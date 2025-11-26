Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Number Horoscope Numerology 27 November 2025 Kal Ka Ank Rashifal by date of birth future Predictions
Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 27 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 27 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Number Horoscope Numerology 27 November 2025: जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। 27 नवंबर को गुरुवार का दिन है। मूलांक 5 वाले स्टूडेंट्स के लिए समय मुश्किल नजर आ रहा है। 

Wed, 26 Nov 2025 02:24 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Horoscope Numerology 27 November 2025, अंक राशिफल: जिस तरह नाम के अनुसार राशियों के जरिए राशिफल का आंकलन किया जाता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के अनुसार, अंक राशिफल का आंकलन किया जाता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के जरिए भी आप दैनिक राशिफल जान सकते हैं। 27 नवंबर 2025 को गुरुवार का दिन है। मूलांक 5 वाले स्टूडेंट्स के लिए समय मुश्किल नजर आ रहा है।अंक ज्योतिष के अनुसार जानें, मूलांक 1 से लेकर 9 तक का 27 नवंबर का दिन कैसा रहेगा-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1 से 9 मूलांक वालों का 27 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

मूलांक-1: 27 नवंबर के दिन कुछ लोगों को करियर में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता होगी। स्टूडेंट्स के लिए सुधार समय की मांग है। हेल्थ के मामले में थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। खर्च पर लगाम लगाने के लिए प्लान बनाने की जरूरत ज्यादा है।

मूलांक-2: 27 नवंबर के दिन रोमांचक समय बिताने की आपकी इच्छा आज पूरी होने की संभावना है। किसी ऐसे व्यक्ति से मनमुटाव दूर करना, जो आपको पसंद नहीं है, आज आपका एजेंडा रहेगा। कुछ लोग संपत्ति को लेकर गंभीर हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:3 दिन बाद से बदलेंगे इन राशियों के दिन, बुध की सीधी चाल देगी लाभ ही लाभ

मूलांक-3: 27 नवंबर के दिन आर्थिक मोर्चे पर कुछ उतार-चढ़ाव के संकेत हैं। शिक्षा के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य की जीत आपके जीवन में उत्साह भर देगी। ट्रिप आपके मन से नेगेटिव विचारों से दूर रखने में मदद करेगी।

मूलांक-4: 27 नवंबर के दिन किसी बीमारी से पूरी तरह ठीक होने में कुछ समय लग सकता है। फाइनेंशियल सिचूऐशन को देखते हुए आपके लिए थोड़ा कंजूस हो जाना ही बेहतर रहेगा। आपको अपने काम को अपने तरीके से करने के लिए परिवार के किसी सदस्य की मदद लेनी होगी।

मूलांक-5: 27 नवंबर के दिन स्टूडेंट्स के लिए समय मुश्किल नजर आ रहा है। भाग्य उन लोगों का साथ देगा, जो प्यार की तलाश में हैं। कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा के संकेत हैं। पेशेवर मोर्चे पर आप वहां से आगे बढ़ने में सफल रहेंगे, जहां से आपने क्विट किया था।

ये भी पढ़ें:शनि वक्री से होंगे मार्गी, 28 नवंबर से इन राशियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां

मूलांक-6: 27 नवंबर के दिन कार्यक्षेत्र में आज आपको कोई महत्वपूर्ण काम सौंपा जा सकता है। उन मुद्दों से दूर रहना ही बेहतर है, जो घरेलू माहौल को खराब करने का खतरा पैदा करते हैं। लंबी दूरी की यात्रा करने वालों का समय अच्छा रहने वाला है।

मूलांक-7: 27 नवंबर के दिन कोई पारिवारिक कार्यक्रम आपका शेड्यूल चेंज कर सकता है। कुछ लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना है। किसी संपत्ति सौदे को लेकर घबराहट महसूस करना अच्छा नहीं है, इसलिए सतर्क रहें।

मूलांक-8: 27 नवंबर के दिन आप में से कुछ लोग व्यायाम को बीच में ही छोड़ सकते हैं, जिससे फैट बढ़ सकता है। संपत्ति के मुद्दे पर बात करते समय सावधानी से डीसीजन लें। बकाया धन मिलने में कुछ समय लग सकता है।

ये भी पढ़ें:आज से वृश्चिक राशि में शुक्र गोचर, 19 दिसंबर तक इन राशियों को होगा लाभ
ये भी पढ़ें:शनि की राशि में मंगल का गोचर, इन 3 राशियों को मिलेगा भाग्य का पूरा साथ

मूलांक-9: 27 नवंबर के दिन आपको अपनी सेहत पर खास ध्यान रखने की सलह दी जाती है। अच्छे रिटर्न का वादा करने वाले निवेश को अपना ऑप्शन बनाएं। जैसे-जैसे आप अपने प्रदर्शन में सुधार करते हैं, पेशेवर मोर्चे पर चीजें आपके पक्ष में होती जाती हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:कैसे और कब रखें मोक्षदा एकादशी व्रत, जानें व्रत की विधि
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Numerology Numerology Horoscope Ank Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने