्तों और परिवार के साथ हंसी-मजाक का माहौल रहेगा। पैसों को लेकर कोई नया अच्छा विचार आ सकता है। कोई काम अधूरा ना छोड़ें। आपकी प्रतिभा आज अनुशासन के साथ मिलकर आपको आगे ले जाएगी। अपनी भावनाओं को किसी कला के जरिए व्यक्त करना आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगा।

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग) आज आपकी मेहनत और पक्की योजना आपको सफलता की राह पर ले जाएगी। काम में आने वाली छोटी अड़चनों से घबराएं नहीं, शांत रहकर हल निकालें। परिवार के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा। भविष्य के लिए छोटी-छोटी बचत करना फायदेमंद रहेगा। नई चीजें सीखने में संकोच ना करें। आपकी निरंतरता ही आपकी सबसे बड़ी खूबी है। आज का दिन पूरी तरह मेहनत और लगन का है। लक्ष्यों पर ध्यान दें और व्यवस्थित दिनचर्या अपनाएं।

मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग) आज लोगों से मिलना-जुलना और नई बातें आपके लिए अच्छे मौके ला सकती हैं। आपकी बातों में स्पष्टता रहेगी, जिससे लोग आपकी बात आसानी से समझ पाएंगे। शारीरिक रूप से सक्रिय रहना दिन भर ऊर्जा बनाए रखेगा। दोस्तों के साथ बाहर जाने का मौका मिल सकता है। खरीदारी में सोच-समझकर खर्च करें। योजनाओं में बड़ा बदलाव करने से बचें। हर बातचीत से कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज की सकारात्मकता आपके व्यक्तित्व में नई चमक लाएगी।

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन परिवार और प्यार के नाम है। आपकी देखभाल करने की आदत सबको बहुत पसंद आएगी। ऑफिस में टीम के साथ मिलकर काम करने से सम्मान मिलेगा। घर में प्यार और खुशी का माहौल रहेगा। छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना रिश्तों को गहरा बनाएगा। पैसों को व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करें। आज का दिन शांति और सुकून का है। अपनों के साथ आप बहुत खुश रहेंगे। रिश्तों में मिठास भरें और छोटी खुशियों का जश्न मनाएं।

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग) आज आपकी गहरी सोच उन मौकों को दिखाएगी जो दूसरे नहीं देख पा रहे। रिसर्च और प्लानिंग के लिए समय अच्छा है। थोड़ा अकेले में समय बिताएं, स्पष्टता मिलेगी। अपनों से खुलकर बात करें, भरोसा बढ़ेगा। बड़ा फैसला लेने से पहले हर पहलू देखें। शांत रहकर किए गए काम बेहतर नतीजे देंगे। आपकी बुद्धि आज आपको बड़ी जीत दिला सकती है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। शांत चित्त से काम करने से सफलता मिलेगी।

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग) आज काम का बोझ रहेगा, लेकिन आपकी लगन आपको सम्मान दिलाएगी। धैर्य से काम करें तो सफलता जरूर मिलेगी। सेहत का ध्यान रखें। परिवार के लिए समय निकालें। पैसों की योजना आज अच्छी रहेगी। काम के चक्कर में रिश्तों को नजरअंदाज ना करें। आज आपकी ईमानदारी रंग लाएगी। जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएं। आपकी मेहनत एक दिन जरूर फल देगी। संतुलन बनाए रखें।

मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग) आज आपकी करुणा और मदद करने का भाव लोगों को प्रभावित करेगा। समस्याओं को रचनात्मक तरीके से सुलझाएं। मन की बात कहने से हल्कापन मिलेगा। पुरानी शिकायतें छोड़कर रिश्तों को नई शुरुआत दें। भविष्य के बड़े लक्ष्यों पर ध्यान दें। पुरानी निराशाएं पीछे छोड़ें। आज का दिन दूसरों को प्रेरणा देने का है। आपका शांत व्यवहार सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दूसरों की मदद करना आपको आत्मसंतोष देगा।