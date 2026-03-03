अंक ज्योतिष 3/3: 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण क्या संकेत दे रहा है?

अंक ज्योतिष के अनुसार, 3 मार्च 2026 को पड़ने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण अपने आप में बहुत खास है। चंद्र ग्रहण भावनाओं और मन से जुड़ा होता है। आइए विस्तार से समझते हैं इस ग्रहण का अंक ज्योतिषीय महत्व।

3 मार्च 2026 को पड़ने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण अंक ज्योतिष की दृष्टि से बहुत खास है। तारीख 3 मार्च (3/3) स्वयं में संख्या 3 की दोहरी ऊर्जा लेकर आती है, जो विकास, रचनात्मक अभिव्यक्ति और संतुलन का प्रतीक है। हिंदू दर्शन में त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु, शिव) भी तीन के प्रतीक हैं - सृष्टि, पालन और संहार। साथ ही पूरी तारीख जोड़ने पर भाग्यांक 7 बनता है, जो आत्म-चिंतन, आंतरिक गहराई और रहस्यमय शक्तियों से जुड़ा है। चंद्र ग्रहण खुद भावनाओं और मन से जुड़ा होता है, इसलिए 3 और 7 का यह संयोग भावनात्मक संतुलन, पुरानी बातों का अंत और नई शुरुआत का संकेत देता है। आइए विस्तार से समझते हैं इस ग्रहण का अंक ज्योतिषीय महत्व।

संख्या 3 का दोहरा प्रभाव अंक ज्योतिष में संख्या 3 गुरु (बृहस्पति) से जुड़ी है। यह रचनात्मकता, संवाद, आनंद और अभिव्यक्ति का अंक है। 3/3 की तारीख पर यह ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। ग्रहण के दिन यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में नया क्या रचना है, क्या व्यक्त करना है और कहां संतुलन बनाना है। इस ग्रहण में भावनाओं का संतुलन बहुत जरूरी है। जो लोग रचनात्मक क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह दिन नई शुरुआत और सफलता का संकेत देता है।

भाग्यांक 7 का प्रभाव तारीख का योग 7 बनता है, जो रहस्य, आध्यात्मिकता और भीतर की खोज का अंक है। चंद्र ग्रहण भावनाओं से जुड़ा होता है और 7 हमें अंतर्मन की ओर ले जाता है। यह दिन पुरानी भावनाओं, दबी हुई बातों और पुराने घावों को समझने-स्वीकारने का है। 7 की ऊर्जा हमें सिखाती है कि बिना सोचे-समझे फैसले ना लें। ग्रहण के दौरान भावनात्मक उथल-पुथल हो सकती है, लेकिन 7 हमें धैर्य और आत्म-चिंतन की शक्ति देता है। ध्यान, जप और मौन रहना इस दिन बहुत लाभकारी रहेगा।

चंद्र ग्रहण और अंक ज्योतिष का संयोग चंद्र ग्रहण मन, भावनाओं और अंतर्ज्ञान से जुड़ा होता है। 3/3 की तारीख पर यह ग्रहण हमें जीवन के तीन पहलुओं - मन, शरीर और आत्मा के संतुलन की याद दिलाता है। यह एक ऐसा समय है, जब पुरानी भावनात्मक रुकावटें साफ हो सकती हैं और नई शुरुआत के लिए जगह बन सकती है। अंक 3 हमें बाहर की दुनिया में व्यक्त होने की प्रेरणा देता है, जबकि 7 हमें भीतर झांकने की सलाह देता है। इस ग्रहण में भावनात्मक सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग पिछले कुछ महीनों से भावनात्मक तनाव में थे, उनके लिए यह दिन राहत और नई दिशा ला सकता है।

चंद्र ग्रहण का आध्यात्मिक संकेत चंद्र ग्रहण मन और भावनाओं पर गहरा असर डालता है। यह समय पुरानी भावनाओं, दबी हुई बातों और कर्मों के बोझ को साफ करने का है। मूलांक 3 हमें रचनात्मकता से नई शुरुआत करने की प्रेरणा देता है, जबकि भाग्यांक 7 पुरानी बातों को समझने और छोड़ने की सीख देता है। यह ग्रहण हमें याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन जरूरी है - नया बनाना, पुराना संभालना और अनावश्यक छोड़ना। यह समय आत्म-चिंतन, ध्यान और सकारात्मक सोच का है।

रिश्तों और भावनाओं पर प्रभाव आज भावनाएं संवेदनशील रहेंगी। रिश्तों में पुरानी बातें सामने आ सकती हैं। मूलांक 3 की ऊर्जा से आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर पाएंगे, लेकिन भाग्यांक 7 सलाह देगा कि पहले अच्छे से सोचें। जल्दबाजी में बहस या तीखे शब्दों से बचें। यह दिन पुराने मनमुटाव सुलझाने और रिश्तों में मिठास लाने का है। प्रेम में सच्चाई और धैर्य से बात करें।

करियर और आर्थिक पक्ष पर प्रभाव करियर में आज नए विचार और रचनात्मकता काम आएगी। मूलांक 3 आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देगा। लेकिन भाग्यांक 7 कहता है कि कोई भी बड़ा फैसला या निवेश से पहले गहराई से सोचें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। जल्दबाजी में खर्च या निवेश से नुकसान हो सकता है। यह दिन पुरानी योजनाओं को परखने और नए लक्ष्य बनाने का है।

स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए सलाह आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव से सिरदर्द या थकान हो सकती है। गहरी सांसें, ध्यान या हल्का व्यायाम करें। भाग्यांक 7 की ऊर्जा से आत्म-चिंतन और मौन में समय बिताएं। मूलांक 3 आपको रचनात्मक कामों में लगने की प्रेरणा देगा। खान-पान संतुलित रखें और पर्याप्त पानी पिएं। यह दिन मानसिक शांति और संतुलन बनाने का है।

3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण मूलांक 3 और भाग्यांक 7 के संयोग से संतुलन, रचनात्मकता और आत्म-चिंतन का संदेश दे रहा है। भावनाओं को संभालें, सही सोच रखें और धैर्य से आगे बढ़ें। यह समय नई शुरुआत, पुरानी बातों को छोड़ने और जीवन में संतुलन लाने का है।