Hindi Newsधर्म न्यूज़Number Horoscope Numerology 5 January 2026 Kal Ka Ank Rashifal by date of birth future Predictions
Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 5 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 5 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Number Horoscope Numerology 5 January 2026: जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। 5 जनवरी को सोमवार का दिन है। मूलांक 5 वालों आपको धन को सावधानी से संभालने की जरूरत है।

Jan 04, 2026 02:32 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Number Horoscope Numerology 5 January 2026, अंक राशिफल: जिस तरह नाम के अनुसार राशियों के जरिए राशिफल का आंकलन किया जाता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के अनुसार, अंक राशिफल का आंकलन किया जाता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के जरिए भी आप दैनिक राशिफल जान सकते हैं। 5 जनवरी 2026 को सोमवार का दिन है। मूलांक 5 वालों आपको धन को सावधानी से संभालने की जरूरत है। अंक ज्योतिष के अनुसार जानें, मूलांक 1 से लेकर 9 तक का 5 जनवरी का दिन कैसा रहेगा-

1 से 9 मूलांक वालों का 5 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

मूलांक-1: 5 जनवरी 2026 के दिन प्रेम जीवन समस्याओं से मुक्त रहेगा। प्रोफेशनल जीवन को पॉजिटिव बनाए रखें। मैनेजमेंट की अच्छी नजर में रहें। वित्तीय मामलों को समझदारी से संभालें। कोई बड़ी बीमारी भी आपको परेशान नहीं करेगी।

मूलांक-2: 5 जनवरी 2026 के दिन प्रेम संबंधों को सकारात्मक बनाए रखें और साथ में समय बिताएं। उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कार्यस्थल पर चुनौतियों पर विजय प्राप्त करें। आज धन सकारात्मक है। स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकता है।

मूलांक-3: 5 जनवरी 2026 के दिन मुद्दों को बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है। पार्टनर के साथ अधिक समय बिताएं और अपने पेशेवर जीवन को विवादों से दूर रखें। धन को सावधानी से संभालें, जबकि छोटी-मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दिन को प्रभावित कर सकती हैं।

मूलांक-4: 5 जनवरी 2026 के दिन वित्तीय जरूरतों को पूरा करें, जबकि सेहत पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नौकरी के बारे में सीधी राय देने पर विचार करें। सुनिश्चित करें कि प्रेम संबंध में आपके पास कोई दिखावा न हो।

मूलांक-5: 5 जनवरी 2026 के दिन आगे बढ़ने और फलने-फूलने के हर अवसर का लाभ उठाएं। आज आपको धन को सावधानी से संभालने की जरूरत है। अपने प्रेम जीवन में सुखद पलों की तलाश करें। ऐसे महत्वपूर्ण काम करें, जिनमें स्किल्स की जरूरत हो।

मूलांक-6: 5 जनवरी 2026 का दिन काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने, नए अवसरों को सामने लाने, विभिन्न क्षेत्रों में विकास और संतुष्टि लाने के बारे में है। सेहत के लिहाज से, अपने शरीर की सुनें और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

मूलांक-7: 5 जनवरी 2026 के दिन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को सपोर्ट करने के लिए संतुलित जीवनशैली बनाए रखने पर ध्यान दें। आज आपके पास प्यार का जश्न मनाने के लिए शानदार पल हैं। ऐसी नई जिम्मेदारियां लें, जो उत्पादकता बढ़ाएं।

मूलांक-8: 5 जनवरी 2026 का दिन संभावनाओं से भरा हुआ है। प्यार के मामले में, आप गहरे संबंध पाएंगे। करियर के लिहाज से, नई चुनौतियां सामने हैं, जो चमकने के अवसर दे सकती हैं। आर्थिक रूप से, अप्रत्याशित लाभ के लिए नजर बनाए रखें।

मूलांक-9: 5 जनवरी 2026 के दिन आप रिश्तों में क्लैरिटी पाएंगे, चाहे वे रोमांटिक हों या नहीं। करियर के लिहाज से, एक नया नजरिया आपके सामने आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने में मदद करेगा। आर्थिक रूप से, फ्यूचर में स्टेबिलिटी के लिए सावधानी के साथ योजना बनाना महत्वपूर्ण है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
