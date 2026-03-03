Hindustan Hindi News
अंक ज्योतिष 3/3: 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण क्या संकेत दे रहा है?

Mar 03, 2026 11:27 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष के अनुसार, 3 मार्च 2026 को पड़ने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण अपने आप में बहुत खास है। चंद्र ग्रहण भावनाओं और मन से जुड़ा होता है। आइए विस्तार से समझते हैं इस ग्रहण का अंक ज्योतिषीय महत्व।

3 मार्च 2026 को पड़ने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण अंक ज्योतिष की दृष्टि से बहुत खास है। तारीख 3 मार्च (3/3) स्वयं में संख्या 3 की दोहरी ऊर्जा लेकर आती है, जो विकास, रचनात्मक अभिव्यक्ति और संतुलन का प्रतीक है। हिंदू दर्शन में त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु, शिव) भी तीन के प्रतीक हैं - सृष्टि, पालन और संहार। साथ ही पूरी तारीख जोड़ने पर भाग्यांक 7 बनता है, जो आत्म-चिंतन, आंतरिक गहराई और रहस्यमय शक्तियों से जुड़ा है। चंद्र ग्रहण खुद भावनाओं और मन से जुड़ा होता है, इसलिए 3 और 7 का यह संयोग भावनात्मक संतुलन, पुरानी बातों का अंत और नई शुरुआत का संकेत देता है। आइए विस्तार से समझते हैं इस ग्रहण का अंक ज्योतिषीय महत्व।

संख्या 3 का दोहरा प्रभाव

अंक ज्योतिष में संख्या 3 गुरु (बृहस्पति) से जुड़ी है। यह रचनात्मकता, संवाद, आनंद और अभिव्यक्ति का अंक है। 3/3 की तारीख पर यह ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। ग्रहण के दिन यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में नया क्या रचना है, क्या व्यक्त करना है और कहां संतुलन बनाना है। इस ग्रहण में भावनाओं का संतुलन बहुत जरूरी है। जो लोग रचनात्मक क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह दिन नई शुरुआत और सफलता का संकेत देता है।

भाग्यांक 7 का प्रभाव

तारीख का योग 7 बनता है, जो रहस्य, आध्यात्मिकता और भीतर की खोज का अंक है। चंद्र ग्रहण भावनाओं से जुड़ा होता है और 7 हमें अंतर्मन की ओर ले जाता है। यह दिन पुरानी भावनाओं, दबी हुई बातों और पुराने घावों को समझने-स्वीकारने का है। 7 की ऊर्जा हमें सिखाती है कि बिना सोचे-समझे फैसले ना लें। ग्रहण के दौरान भावनात्मक उथल-पुथल हो सकती है, लेकिन 7 हमें धैर्य और आत्म-चिंतन की शक्ति देता है। ध्यान, जप और मौन रहना इस दिन बहुत लाभकारी रहेगा।

चंद्र ग्रहण और अंक ज्योतिष का संयोग

चंद्र ग्रहण मन, भावनाओं और अंतर्ज्ञान से जुड़ा होता है। 3/3 की तारीख पर यह ग्रहण हमें जीवन के तीन पहलुओं - मन, शरीर और आत्मा के संतुलन की याद दिलाता है। यह एक ऐसा समय है, जब पुरानी भावनात्मक रुकावटें साफ हो सकती हैं और नई शुरुआत के लिए जगह बन सकती है। अंक 3 हमें बाहर की दुनिया में व्यक्त होने की प्रेरणा देता है, जबकि 7 हमें भीतर झांकने की सलाह देता है। इस ग्रहण में भावनात्मक सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग पिछले कुछ महीनों से भावनात्मक तनाव में थे, उनके लिए यह दिन राहत और नई दिशा ला सकता है।

चंद्र ग्रहण का आध्यात्मिक संकेत

चंद्र ग्रहण मन और भावनाओं पर गहरा असर डालता है। यह समय पुरानी भावनाओं, दबी हुई बातों और कर्मों के बोझ को साफ करने का है। मूलांक 3 हमें रचनात्मकता से नई शुरुआत करने की प्रेरणा देता है, जबकि भाग्यांक 7 पुरानी बातों को समझने और छोड़ने की सीख देता है। यह ग्रहण हमें याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन जरूरी है - नया बनाना, पुराना संभालना और अनावश्यक छोड़ना। यह समय आत्म-चिंतन, ध्यान और सकारात्मक सोच का है।

रिश्तों और भावनाओं पर प्रभाव

आज भावनाएं संवेदनशील रहेंगी। रिश्तों में पुरानी बातें सामने आ सकती हैं। मूलांक 3 की ऊर्जा से आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर पाएंगे, लेकिन भाग्यांक 7 सलाह देगा कि पहले अच्छे से सोचें। जल्दबाजी में बहस या तीखे शब्दों से बचें। यह दिन पुराने मनमुटाव सुलझाने और रिश्तों में मिठास लाने का है। प्रेम में सच्चाई और धैर्य से बात करें।

करियर और आर्थिक पक्ष पर प्रभाव

करियर में आज नए विचार और रचनात्मकता काम आएगी। मूलांक 3 आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देगा। लेकिन भाग्यांक 7 कहता है कि कोई भी बड़ा फैसला या निवेश से पहले गहराई से सोचें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। जल्दबाजी में खर्च या निवेश से नुकसान हो सकता है। यह दिन पुरानी योजनाओं को परखने और नए लक्ष्य बनाने का है।

स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए सलाह

आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव से सिरदर्द या थकान हो सकती है। गहरी सांसें, ध्यान या हल्का व्यायाम करें। भाग्यांक 7 की ऊर्जा से आत्म-चिंतन और मौन में समय बिताएं। मूलांक 3 आपको रचनात्मक कामों में लगने की प्रेरणा देगा। खान-पान संतुलित रखें और पर्याप्त पानी पिएं। यह दिन मानसिक शांति और संतुलन बनाने का है।

3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण मूलांक 3 और भाग्यांक 7 के संयोग से संतुलन, रचनात्मकता और आत्म-चिंतन का संदेश दे रहा है। भावनाओं को संभालें, सही सोच रखें और धैर्य से आगे बढ़ें। यह समय नई शुरुआत, पुरानी बातों को छोड़ने और जीवन में संतुलन लाने का है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

