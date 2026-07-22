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मूलांक 2 राशिफल 22 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोग आज तुरंत हां कहने से पहले करें ये काम

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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2 number rashifal numerology horoscope 22 July 2026: मन बड़े फैसलों और लंबे प्लान की तरफ जाएगा। नई सोच भी आएगी और उसे आगे बढ़ाने का उत्साह रहेगा। जानें 22 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 2 वालों का कैसा रहेगा-

मूलांक 2 राशिफल 22 जुलाई: 2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोग आज तुरंत हां कहने से पहले करें ये काम

Numerology 22 July 2026 horoscope Mulank 2 rashifal, मूलांक 2 राशिफल 22 जुलाई: सुबह किसी बिल, सब्सक्रिप्शन या ऑनलाइन पेमेंट की रसीद देखते समय आपको लग सकता है कि छोटी सी डिटेल भी कितनी जरूरी होती है। यही बात पूरे दिन पर लागू होगी। मन बड़े फैसलों और लंबे प्लान की तरफ जाएगा। नई सोच भी आएगी और उसे आगे बढ़ाने का उत्साह रहेगा। चंद्र का असर आपको संवेदनशील और कल्पनाशील बनाता है, इसलिए भीतर से सही दिशा का एहसास होगा। 22 जुलाई 2026 का मूलांक 4 कहता है कि कागज, डेटा, तारीख और शर्तें ठीक से देखें। भाग्यांक 3 आपके विचारों को फैलाना चाहता है, पर पहले उन्हें साफ रूप देना जरूरी रहेगा। मन अच्छा हो तो भी हर बात भरोसे पर न छोड़ें। छोटी जांच आपके बड़े प्लान को बचा सकती है।

2, 11, 20, 29 तारीख में जन्मे लोग आज तुरंत हां कहने से पहले करें ये काम

प्रेम और रिश्ते

दिल की बात गहरी होगी, पर सामने वाला आपके इशारे तुरंत समझे, यह जरूरी नहीं। चंद्र का स्वभाव आपको अपनापन देता है, इसलिए आप रिश्ते में बहुत कुछ महसूस करेंगे। बस एक बात ध्यान रखें कि आधी बात कहकर पूरी उम्मीद न बांधें। घर में किसी खर्च, जिम्मेदारी या भविष्य की योजना पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में भावुक होकर बात मोड़ने के बजाय साफ शब्द चुनें। पार्टनर से उम्मीदें बड़ी हों तो उनकी राय भी उतनी ही ध्यान से सुनें। परिवार में किसी छोटे मुद्दे को हल्का समझकर टालना बाद में खटक सकता है।

शिक्षा और करियर

कामकाज में आपका ध्यान बड़े लक्ष्य पर रहेगा। किसी प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, पढ़ाई की दिशा या करियर प्लान को लेकर मन में अच्छी उम्मीद बन सकती है। यह सकारात्मकता काम आएगी, क्योंकि भाग्यांक 3 अभिव्यक्ति और सीखने की ताकत बढ़ाता है। फिर भी मूलांक 4 साफ संकेत देता है कि ड्राफ्ट, रिपोर्ट, मेल, फीस, फॉर्म या टाइमलाइन में छोटी चूक परेशानी दे सकती है। चंद्र की वजह से आप माहौल को जल्दी पकड़ लेते हैं, इसलिए टीम या क्लास में किस बात पर ज्यादा ध्यान चाहिए, यह समझ आएगा। बिजनेस करने वालों को ऑफर अच्छा लगे तो भी शर्तें लाइन दर लाइन पढ़ना बेहतर रहेगा।

धन और वित्त

पैसे के मामले में तस्वीर मिश्रित रह सकती है। कमाई की सोच आगे की होगी, लेकिन लेनदेन में बारीकी जरूरी रहेगी। ऑनलाइन पेमेंट, ऑटो डेबिट, सर्विस चार्ज, रिफंड या डिस्काउंट की शर्तें एक बार फिर देख लें। चंद्र के कारण कभी कभी मन भरोसा जल्दी कर लेता है। ऐसे में केवल स्क्रीन पर दिख रही रकम नहीं, पूरी जानकारी देखें। किसी चीज को सस्ता मानकर तुरंत हां कहने से पहले कुल खर्च समझना बेहतर रहेगा।

स्वास्थ्य और कल्याण

मन तेज चलेगा, इसलिए शरीर से ज्यादा सिर और आंखों पर दबाव महसूस हो सकता है। अगर लगातार हिसाब, स्क्रीन या कागज देखना हो तो बीच में थोड़ी देर नजर हटाएं। चंद्र मन का ग्रह है, इसलिए भावनाएं भी ऊर्जा खींच सकती हैं। ठंडा पानी धीरे धीरे पिएं। शाम को दस मिनट शांत बैठकर अगले दिन की सूची बना लें। इससे भीतर की भागदौड़ थोड़ी कम होगी।

ये भी पढ़ें:1 मूलांक, 22 जुलाई: आज छोटी बातें न करें नजरअंदाज

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: ऑनलाइन पेमेंट में नाम और रकम दो बार मिलाएं। केवल उत्साह में किसी प्लान को फाइनल न मानें। अधूरी जानकारी पर राय देने से भ्रम बढ़ सकता है।

आज की सलाह: बड़े सपनों के साथ छोटी शर्तें भी ध्यान से पढ़ें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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