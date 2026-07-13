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Aaj Ka Ank Jyotish 13 July 2026: आज का दिन मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा?

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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Numerology Horoscope Today: 13 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 1 से 9 वालों के लिए ठोस और स्थिर रहने वाला है। आज की ऊर्जा आपको सही तरीके से काम करने और धैर्य रखने की याद दिलाएगी। रिश्तों में गर्मजोशी, करियर में प्रगति और स्वास्थ्य में संतुलन, पढें पूरा अंक राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 13 July 2026: आज का दिन मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा?

13 जुलाई 2026 का दिन ठोस और स्थिर ऊर्जा लेकर आया है। आज का दिन हमें सिखाता है कि अगर हम अच्छी योजना बनाकर और धैर्य से काम करें, तो अच्छी सफलता मिल सकती है। यह दिन कुछ नया सीखने, अपनी बात भरोसे से रखने और लक्ष्यों पर टिके रहने का मौका दे रहा है। आज जो भी काम हाथ में लें, उसे पूरी लगन से करें। सकारात्मक सोच और संतुलन बनाए रखने से आज का दिन भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करेगा।

मूलांक 1

(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपमें आत्मविश्वास और जोश अच्छा रहेगा। काम की जगह पर आपके विचार लोगों को पसंद आएंगे। कोई नया काम शुरू करने या महत्वपूर्ण बातचीत के लिए दिन अच्छा है। लोग आपकी बातों की सराहना करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और काम के बीच थोड़ा आराम भी करें। परिवार और दोस्तों के साथ प्यार से बात करें। आपकी सादगी आज आपको सबसे अलग बनाएगी। आज का दिन आपके फैसलों और मेहनत का है। सही समय पर सही कदम उठाने से अच्छे नतीजे मिलेंगे।

मूलांक 2

(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी दूसरों को समझने वाली क्षमता काम आएगी। टीम या परिवार के साथ मिलकर काम करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर मन में कोई बात दबी हुई है तो अपनों से खुलकर बात करें। इससे मन हल्का हो जाएगा। परिवार के साथ बिताया समय आज आपको बहुत सुकून देगा। पैसों के मामले में सोच-समझकर फैसला लें। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा रखें। छोटी-छोटी बातों को ज्यादा ना सोचें। आज का दिन धैर्य और प्यार का है।

मूलांक 3

(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी बातचीत और सोच लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचेगी। अगर आप लिखने, पढ़ाने या नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन बहुत फायदेमंद है। दोस्तों और परिवार के साथ हंसी-मजाक का माहौल रहेगा। पैसों को लेकर कोई अच्छा विचार आ सकता है। अपनी रचनात्मकता को सही जगह लगाएं। कोई काम अधूरा ना छोड़ें। आज आपकी खुशमिजाजी और सकारात्मकता आपको चारों तरफ से सराहना दिलाएगी।

मूलांक 4

(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी मेहनत और सोच आपको सफलता की राह पर ले जाएगी। काम में आने वाली छोटी अड़चनों से घबराएं नहीं, शांत रहकर हल निकालें। परिवार के साथ समय बिताना आपको शांति देगा। भविष्य के लिए छोटी बचत करना फायदेमंद रहेगा। नई चीजें सीखने में हिचक ना करें। आपकी लगातार मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आज का दिन अनुशासन और धैर्य का है।

मूलांक 5

(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज लोगों से मिलना-जुलना और नई बातें सीखना आपके लिए अच्छे मौके लाएगा। आपकी बातों में स्पष्टता रहेगी। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, इससे दिमाग भी तेज रहेगा। दोस्तों के साथ बाहर जाने का मौका मिल सकता है। खरीदारी में सोच-समझकर खर्च करें। आज का दिन आपके उत्साह और सक्रियता का है। हर बातचीत से कुछ नया सीखने को मिलेगा।

मूलांक 6

(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन परिवार और रिश्तों के नाम है। आपकी देखभाल और प्यार सबको अच्छा लगेगा। ऑफिस में टीम के साथ मिलकर काम करने से सम्मान मिलेगा। घर में खुशी और प्यार का माहौल रहेगा। छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करें। पैसों को व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करें। आज का दिन शांति और अपनों के साथ खुशी मनाने का है।

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मूलांक 7

(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी गहरी सोच आपको उन बातों को समझने में मदद करेगी जो दूसरे नहीं देख पा रहे। रिसर्च या प्लानिंग के काम के लिए दिन अच्छा है। थोड़ा समय अकेले में बिताएं, इससे स्पष्टता मिलेगी। अपनों से खुलकर बात करें। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले हर पहलू देखें। शांत रहकर काम करने से बेहतर नतीजे मिलेंगे।

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मूलांक 8

(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज काम का बोझ रहेगा, लेकिन आपकी लगन और मेहनत आपको सम्मान दिलाएगी। धैर्य से काम करें तो सफलता मिलेगी। सेहत का ध्यान रखें। परिवार के लिए समय निकालें। पैसों की योजना अच्छी रहेगी। काम के चक्कर में रिश्तों को ना भूलें। आज आपकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाएगी।

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मूलांक 9

(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी समझदारी और अनुभव काम आएगा। जहां दूसरों को रास्ता नहीं दिख रहा हो, वहां आप सही दिशा बता सकते हैं। मन को शांत रखें और अच्छी सोच बनाए रखें। पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना ही आज के दिन की सबसे अच्छी बात होगी। आज जो भी काम करेंगे, वह भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार करेगा। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें।

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अंक ज्योतिष के मुताबिक, 13 जुलाई 2026 का दिन ठोस और स्थिर रहने वाला है। अपनी मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ें तो अच्छे नतीजे मिलेंगे।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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