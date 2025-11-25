Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Number Horoscope Numerology 26 November 2025 Kal Ka Ank Rashifal by date of birth future Predictions
Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 26 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 26 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Number Horoscope Numerology 26 November 2025: जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। 26 नवंबर को बुधवार का दिन है। मूलांक 9 वालों कोई सीनियर व्यक्ति टीम सेशन में आपके खिलाफ मुद्दे उठा सकता है।

Tue, 25 Nov 2025 02:33 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Horoscope Numerology 26 November 2025, अंक राशिफल: जिस तरह नाम के अनुसार राशियों के जरिए राशिफल का आंकलन किया जाता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के अनुसार, अंक राशिफल का आंकलन किया जाता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के जरिए भी आप दैनिक राशिफल जान सकते हैं। 26 नवंबर 2025 को बुधवार का दिन है। मूलांक 9 वालों कोई सीनियर व्यक्ति टीम सेशन में आपके खिलाफ मुद्दे उठा सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार जानें, मूलांक 1 से लेकर 9 तक का 26 नवंबर का दिन कैसा रहेगा-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1 से 9 मूलांक वालों का 26 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

मूलांक 1

26 नवंबर के दिन व्यक्तिगत विकास के लिए नए अवसर हैं। चुनौतियों का सामना करने और प्रियजनों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें। आज का दिन नए मौके तलाशने के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है।

मूलांक 2

26 नवंबर के दिन लाइफ में पॉजिटिव बदलाव हो सकते हैं। प्रेम जीवन को जारी रखें और सुनिश्चित करें कि आप सभी पेशेवर चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करें। स्मार्ट वित्तीय निवेश योजनाओं को प्राथमिकता दें।

ये भी पढ़ें:कल से वृश्चिक राशि में शुक्र गोचर, 19 दिसंबर तक इन राशियों को होगा लाभ

मूलांक 3

26 नवंबर के दिन आप ऐसी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, जिसमें इनोवेटिव सोच की जरूरत होती है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और अपने आस-पास के लोगों के साथ कनेक्शन को मजबूत करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें।

मूलांक 4

26 नवंबर के दिन सुबह छोटे-छोटे स्ट्रेचिंग सेशन शामिल करने का लक्ष्य रखें। आज आपको खर्चों को लेकर सावधान रहना चाहिए। आपकी सेहत भी आपको परेशान कर सकती है। बातचीत की मेज पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आएंगी।

मूलांक 5

26 नवंबर के दिन एक्सरसाइज करने से नींद की क्वॉलिटी में सुधार हो सकता है। अपने प्रेम जीवन में परेशानियों को दूर करके एक बेहतर दिन बिताएं। खर्च पर ध्यान दें। ऑफिस में आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहेगा।

ये भी पढ़ें:शनि की राशि में मंगल का गोचर, इन 3 राशियों को मिलेगा भाग्य का पूरा साथ

मूलांक 6

26 नवंबर के दिन तनाव से बचने के लिए काम या पढ़ाई के दौरान पोस्चर पर ध्यान दें। क्लाइंट को प्रभावित करने के लिए सभी काम पूरे करना भी जरूरी है। एक ठोस योजना बनानी चाहिए और योजना बनाने में जरूरी समय लगाना चाहिए।

मूलांक 7

26 नवंबर के दिन जरूरत पड़ने पर आराम करें। बड़े पैमाने पर निवेश करने से बचना अच्छा है। रिश्ते में ईमानदार रहें और साथी की भावनाओं की कद्र करें। अपने गोल्स को पूरा करने में स्ट्रगल करेंगे।

मूलांक 8

26 नवंबर के दिन नौकरी में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी कमिटमेंट पर प्रेमी द्वारा सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन आपको निराश नहीं होना चाहिए। आप पैसों के मामले में भाग्यशाली हैं।

ये भी पढ़ें:शनि-बुध की चाल मचाएगी धमाल, इन 3 राशियों को खूब मिलेगा लाभ

मूलांक 9

26 नवंबर के दिन कोई सीनियर व्यक्ति टीम सेशन में आपके खिलाफ मुद्दे उठा सकता है। सिंगल महिला जातकों को किसी अप्रत्याशित व्यक्ति से प्रपोजल मिल सकता है, जो आपको सरप्राइज कर देगा। आप किसी जरूरतमंद दोस्त की आर्थिक मदद कर सकते हैं

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य का गोचर गुरु की राशि में, इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Numerology Numerology Horoscope numerology Predictions
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने