Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 7 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Number Horoscope Numerology 7 January 2026: जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। 7 जनवरी को बुधवार का दिन है। मूलांक 5 वालों को करियर में सफलता मिलेगी।

Jan 06, 2026 04:33 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Number Horoscope Numerology 7 January 2026, अंक राशिफल: जिस तरह नाम के अनुसार राशियों के जरिए राशिफल का आंकलन किया जाता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के अनुसार, अंक राशिफल का आंकलन किया जाता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के जरिए भी आप दैनिक राशिफल जान सकते हैं। 7 जनवरी 2026 को बुधवार का दिन है। मूलांक 5 वालों को करियर में सफलता मिलेगी। अंक ज्योतिष के अनुसार जानें, मूलांक 1 से लेकर 9 तक का 7 जनवरी का दिन कैसा रहेगा-

1 से 9 मूलांक वालों का 7 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

मूलांक-1: 7 जनवरी 2026 के दिन कॉम्पीटीशन की कमी के चलते आपकी प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। जीवनसाथी की तलाश में आपको निराशा झेलनी पड़ सकती है। स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है।

मूलांक-2: 7 जनवरी 2026 के दिन आर्थिक स्थिति सही रहेगी। फालतू के खर्चों से बचें। अपनी मेन्टल हेल्थ का ध्यान रखें। घर के सदस्यों और अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें। करियर में फोकस बनाए रखने की जरूरत है। वहीं, यात्रा के दौरान कुछ दिक्कतें आ सकती हैं।

मूलांक-3: 7 जनवरी 2026 का दिन रोमांचक भरा रहने वाला है। जीवनसाथी के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के आसार हैं। किसी करीबी से गिफ्ट मिलने की संभावना है। आपका स्वास्थ्य भी आपका साथ देगा।

मूलांक-4: 7 जनवरी 2026 के दिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से बचें। यात्रा पर जाने के प्लान बन सकते हैं। प्रेम-संबंधों में मधुरता आएगी। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ वक्त बिताएं और ट्रिप पर जाएं। पारिवारिक बंधन मजबूत होंगे।

मूलांक-5: 7 जनवरी 2026 के दिन आपको पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। करियर में सफलता मिलेगी। घर के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होंगे। व्यवसायिक मुद्दों पर संयम बरतने की जरूरत है।

मूलांक-6: 7 जनवरी 2026 का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। रोमांटिक लाइफ में उथल-पुथल हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ मधुरता बनाए रखें। अपने स्वास्थ्य को अनदेखा न करें।

मूलांक-7: 7 जनवरी 2026 के दिन पार्टनर से स्पेशल मैसेज दिन के अंत तक मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए घूमने जाने के योग बनते भी दिख रहे हैं। थोड़ी बहुत चुनौतियां आ सकती हैं, जिन्हें आप आसानी से पार कर लेंगे।

मूलांक-8: 7 जनवरी 2026 के दिन आपको आपके पार्टनर का पूरा साथ मिलेगा। वहीं, परिवार के कुछ सदस्यों से मतभेद होने की भी संभावना है। अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग ट्रिप पर भी जा सकते हैं।

मूलांक-9: 7 जनवरी 2026 के दिन आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से भरपूर रहेंगे। आर्थिक मामलों में किस्मत साथ देगी। खासकर संपत्ति में निवेश करना लाभदायक हो सकता है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

