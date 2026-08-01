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Aaj Ka Ank Jyotish 1 August 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा अगस्त माह का पहला दिन?

By Anita Baranwal
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आज का अंक ज्योतिष 1 अगस्त 2026: मूलांक 1 से 9 तक का पूरा राशिफल। 1 अगस्त नई शुरुआत का दिन है। जानिए अगस्त के पहले दिन आपका दिन कैसा रहेगा? करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य के मामले में क्या कह रही है अंक ज्योतिष।

Aaj Ka Ank Jyotish 1 August 2026
आज का अंक ज्योतिष 1 अगस्त 2026

1 अगस्त का दिन मूलांक 1 की स्वतंत्र और नई शुरुआत देने वाली ऊर्जा के साथ साल 2026 के मूलांक 1 के आत्मविश्वास और साहस का सुंदर मेल लेकर आया है। आज जीवन में नया कदम उठाने के लिए खुद पर भरोसा रखना और आगे बढ़कर पहल करना बहुत जरूरी है। करियर में नए सफर की शुरुआत करें और फैसलों की जिम्मेदारी खुद लें। यह समय पुराने दायरे से निकलकर मजबूत नई शुरुआत करने का है।

मूलांक 1

(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

सुबह का रूटीन साफ रहेगा, तो दिन संभला हुआ लगेगा। 1 अगस्त 2026 की दोहरी 1 ऊर्जा नेतृत्व क्षमता को उभारती है। सूर्य प्रभाव से पहचान और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनी जरूरतें साफ शब्दों में कहें, तो उलझन कम होगी। रिश्तों में इशारों से ज्यादा सीधी बातचीत काम करेगी। दिल की बात सम्मान से रखें। करियर में आधा मन लगाकर काम ना करें। मीटिंग या इंटरव्यू में आवाज असर छोड़ सकती है। पैसे का हिसाब सुबह शाम देख लें। दिखावे के खर्च से बचें। सुबह थोड़ी धूप लें। बात रखते समय आवाज ऊंची ना करें।

मूलांक 2

(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

घर या काम की बात को लेकर मन भीतर उलझ सकता है। छोटी बात भी दिल पर असर डालेगी। खुद को पीछे खींचकर मामले को ऊपर से देखें। दोहरी 1 ऊर्जा साफ बात करने का संकेत देती है। किसी अनुभवी से सलाह लें। रिश्तों में जल्दी आहत होने से बचें। चुप रहकर अनुमान लगाने के बजाय नरमी से बात करें। करियर में मन कई बातों में उलझ सकता है। काम को भावना से अलग देखें। पैसे के फैसले मूड पर ना छोड़ें। जरूरत और सुविधा में फर्क करें। दस मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें।

मूलांक 3

(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

लोगों को लेकर राय पूरी साफ नहीं रह सकती। स्वभाव नरम रहेगा और दूसरों की परेशानी जल्दी महसूस होगी। भ्रम से बाहर आने के लिए साफ सवाल पूछें। रिश्तों में शब्दों में छिपा मतलब अपनी तरफ से ना जोड़ें। व्यवहार को समय देकर देखें। करियर में सोच रचनात्मक रहेगी पर फोकस बिखर सकता है। काम लिखित रूप में तय करें। पैसे के मामले में भावुक होकर फैसला ना लें। खर्च सोच से फैल सकता है। बहुत लोगों की बात सुनने के बाद खुद को शांत समय दें। हल्का स्ट्रेच करें।

मूलांक 4

(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

शांत और संभली हुई बढ़त आपके पक्ष में है। भीतर भरोसा मजबूत होगा। दोहरी 1 ऊर्जा अटके काम आगे बढ़ाने का संकेत देती है। जो दिख रहा है उसे तथ्य से मिलाएं। रिश्तों में साफपन रहेगा तो राहत मिलेगी। जवाब देने से पहले सीधा सवाल पूछ लें। करियर में पकड़ मजबूत रहेगी। बात तीन हिस्सों में रखें। पैसे में तेज लाभ का विचार आकर्षित कर सकता है। शर्तें पढ़कर आगे बढ़ें। दिमाग में कई ट्रैक चल सकते हैं। तीन जरूरी काम लिख लें। पानी ठीक रखें।

