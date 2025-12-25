Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 26 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप: Number Horoscope Numerology 26 December 2025: लोगों के नाम के अनुसार ही राशि होती है और इसी के आधार पर राशिफल का आंकलन होता है। ठीक इसी तरह जन्मतिथि के आधार पर अंक ज्योतिष में राशिफल का आंकलन होता है। मूलांक के आधार पर जानें कल आपका दिन कैसा जाने वाला है?

Number Horoscope Numerology 26 December 2025, अंक राशिफल: ज्योतिष शास्त्र में राशि के अनुसार राशिफल का आंकलन किया जाता है। वहीं न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र में नंबर का खेल होता है। इस शास्त्र में जन्मतिथि के आधार पर राशिफल का आंकलन करते हैं। राशि ही नहीं बल्कि अपने जन्म की तारीख के आधार पर भी हर दिन के राशिफल को जाना जा सकता है। बता दें कि जन्म की तारीख के योग से मूलांक निकलता है और इसी के आधार पर अंक राशिफल का आंकलन होता है। अगर किसी की जन्म की तारीख 11 दिसंबर है तो उसका मूलांक 2 होगा। ठीक ऐसे ही अगर किसी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ है तो उसका मूलांक 7 होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार जानिए कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक का 26 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा? नीचे विस्तार से जानें...

1 से 9 मूलांक वालों का 26 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?

मूलांक 1: 26 दिसंबर का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। अपने दिन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आज अपनी लव लाइफ पर फोकस करें। कार्यालय में प्रोडक्टिव बनें और सौंपे गए सभी कार्यों को पूरा करें।

मूलांक 2: 26 दिसंबर के दिन आपके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जो कई बदलावों और नई शुरुआतों से भरपूर है। इन परिवर्तनों को खुले दिल और दिमाग से अपनाएं, क्योंकि ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने का वादा करते हैं।

मूलांक 3: 26 दिसंबर के दिन आपका वित्त और स्वास्थ्य दोनों दिन भर अच्छा रहेगा। सकारात्मक संबंध बनाए रखना लंबे समय तक आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपको अपने रास्ते में आने वाले अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

मूलांक 4: 26 दिसंबर के दिन दूसरों के साथ संबंध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सपोर्ट प्रदान करते हैं और ऐसे दरवाजे ढूंढते रहें, जिन पर आपने पहले विचार नहीं किया था। आप चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम होंगे।

मूलांक 5: 26 दिसंबर के दिन अपने आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने से बचें और टास्क को कंप्लीट करने में अपना समय लें। लाइफ और वर्क के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। अपनी एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल करें।

मूलांक 6: 26 दिसंबर के दिन अपने शरीर और दिमाग की आवश्यकता को सुनना महत्वपूर्ण है। आज आप पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आराम करें क्योंकि बॉडी को इसकी जरूरत है।

मूलांक 7: 26 दिसंबर के दिन स्वास्थ्य उत्तम रहेगा लेकिन भारी वस्तुएं उठाने से बचें। आज के डिजिटल युग में अपनी पर्सनल जानकारी की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन सिक्योरिटी को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

मूलांक 8: 26 दिसंबर के दिन पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। अपने चेहरे पर मुस्कान रखें क्योंकि यह आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। आज प्यार के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने के लिए शांत रहें। कार्यालय में आपकी उत्पादकता हाई रहेगी।

मूलांक 9: 26 दिसंबर के दिन आज स्वास्थ्य और आर्थिक जीवन दोनों उत्तम रहेगा। आप सोच-समझकर इनवेस्टमेंट करने के लिए जरूरी डीसीजन ले सकते हैं। चुनौतियां जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन उनसे पार पाना जानते हैं।