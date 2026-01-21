Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़numerology 2 biggest weaknesses of people born on the 22nd know about rahu hidden blessings
Numerology: 22 तारीख को जन्मे लोगों में होती हैं ये 2 बड़ी कमियां, राहु देता है ये गुप्त वरदान

Numerology: 22 तारीख को जन्मे लोगों में होती हैं ये 2 बड़ी कमियां, राहु देता है ये गुप्त वरदान

संक्षेप:

हमारी जन्मतिथि का हम पर बहुत गहरा असर होता है। आज बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका जन्म 22 तारीख को हुआ है। नीचे विस्तार से जानें कि इनके अंदर कौन सी सबसे बड़ी 2 कमियां होती हैं और राहु इन पर मेहरबान होकर क्या करता है?

Jan 21, 2026 04:21 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार हमारे जन्म की तिथि का हमारे ऊपर गहरा असर पड़ता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं होता है बल्कि इसकी मदद से हम अपने बारे में या किसी और के बारे में काफी चीजों को गहराई से समझ सकते हैं। आज बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 22 तारीख को हुआ है। सबसे पहले तो बता दें कि 22 तारीख को जन्मे हुए लोगों को मूलांक (2+2) 4 होता है। मूलांक हमारी जन्मतिथि के योग को ही कहा जाता है। न्यूमेरेलॉजी में सारा खेल नंबर का ही होता है। तो अब जानते हैं कि आखिर 22 तारीख को जन्मे हुए लोगों में 2 सबसे बड़ी कमी कौन सी होती है? साथ ही जानेंगे कि राहु इन्हें कौन सा गुप्त वरदान देता है?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मूलांक 4 वालों की कमी

शास्त्र के अनुसार मूलांक 4 वालों का ग्रह स्वामी राहु होता है। इसका असर मूलांक 4 वालों पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से होता है। कमी की बात करें तो 22 तारीख को जन्म लेने वाले लोग बहुत ही ज्यादा जिद्दी होते हैं। अपनी जिद की वजह से ये लोग कई बार फैसले गलत लेते हैं। दूसरी चीज इन्हें दूसरों की सलाह लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि अपने जिद के चलते ये किसी की भी नहीं सुनते हैं। ऐसे में कई बार लोग भी इनसे बात करने में हिचकिचाते हैं। वैसे ये लोग काफी मेहनती होते हैं।

ये भी पढ़ें:न्यूमेरेलॉजी: 2026 में खतरनाक हो सकते हैं ये महीने, जानें कब-कब रहना है सावधान?
ये भी पढ़ें:न्यूमेरेलॉजी: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को कहा जाता है साक्षात लक्ष्मी

राहु से मिलता है ये वरदान

ग्रह स्वामी राहु होने की वजह से 22 तारीख को जन्मे लोगों के पास पैसे की कभी भी कमी नहीं होती है। राहु की वजह से ही इन्हें अचानक से धन लाभ मिलने की भी योग होते हैं। ऐसे में राहु का ये गुप्त वरदान इनकी जिंदगी बना जाता है। अगर ये लोग अपनी कमियों पर काम करना सीख लें तो इनसे शक्तिशाली मूलांक कोई और नहीं होगा। कुछ उपायों के जरिए मूलांक 4 के लोगों को बहुत शांति मिलती है। शनिवार के दिन इन लोगों को राहु मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। साथ ही उड़द की दाल और काले तिल का दान करने से भी लाभ मिलता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Numerology Mulank 4
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने