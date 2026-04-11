न्यूमेरेलॉजी: इन 3 मूलांक के लोगों से गद्दारी पड़ सकती है भारी, सोच-समझकर लें फैसला
न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र की दुनिया में कुछ मूलांक के लोग ऐसे हैं जो मरते दम तक साथ देते हैं। ऐसे में इनके साथ गद्दारी करना किसी के लिए भी भारी पड़ सकता है। नीचे जानिए इन मूलांकों के बारे में-
अंक ज्योतिष की दुनिया में नंबर का खेल बहुत है। यहां सिर्फ नंबर के आधार पर ही लोगों की सोच, स्वभाव और जिंदगी से जुड़े राज समझे जा सकते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार हर किसी का एक मूलांक होता है और इसी के आधार पर उसके बारे में एक राय बनती है। अंक ज्योतिष के हिसाब से हर एक मूलांक अपने आप में खास होता है। वहीं कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जिनके साथ रिश्ता मजबूत रखना फायदेमंद होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग ना सिर्फ अच्छा दोस्त होते हैं बल्कि हर मुश्किल समय में साथ होते हैं। ऐसे में इन लोगों के साथ गद्दारी करना भारी पड़ सकता है क्योंकि भरोसा टूटे जाने पर ये लोग फिर पलटकर दोबारा वापस नहीं देखते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये मूलांक कौन-कौन से हैं?
मूलांक 1
अंक ज्योतिष की बात हो और मूलांक 1 वालों की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मूलांक 1 वालों पर सूर्यदेवता की बड़ी मेहरबानी होती है। इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी कूट-कूटकर भरी होती है। वहीं ये लोग जब भी किसी का साथ देते हैं तो पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। अब ऐसे में जब कोई इनका भरोसा तोड़ता है तो फिर ये ऐसे व्यक्ति पर दोबारा कभी भरोसा करते ही नहीं हैं। इसी वजह से मूलांक 1 वालों से गद्दारी करने से बचना चाहिए। इनके बारे में एक बात ध्यान रखें कि ये अपने दम पर आगे बढ़ जाते हैं और दूसरों की मदद करके उन्हें भी आगे बढ़ने के मौके देते हैं।
मूलांक 8
मूलांक 8 वाले भी इस लिस्ट में है। इन लोगों का स्वामी ग्रह शनिदेव हैं और इसी वजह से ये लोग खूब मेहनती होते हैं। अंक ज्योतिष के हिसाब से ये लोग स्वभाव से थोड़े सीरियस भी होते हैं। हालांकि दिल के ये लोग सच्चे होते हैं और ऐसा कहा जा सकता है कि ईमानदारी इनके खून में होता है। रिश्ते में ये लोग वफादार रहते हैं और सामने वाले से भी यही उम्मीद करते हैं। अगर गलती से भी कोई इनके साथ धोखा करता है या चालाक बनता है तो ये उससे सबसे पहले दूरी बना लेते हैं। ये लोग मुश्किल समय साथ निभाते हैं और इसलिए इनके साथ ईमानदार जरूर रहना चाहिए।
मूलांक 9
मूलांक 9 वालों का स्वामी ग्रह मंगल है। इस मूलांक की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ हो। ये लोग दिल के साफ होते हैं। वहीं अगर इन्हें एहसास होगा कि सामने वाले को मदद की जरूरत है तो ये कई बार बिना बोले ही सपोर्ट कर देते हैं। अंक ज्योतिष के हिसाब से मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी मूलांक 9 वाले अपनों का साथ नहीं छोड़ते हैं। इस मूलांक के लोगों की सबसे अच्छी बात ये भी है कि ये हिम्मती बहुत होते हैं और ये हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। अब ऐसे में अगर कोई इनके साथ ईमानदर नहीं होता है तो वो फिर ये उनके साथ पूरी तरह से कटऑफ कर लेते हैं।
इस तरह से अंक ज्योतिष में मूलांक 1, 8 और 9 वाले लोग ईमानदारी को ही सब कुछ मानते हैं। इन लोगों के साथ गद्दारी करने का मतलब है कि आप एक अच्छा दोस्त खो रहे हैं।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिष विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
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गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें