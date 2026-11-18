6, 9 मूलांक: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं सौभाग्यशाली, पिता और पति के लिए होती हैं लेडी लक
Numbers Lucky Girl Birth Dates : अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ तारीखों में जन्मी लड़कियों को बेहद भाग्यशाली माना गया है। माना जाता है ऐसे लड़कियां न केवल अपने माता और पिता बल्कि ससुराल पक्ष के लिए भी सौभाग्यशाली मानी जाती है।
Numbers Lucky Girl Birth Dates : ज्यादातर घरों में बेटियों को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र की तरह ही अंक शास्त्र से भी फ्यूचर का आंकलन किया जाता है। अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी में अंकों के जरिए लव लाइफ, करियर, धन की स्थिति और सेहत का अनुमान लगा सकते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ तारीखों में जन्मी लड़कियों को बेहद भाग्यशाली माना गया है। माना जाता है ऐसे लड़कियां न केवल अपने माता और पिता बल्कि ससुराल पक्ष के लिए भी सौभाग्यशाली मानी जाती है। ये जिस घर जाती हैं, खुशियां और समृद्धि साथ लेकर जाती है। आइए जानते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार, किन तारीखों में जन्मी लड़कियां अपने साथ सौभाग्य लेकर आती है।
6, 9 मूलांक: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं सौभाग्यशाली, पिता और पति के लिए होती हैं लेडी लक
(मूलांक 6): किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख में जन्मी लड़कियां
ज्योतिष में शुक्र को मां लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इन तारीखों में जन्मी महिलाओं का मूलांक 6 होता है, जिसके स्वामी धन, वैभव और ऐश्वर्य के देवता शुक्र माने जाते हैं। इनके आते ही घर में सुख- सुविधा के साधन अपने आप बढ़ने लगते हैं। इन तारीखों में जन्मी महिलाएं बेहद खूबसूरत, और कला प्रेमी होती हैं। इन्हें लग्जरी से भरपूर जिंदगी जीना पसंद होता है और ये अपने आसपास का माहौल भी वैसा ही बना देती हैं। ये पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलने में माहिर होती हैं। इससे घर में हमेशा सुख- शांति बनी रहती है, और जहां शांति होती है वहां लक्ष्मी जी का वास वैसे ही हो जाता है।
(मूलांक 9): किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख में जन्मी लड़कियां
इन तारीखों में आपका जन्म हुआ है, तो आपका मूलांक 9 है, जिसके स्वामी मंगल माने गए हैं। इस मूलांक की महिलाएं बहुत साहसी, एनर्जेटिक और कभी हार न मानने वाली होती हैं। अंक शास्त्र के अनुसार, इन तारीखों में जन्मी लड़कियां अपने पिता और पति दोनों के लिए लेडी लक साबित होती हैं। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी ये अपने परिवार के साथ ढाल बनकर खड़ी रहती हैं। ये भले ही स्वभाव से थोड़ी मुंहफट दिखें, लेकिन इनका दिल बहुत साफ होता है और ये अपनों की मदद करती हैं।
अंक ज्योतिष जहां इन तारीखों को बेहद शुभ और मां लक्ष्मी का प्रतीक मानता है। वहीं, सनातन परंपरा यह भी सिखाती है कि हर वह स्त्री लक्ष्मी का रूप है, जिसका सम्मान किया जाता है। जिस घर में महिलाओं का आदर होता है, वहां दरिद्रता कभी पैर नहीं पसार सकती, चाहे उनकी जन्म तारीख कोई भी हो।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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