मूलांक 6 राशिफल 12 जुलाई 2026: भावनाओं में बहकर ना लें आज कोई फैसला, रिश्तों पर दें ध्यान
मूलांक 6 (6, 15 और 24 तारीख को जन्मे) लोगों के लिए 12 जुलाई 2026 का राशिफल। आज भावनाओं में बहकर कोई फैसला ना लें, रिश्तों पर पूरा ध्यान दें। प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर विस्तृत भविष्यफल, शुभ अंक, रंग और सलाह के साथ पूरा राशिफल पढ़ें।
12 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 6 वालों के लिए भावनाओं और रिश्तों का संतुलन बनाने वाला है। आज मन थोड़ा भारी रह सकता है। काम और घर के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश में कुछ उलझन महसूस हो सकती है। शुक्र की ऊर्जा आपको अपनों से जुड़ने की तरफ खींच रही है, लेकिन मूलांक 3 और 2 की वजह से भावनाएं संवेदनशील हो सकती हैं। इसलिए आज कोई भी महत्वपूर्ण फैसला भावनाओं में बहकर ना लें। रिश्तों पर ध्यान दें, छोटी-छोटी बातों को समझने की कोशिश करें।
मूलांक 6 का लव राशिफल
आज प्रेम और रिश्तों में भावनाएं काफी सक्रिय रहेंगी। दिल में थोड़ी कमी या उदासी महसूस हो सकती है, लेकिन चुप रहकर समस्या हल नहीं होगी। शुक्र आपको प्यार को गहराई से लेने की प्रेरणा दे रहा है, इसलिए निराशा भी जल्दी होती है। पार्टनर या परिवार के सदस्य से बात करते समय तुरंत नतीजा चाहने की बजाय उनकी भावना पहले समझने की कोशिश करें। अगर कोई रिश्ता उलझा हुआ लग रहा है, तो उससे दूर भागने के बजाय अपनी जरूरत और सीमा दोनों साफ-साफ बताएं। आज छोटी-छोटी बातें, जैसे हाल पूछना या साथ बैठकर समय बिताना, रिश्तों को मजबूत बना सकता है।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
करियर में आज आपका शांत और संतुलित रवैया काम आएगा। खासकर मीटिंग या टीम चर्चा में जब लोग अपनी बात मनवाने में लगे हों, तब आपका संयमित व्यवहार आपको अलग पहचान दे सकता है। मन अगर निजी मुद्दों में उलझा हो, तो भी प्रोफेशनल तरीके से काम करना जरूरी रहेगा। अपनी बात को दो-तीन मुख्य बिंदुओं में साफ रखें, ताकि गलतफहमी ना हो। छात्रों के लिए भी आज का दिन पढ़ाई के मकसद को समझने का है। एक साथ बहुत कुछ करने की बजाय एक काम पर पूरा ध्यान दें। आज चमक दिखाने से ज्यादा भरोसा बनाना आपके करियर के लिए फायदेमंद रहेगा।
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मूलांक 6 का मनी राशिफल
आज सुविधा और अच्छी चीजों की तरफ मन ज्यादा जाएगा। जब मन थोड़ा उदास हो, तब खरीदारी करके मूड ठीक करने की इच्छा हो सकती है। ऐसे में बजट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोई सुंदर चीज देखकर तुरंत खरीदने की बजाय एक बार रुककर सोचें कि यह वाकई जरूरी है या सिर्फ मन का खालीपन भरने की कोशिश है। लेन-देन या साझा खर्च में नरमी रखें, लेकिन रकम और समय दोनों साफ-साफ बताएं। आज छोटी गलतफहमी भी बाद में खिंचाव पैदा कर सकती है। सोच-समझकर खर्च करने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।
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मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
आज मन का बोझ शरीर पर सुस्ती के रूप में दिख सकता है। भावनाओं में ज्यादा उलझने से थकान जल्दी महसूस हो सकती है। ऐसे में खुद को जबरदस्ती काम में ना झोंकें। कमरे को थोड़ा व्यवस्थित करना, पसंदीदा धीमा संगीत सुनना या शाम को कुछ देर खुली हवा में चलना राहत दे सकता है। मीठा या बाहर का खाना ज्यादा ना लें। चेहरा और कंधे ढीले रखकर कुछ गहरी सांसें लें। आज हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और थोड़ा अकेला समय स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद करेगा।
कुल मिलाकर आज का दिन भावनाओं में बहकर फैसला ना लेने वाला है। रिश्तों पर ध्यान दें तो दिन अच्छा बीतेगा।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: उदासी में लोगों से दूरी बढ़ाना नुकसान कर सकता है। केवल मन हल्का करने के लिए अनावश्यक खरीदारी ना करें। ऑफिस की मीटिंग में चुप रहकर गलतफहमी ना बढ़ने दें।
आज की सलाह: अपने मन की गांठ खोलें और लोगों से जुड़े रहें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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