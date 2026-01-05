Hindustan Hindi News
Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 6 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

Number Horoscope Numerology 6 January 2026: जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। 6 जनवरी को मंगलवार का दिन है। मूलांक 3 वालों आपको अपने पर्सनल समय का त्याग करना होगा।

Jan 05, 2026 01:55 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Number Horoscope Numerology 6 January 2026, अंक राशिफल: जिस तरह नाम के अनुसार राशियों के जरिए राशिफल का आंकलन किया जाता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के अनुसार, अंक राशिफल का आंकलन किया जाता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के जरिए भी आप दैनिक राशिफल जान सकते हैं। 6 जनवरी 2026 को मंगलवार का दिन है। मूलांक 3 वालों आपको अपने पर्सनल समय का त्याग करना होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार जानें, मूलांक 1 से लेकर 9 तक का 6 जनवरी का दिन कैसा रहेगा-

मूलांक-1: 6 जनवरी 2026 के दिन नियमित रूप से हल्की-फुल्की बातचीत करना जरूरी है। इससे आपको मानसिक शांति पाने और एक-दूसरे पर और भी अधिक भरोसा करने में मदद मिलेगी। आपको अपने करियर और नौकरी के अवसरों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि आप महत्वपूर्ण अवसर न चूकें।

मूलांक-2: 6 जनवरी 2026 के दिन आपके लिए अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने का अच्छा समय है। अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेन्ड करें ताकि आप एक साथ गहरा कनेक्शन स्थापित कर सकें। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा लेकिन आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं बचा पाएंगे।

मूलांक-3: 6 जनवरी 2026 के दिन कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको अपने पर्सनल समय का त्याग करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास अपना समय नहीं होगा। आपका परिवार यह सुनिश्चित करेगा कि आप नियमित रूप से अपनी चिंताओं को साझा करके शक्ति प्राप्त करें।

मूलांक-4: 6 जनवरी 2026 के दिन अगर आप अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं, तो आपको कमाई के अन्य स्रोतों के बारे में भी सोचना चाहिए। आपके परिवार को इस संबंध में सहयोगी होना चाहिए ताकि यह एक टीम वर्क बन जाए।

मूलांक-5: 6 जनवरी 2026 का दिन आपके जीवन में खुशियां और संतुष्टि लेकर आने वाला है। आप विकास हासिल करने में भी सफल रहेंगे, जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ढेर सारे अवसर पाने के लिए आपको विनम्र और ईमानदार रहना चाहिए।

मूलांक-6: 6 जनवरी 2026 के दिन आप जो कुछ भी चाहते हैं, उसे प्राप्त करना हमेशा संभव नहीं होता है। आपको इस समय बहुत त्याग करने की आवश्यकता है ताकि आप आगे एक अच्छा जीवन जी सकें। आपको अपने परिवार के लिए प्लानिंग करने की आवश्यकता है।

मूलांक-7: 6 जनवरी 2026 के दिन आपको अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होगा. बेहतर भविष्य के लिए रचनात्मक योजनाएं बनाएं ताकि आप अपना ख्याल रख सकें।

मूलांक-8: 6 जनवरी 2026 के दिन आप देखेंगे कि आपकी प्रतिभा आपके काम आएगी और आप आसानी से सफल हो जाएंगे। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और स्थिर भविष्य के बारे में सोचना आपके लिए फायदेमंद होगा।

मूलांक-9: 6 जनवरी 2026 के दिन आपका प्रेम जीवन समृद्ध रहेगा, जिससे आपको अपने साथी के साथ बात करने में आसानी होगी। आप उस संबंध को महसूस करेंगे जो एक साथ एक विशेष बंधन बनाने के लिए आवश्यक है।

