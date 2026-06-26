मूलांक 4 अंकराशिफल 26 जून 2026: अधूरे काम पूरे करने पर मिलेगा लाभ, खर्च में रखें संतुलन
Mulank 4 Numerology Today: मूलांक 4 के लोगों के लिए आज का दिन अधूरे काम पूरे करने और जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने का है। निजी जरूरतों और खर्चों में संतुलन बनाए रखें। करियर में फोकस के साथ काम करें और जल्दबाजी में खरीदारी या बड़े फैसले लेने से बचें।
Numerology 4 Horoscope 26 June 2026: अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत आप साफ महसूस कर सकते हैं। लुक, पहनावे, ग्रूमिंग या छोटी पर्सनल जरूरतों को टालने का मन नहीं होगा, और यह गलत भी नहीं है। अंक 4 के स्वामी राहु आपको अलग दिखने और जल्दी बदलाव करने की तरफ खींचते हैं, इसलिए नया स्टाइल, नई चीज या अचानक शॉपिंग का विचार आ सकता है। बीच में 26 जून 2026 का मूलांक 8 याद दिलाएगा कि अधूरे काम पहले लाइन में खड़े हैं। भाग्यांक 6 सुविधा, सुंदरता और आराम की चाह बढ़ाएगा। ऐसे में संतुलन जरूरी रहेगा। खुद पर खर्च करें, पर पहले यह देख लें कि कौन सा जरूरी काम शाम तक पूरा करना ही है। एक छोटी टू डू लिस्ट बनाकर चलेंगे तो उलझन कम होगी।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय आप थोड़ा स्पेस भी चाहेंगे और थोड़ी सराहना भी। अगर मन अपने लिए समय मांग रहा है, तो उसे बिना अपराधबोध के कहिए। राहु के असर में कई बार सामने वाले की प्रतिक्रिया को गलत समझ लिया जाता है, इसलिए चुप रहकर अनुमान लगाने से बेहतर है साफ बात करना। जो लोग रिश्ते में हैं, वे केवल बाहरी बदलाव पर तारीफ न ढूंढें, भावनात्मक सहयोग भी मांगें। परिवार में कोई आपकी पसंद को फिजूल कह सकता है, पर बात बढ़ाने के बजाय शांत ढंग से अपनी जरूरत समझाना बेहतर रहेगा।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
काम की टेबल पर असली चुनौती ध्यान बंटना हो सकती है। कोई नई आइडिया, नया टूल या प्रेजेंटेशन सुधारने की चाह आपको मुख्य काम से हटा सकती है। राहु तकनीक और शॉर्टकट की तरफ ले जाता है, लेकिन हर शॉर्टकट उपयोगी नहीं होता। ऑफिस की मीटिंग में बोलने से पहले तीन बिंदु लिख लें। क्या कहना है, कितना कहना है, और किस नतीजे तक पहुंचना है। इससे बात असरदार रहेगी। मूलांक 8 का दबाव डेडलाइन और जिम्मेदारी पर रहेगा, इसलिए लंबित मेल, रिपोर्ट, फाइल या कॉल पहले निपटाएं। भाग्यांक 6 सहयोग दिला सकता है, इसलिए टीम से मदद मांगने में हिचकें नहीं। स्टूडेंट्स पहले पुराना बचा हुआ हिस्सा पूरा करें, फिर नया टॉपिक शुरू करें।
मूलांक 4 का आर्थिक राशिफल
पर्सनल केयर, कपड़ों, एक्सेसरी या छोटी लग्जरी पर खर्च की इच्छा बढ़ सकती है। खर्च पूरी तरह गलत नहीं है, पर राहु कई बार जरूरत को तुरंत चाहत में बदल देता है। पहले देखें कि कौन सा पेमेंट, बिल या बकाया सामने खड़ा है। उसके बाद ही खरीदारी का बजट तय करें। मूलांक 8 हिसाब मांगता है, इसलिए कैश, ऐप पेमेंट और कार्ड खर्च एक जगह नोट करना बेहतर रहेगा। किसी ऑफर या लिमिटेड टाइम डील में केवल आकर्षण देखकर पैसे न लगाएं।
मूलांक 4 का स्वास्थ्य राशिफल
शरीर से ज्यादा मन की बिखराहट थकान दे सकती है। तैयार होने, खुद को संवारने या साफ सुथरा महसूस करने से मूड बेहतर हो सकता है। सिर भारी लगे तो काम शुरू करने से पहले पांच मिनट डेस्क या कमरे की चीजें व्यवस्थित करें। राहु के असर में अनियमितता बढ़ती है, इसलिए पानी पास रखें और बीच बीच में उठकर दो मिनट चलें। इससे सुस्ती और बेचैनी दोनों में राहत मिल सकती है।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: लंबित काम छोड़कर केवल लुक और शॉपिंग पर मत अटकिए। ऑफिस की मीटिंग में बिना तैयारी के अचानक बोलना भारी पड़ सकता है। चमकदार ऑफर देखकर तुरंत पेमेंट करने से पहले हिसाब मिलाइए।
आज की सलाह: पहले अधूरा काम निपटाएं, फिर आराम से खुद पर ध्यान दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र