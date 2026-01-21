Numerology: 22 तारीख को जन्मे लोगों में होती हैं ये 2 बड़ी कमियां, राहु देता है ये गुप्त वरदान

संक्षेप: हमारी जन्मतिथि का हम पर बहुत गहरा असर होता है। आज बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका जन्म 22 तारीख को हुआ है। नीचे विस्तार से जानें कि इनके अंदर कौन सी सबसे बड़ी 2 कमियां होती हैं और राहु इन पर मेहरबान होकर क्या करता है?

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार हमारे जन्म की तिथि का हमारे ऊपर गहरा असर पड़ता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं होता है बल्कि इसकी मदद से हम अपने बारे में या किसी और के बारे में काफी चीजों को गहराई से समझ सकते हैं। आज बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 22 तारीख को हुआ है। सबसे पहले तो बता दें कि 22 तारीख को जन्मे हुए लोगों को मूलांक (2+2) 4 होता है। मूलांक हमारी जन्मतिथि के योग को ही कहा जाता है। न्यूमेरेलॉजी में सारा खेल नंबर का ही होता है। तो अब जानते हैं कि आखिर 22 तारीख को जन्मे हुए लोगों में 2 सबसे बड़ी कमी कौन सी होती है? साथ ही जानेंगे कि राहु इन्हें कौन सा गुप्त वरदान देता है?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मूलांक 4 वालों की कमी शास्त्र के अनुसार मूलांक 4 वालों का ग्रह स्वामी राहु होता है। इसका असर मूलांक 4 वालों पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से होता है। कमी की बात करें तो 22 तारीख को जन्म लेने वाले लोग बहुत ही ज्यादा जिद्दी होते हैं। अपनी जिद की वजह से ये लोग कई बार फैसले गलत लेते हैं। दूसरी चीज इन्हें दूसरों की सलाह लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि अपने जिद के चलते ये किसी की भी नहीं सुनते हैं। ऐसे में कई बार लोग भी इनसे बात करने में हिचकिचाते हैं। वैसे ये लोग काफी मेहनती होते हैं।

राहु से मिलता है ये वरदान ग्रह स्वामी राहु होने की वजह से 22 तारीख को जन्मे लोगों के पास पैसे की कभी भी कमी नहीं होती है। राहु की वजह से ही इन्हें अचानक से धन लाभ मिलने की भी योग होते हैं। ऐसे में राहु का ये गुप्त वरदान इनकी जिंदगी बना जाता है। अगर ये लोग अपनी कमियों पर काम करना सीख लें तो इनसे शक्तिशाली मूलांक कोई और नहीं होगा। कुछ उपायों के जरिए मूलांक 4 के लोगों को बहुत शांति मिलती है। शनिवार के दिन इन लोगों को राहु मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। साथ ही उड़द की दाल और काले तिल का दान करने से भी लाभ मिलता है।