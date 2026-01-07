Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Number Horoscope Numerology 8 January 2026 Kal Ka Ank Rashifal by date of birth future Predictions
Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 8 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 8 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Number Horoscope Numerology 8 January 2026: जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। 8 जनवरी को गुरुवार का दिन है। मूलांक 7 वालों को आपके टीममेट्स को आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी।

Jan 07, 2026 02:10 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Number Horoscope Numerology 8 January 2026, अंक राशिफल: जिस तरह नाम के अनुसार राशियों के जरिए राशिफल का आंकलन किया जाता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के अनुसार, अंक राशिफल का आंकलन किया जाता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के जरिए भी आप दैनिक राशिफल जान सकते हैं। 8 जनवरी 2026 को गुरुवार का दिन है। मूलांक 7 वालों आपके टीममेट्स को आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी। अंक ज्योतिष के अनुसार जानें, मूलांक 1 से लेकर 9 तक का 8 जनवरी का दिन कैसा रहेगा-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

1 से 9 मूलांक वालों का 8 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

मूलांक-1: 8 जनवरी 2026 के दिन आप पॉजिटिव रहेंगे। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें, जो आपका सपोर्ट करते हों। अपनी भावनाओं को अपने लॉजिक पर हावी न होने दें अन्यथा आप जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं। आगे चुनौतियां हैं लेकिन आप उन्हें अवसरों में बदलने के तरीके ढूंढ सकते हैं।

मूलांक-2: 8 जनवरी 2026 के दिन कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन उन्हें अपने लक्ष्य के रास्ते में न आने दें। दोस्तों और ब्रह्मांड के सहयोग से आप किसी भी बाधा को दूर करने में सक्षम होंगे। जीवन के प्रति आपका प्यार और निरंतर ऊर्जा आपको बाधाओं से दूर रहने में मदद करती है।

मूलांक-3: 8 जनवरी 2026 के दिन अवसरों का लाभ उठाना महत्वपूर्ण है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप आवेग में आकार कार्य न करें। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले विचार करना ठीक रहेगा। खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि आपकी गट फीलिंग आपको सही रास्ते पर ले जाएगी।

ये भी पढ़ें:12 महीने बाद शनि की मकर राशि में बुध का गोचर, इन 3 राशियों को खूब मिलेगी सफलता
ये भी पढ़ें:18 साल बाद कुंभ राशि से मकर राशि में करेंगे राहु गोचर, इन राशियों का बदलेगा समय

मूलांक-4: 8 जनवरी 2026 के दिन अपनी भावनाओं पर अमल करने का दिन है। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। यूनिवर्स आपके पक्ष में काम कर रहा है। आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रह्मांड सफलता और समृद्धि लाने के लिए तैयार खड़ा है।

मूलांक-5: 8 जनवरी 2026 के दिन आप बहुत अच्छे मूड में हैं और सितारे आपके पक्ष में हैं। आप दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार महसूस कर रहे हैं। आपका क्रिएटिव पक्ष फल-फूल रहा है और आपके सामने आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए आप प्रेरणा से भरपूर हैं।

मूलांक-6: 8 जनवरी 2026 के दिन सावधान रहें कि आपका उत्साह आपके आस-पास के लोगों की जरूरतों पर भारी न पड़े। दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करना न भूलें।

ये भी पढ़ें:मकर संक्रांति पर एकादशी का संयोग, जानें क्या रहेगा स्नान-दान का उत्तम समय

मूलांक-7: 8 जनवरी 2026 के दिन आपके टीममेट्स को आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी। आपके बॉस आपके आइडिया की तारीफ भी करेंगे। सिंगल लोगों के लिए, डेटिंग शुरू करने और सही पार्टनर ढूंढने का यह सबसे अच्छा समय रहेगा, खासकर सोशल इवेंट्स में या किसी एक्टिविटी में शामिल होने के दौरान।

मूलांक-8: 8 जनवरी 2026 के दिन पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आप नॉर्मल से अधिक कॉन्फिडेंस और एनर्जेटिक महसूस करेंगे, जिससे यह आपके लक्ष्यों और सपनों को आगे बढ़ाने का आदर्श समय बन जाएगा।

मूलांक-9: 8 जनवरी 2026 के दिन आप अपनी क्षमता का पता लगाने के लिए अधिक इच्छुक महसूस करेंगे। जॉब इंटरव्यू के दौरान या जरूरी डॉक्युमेंट्स जमा करते समय अपनी स्किल्स दर्शाने की बात आती है तो संकोच न करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Numerology Numerology Horoscope Ank Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने