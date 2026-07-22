1 मूलांक, 22 जुलाई: आज छोटी बातें न करें नजरअंदाज
Mulank 1 number Rashifal Numerology Horoscope 22 July 2026 : सूर्य का प्रभाव आपको आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की ताकत देता है, इसलिए लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे। जानें, 22 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 1 वालों का कैसा रहेगा-
Numerology 22 July 2026 horoscope Mulank 1 rashifal, 1 मूलांक, 22 जुलाई: एक हल्का सा सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकता है, लेकिन काम निकालने के लिए आपको अपने तरीके में थोड़ी सादगी रखनी होगी। सूर्य का प्रभाव आपको आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की ताकत देता है, इसलिए लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे। मुश्किल बस यह रह सकती है कि मन में बहुत साफ चल रही बात सही शब्दों में बाहर न आ पाए। खासकर लिखने, समझाने या किसी को दिशा देने वाले काम में रुकावट महसूस हो सकती है। 22 जुलाई 2026 का मूलांक 4 आपको व्यवस्थित रहने को कहता है, जबकि भाग्यांक 3 अभिव्यक्ति और समझ का पक्ष उठाता है। दोनों के बीच तालमेल बैठा लें तो दिन संभल सकता है। पहचान पाने की जल्दी में अपनी बात भारी न बनाएं।
1 मूलांक, 22 जुलाई: आज छोटी बातें न करें नजरअंदाज
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपका इरादा ठीक रहेगा, पर बात कहने का ढंग थोड़ा सूखा या आदेश जैसा लग सकता है। सूर्य का स्वभाव नेतृत्व देता है, मगर अपनेपन में नरमी भी जरूरी है। अगर पार्टनर या घर के किसी सदस्य को आपकी बात अधूरी लगे तो तुरंत सफाई देने के बजाय पहले उनकी पूरी बात सुनें। दिल की बात मन में साफ होगी, पर शब्द साथ न दें तो गलतफहमी बन सकती है। पुराने मुद्दे उठाने के बजाय एक सीधी और छोटी बातचीत ज्यादा असर करेगी। बच्चों या छोटे सदस्यों से बात करते समय समझाने वाला लहजा रखें, जांचने वाला नहीं।
शिक्षा और करियर
पढ़ाई, लेखन, ट्रेनिंग, टीचिंग, प्रेजेंटेशन या कंटेंट जैसे काम करने वालों के लिए थोड़ी चुनौती रह सकती है। दिमाग में अच्छे आइडिया आएंगे, लेकिन उन्हें सटीक रूप देने में मेहनत बढ़ेगी। ऑफिस की मीटिंग में आपकी बात सही होने पर भी लोग तभी जुड़ेंगे जब आप उसे छोटे और साफ पॉइंट्स में रखें। सूर्य आपको लीडरशिप देता है, इसलिए बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है टीम को साथ लेकर चलना। मूलांक 4 के असर से फाइल, डेटा, नोट्स और प्लान को व्यवस्थित रखें। भाग्यांक 3 बताता है कि भाषा और प्रस्तुति पर अलग से ध्यान देना होगा। बिजनेस में खरीद बिक्री या नई डील पर बहुत जल्दी मुहर लगाने से बचना बेहतर रहेगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में दिन बहुत चमकदार न सही, पर संभलकर चलने वाला है। खरीद बिक्री, मोलभाव, एग्रीमेंट या किसी वस्तु की वैल्यू तय करने में भ्रम हो सकता है। जो बात सामने से ठीक लगे, उसकी शर्तें बाद में भारी महसूस हो सकती हैं। इसलिए रकम, तारीख, क्वालिटी और रसीद जैसी छोटी बातें नजरअंदाज न करें। सूर्य आपको आत्मविश्वास देता है, लेकिन वित्त में केवल भरोसे से काम न लें। अगर कोई बड़ा फैसला जरूरी न हो, तो एक दिन रुककर देखना बेहतर रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर से ज्यादा मन की थकान पकड़ सकती है। लगातार सोचते रहने से सिर भारी लग सकता है या आंखों के ऊपर दबाव महसूस हो सकता है। दो बार पांच मिनट का शांत ब्रेक लें। जो काम बोलकर समझाना हो, उसे पहले कागज पर लिख लें। इससे मानसिक उलझन कम होगी। तेज धूप में निकलना हो तो पानी साथ रखें। गले और आवाज पर भी हल्का ध्यान दें, खासकर अगर दिन भर बोलना पड़ता हो।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: लिखित बात बिना जांचे भेजने से अर्थ बदल सकता है। खरीद बिक्री में मौखिक भरोसा काफी नहीं रहेगा। मीटिंग में ऊंची आवाज आपकी बात का असर घटा सकती है।
आज की सलाह: पहले नोट बनाएं, फिर बोलें, असर खुद बढ़ेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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