मूलांक 5

(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

किसी मैसेज या पेमेंट की डिटेल दोबारा देखनी पड़ सकती है। तेज सोच रखते हैं पर साफ शब्द और पक्के कागज जरूरी हैं। पहल से पहले बिंदु साफ करें। रिश्तों में बात के अलग मतलब निकलने से परेशानी हो सकती है। टोन और शब्द दोनों संभालें। करियर में समझ तेज रहेगी पर प्रस्तुति मजबूत रखें। डेटा और तर्क का सही उपयोग करें। पैसे में छोटे अंतर बाद में बहस बन सकते हैं। नाम रकम तारीख देख लें। दिमाग ज्यादा एक्टिव रहेगा। बीच में बिना बात किए बैठें।

मूलांक 6

(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

लोगों की असली नीयत समझने का मौका मिलेगा। सबको अपने जैसा ना मानें। पहल करने का साहस मिलेगा। मन में दबा सवाल विनम्रता से रखें। रिश्तों में दिखावे से ज्यादा भरोसे की जरूरत रहेगी। जो मन की बात सुने उसी पर भरोसा बढ़ाएं। करियर में कौन मुश्किल में साथ रहता है यह साफ होगा। सही साथी चुनें। पैसे में नाम रकम समय साफ रखें। मन भावुक होने से शरीर में ढीलापन आ सकता है। कमरा व्यवस्थित करें। हल्का संगीत सुनें।

मूलांक 7

(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

मन थोड़ा खिंचा हुआ रह सकता है। अपनी जरूरतें पीछे ना छोड़ें। खुद पर वापस ध्यान देने का संकेत है। सुबह पहले अपना मन देखें। रिश्तों में दूरी महसूस हो तो दबाकर ना रखें। बात आरोप की तरह नहीं अनुभव की तरह रखें। सीमा तय करें। करियर में गहराई से चीजें पकड़ेंगे। अपनी प्राथमिकता साफ करें। पैसे में भावुक होकर बजट ढीला ना छोड़ें। अपनी जरूरत पहले समझें। मन खाली लगे तो खुली हवा में खड़े रहें। हल्का स्ट्रेच करें।

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मूलांक 8

(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

रफ्तार संतुलित दिख रही है। काम बिना दबाव के आगे बढ़ेगा। स्थिर चाल लंबे काम बनाती है। व्यवस्था बनाए रखें। रिश्तों में भारी बातों से ज्यादा सहज साथ काम आएगा। थोड़ा हल्का माहौल बनाएं। करियर में लंबित छोटे काम समेटें। सिस्टम मजबूत करें। पैसे में आसान समय में ढील ना दें। जरूरत और सुविधा में फर्क रखें। शरीर पर दबाव कम है पर दिनचर्या टूटे तो सुस्ती आएगी। हर दो तीन घंटे में थोड़ा चलें। नियमित पानी पिएं।

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मूलांक 9

(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

सुबह अलार्म के बाद तुरंत काम में लग जाएं तो दिन अच्छा बीतेगा। तेज ऊर्जा है। अटकी बात को सीधा हाथ में लें। एक साथ बहुत कुछ शुरू ना करें। रिश्तों में अंदाज साफ रहेगा पर आदेश वाला लहजा ना आए। लहजा नरम रखें। करियर में बैठकर सोचने से ज्यादा करके दिखाएं। सक्रियता फर्क लाएगी। पैसे में मेहनत का मन बना रहेगा। सुविधा और दिखावे का फर्क समझें। शरीर में ऊर्जा अच्छी रहेगी पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। दो मिनट गहरी सांस लें। हल्का नाश्ता करें।

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अंक ज्योतिष के अनुसार, आज का दिन नई शुरुआत और साफ संवाद का है। जो लोग अपनी जरूरत साफ रखेंगे और स्थिर कदम बढ़ाएंगे, उन्हें सफलता मिलेगी।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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