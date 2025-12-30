Numerology: जानें आपके लिए कैसा रहेगा साल का आखिरी दिन? 31 दिसंबर को सावधान रहें इस मूलांक के लोग

संक्षेप: Number Horoscope Numerology 31 December 2025: जन्मतिथि और नाम के अनुसार ही राशि होती है और इसी के आधार पर राशिफल का आंकलन होता है। ठीक इसी तरह सिर्फ जन्मतिथि के आधार पर अंक ज्योतिष में राशिफल निकाला जाता है। मूलांक के आधार पर जानें आपके साल 2025 का आखिरी दिन कैसा जाएगा?

Number Horoscope Numerology 31 December 2025, अंक राशिफल: ज्योतिष शास्त्र में राशि की मदद से राशिफल का आंकलन किया जाता है। वहीं न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र में सारी चीजें 1 से लेकर 9 नंबर के इर्द-गिर्द ही घूमती हैं। ऐसे में सिर्फ राशि ही नहीं बल्कि बर्थडेट की मदद से भी भविष्यवाणी जान सकते हैं। अंक ज्योतिष के हिसाब से जानें कि साल का आखिरी दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मूलांक 1: 31 तारीख को आप अंदर से काफी कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। ऑफिस मीटिंग में अपनी बात खुलकर सभी के सामने रख पाएंगे। साल के आखिरी दिन आपको ऑफिस में सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। बस एक चीज का ध्यान रखें कि आपको गुस्से और जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। परिवार में माहौल सही रहेगा। आपकी सेहत सही रहने वाली है। बस गुस्से पर कंट्रोल करके रखें।

मूलांक 2: साल के आखिरी दिन मूलांक 2 के जातकों की फीलिंग्स थोड़ी ज्यादा हावी रह सकती हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो छोटी-छोटी बातों को दिल पर लेना बंद कर दें। इससे आप खुद को ही हर्ट करते हैं। परिवार में खुलकर बात करेंगे तो पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। ऑफिस में धैर्य बनाकर रखें। हो सकता है कि आपको रिजल्ट जल्दी ना मिलें। नींद पूरी लें और अपनी सेहत का ध्यान रखें।

मूलांक 3: आज का दिन मूलांक 3 के जातकों के लिए आगे बढ़ने का है। हो सकता है कि साल के आखिरी दिन आपको पढ़ाई, करियर या बिजनेस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आज भाग्य भी आपका साथ देने वाला है। ऐसे में अपने हिस्से की मेहनत करते रहिए। आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। साथ ही आपकी सेहत में भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है।

मूलांक 4: साल के आखिरी दिन मूलांक 4 वालों को थोड़ी टेंशन रहेगी। आप भागदौड़ ज्यादा कर सकते हैं। वहीं ऑफिस में भी काम का प्रेशर आज ज्यादा रहेगा। साथ ही आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। आज आपको थकान ज्यादा होगी। ऐसे में समय मिलते आराम जरूर करें। नींद पूरी लें और अपनी स्क्रीन टाइमिंग को अबसे थोड़ा कम करने की कोशिश करें।

मूलांक 5: 2025 का आखिरी दिन आपके हिसाब से ही रहेगा। लोगों से बात करेंगे तो फायदा होगा। इंटरव्यू देना है तो आप सफल होंगे। साथ ही बिजनेस से जुड़े लोग कोई नई डील क्रैक कर सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। साथ ही दोस्तों के साथ भी कनेक्शन मजबूत बनेगा। आपकी सेहत भी सही रहेगी।

मूलांक 6: साल के आखिरी दिन मूलांक 6 वाले जातक अपने रिश्ते पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताएंगे। वहीं अच्छी चीजों पर आप खुलकर खर्चा करेंगे। बस अपने बजट का ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा। आर्ट और फैशन की फील्ड से जुड़े लोगों के लिए अच्छा टाइम है। आपकी सेहत भी सही रहेगी।

मूलांक 7: 2025 का आखिरी दिन मूलांक 7 वालों के लिए थोड़ा भारी हो सकता है। आप आज अकेला महसूस कर सकके हैं। बस आप ओवरथिंक करने से बचें। ध्यान, मेडिटेशन या प्रार्थना से मन शांत होगा। काम में धीरे-धीरे सुधार आएगा और जल्द ही आपको ग्रोथ भी दिखाई देगी। अपनी सेहत का आज के दिन थोड़ा ख्याल रखेंगे तो सही होगा। आज आपको पेट या फिर सिर से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है।

मूलांक 8: मूलांक 8 वालों को साल के आखिरी दिन थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आज आपको काम में दिक्कत आए लेकिन आपको हार मानकर पीछे नहीं हटना है। डिसिप्लिन के साथ अपना काम करते रहें और धैर्य बनाकर रखें। पैसों के मामलों में सावधानी रखेंगे तो सही रहेगा। बुजुर्गों की सलाह काम आएगी। शाम के बाद स्थिति बेहतर होगी।

मूलांक 9: साल के आखिरी दिन मूलांक 9 वालों की एनर्जी अलग लेवल पर होगी। आपके सारे अधूरे काम पूरे होने वाले हैं। आज के दिन कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी और ऐसे में आपको ऑफिस में अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। आज परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा।