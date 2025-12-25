Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़number horoscope numerology 26 december 2025 kal ka ank rashifal by date of birth future predictions
Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 26 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?

Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 26 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Number Horoscope Numerology 26 December 2025: लोगों के नाम के अनुसार ही राशि होती है और इसी के आधार पर राशिफल का आंकलन होता है। ठीक इसी तरह जन्मतिथि के आधार पर अंक ज्योतिष में राशिफल का आंकलन होता है। मूलांक के आधार पर जानें कल आपका दिन कैसा जाने वाला है?

Dec 25, 2025 02:05 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Number Horoscope Numerology 26 December 2025, अंक राशिफल: ज्योतिष शास्त्र में राशि के अनुसार राशिफल का आंकलन किया जाता है। वहीं न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र में नंबर का खेल होता है। इस शास्त्र में जन्मतिथि के आधार पर राशिफल का आंकलन करते हैं। राशि ही नहीं बल्कि अपने जन्म की तारीख के आधार पर भी हर दिन के राशिफल को जाना जा सकता है। बता दें कि जन्म की तारीख के योग से मूलांक निकलता है और इसी के आधार पर अंक राशिफल का आंकलन होता है। अगर किसी की जन्म की तारीख 11 दिसंबर है तो उसका मूलांक 2 होगा। ठीक ऐसे ही अगर किसी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ है तो उसका मूलांक 7 होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार जानिए कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक का 26 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा? नीचे विस्तार से जानें...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

1 से 9 मूलांक वालों का 26 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?

मूलांक 1: 26 दिसंबर का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। अपने दिन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आज अपनी लव लाइफ पर फोकस करें। कार्यालय में प्रोडक्टिव बनें और सौंपे गए सभी कार्यों को पूरा करें।

मूलांक 2: 26 दिसंबर के दिन आपके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जो कई बदलावों और नई शुरुआतों से भरपूर है। इन परिवर्तनों को खुले दिल और दिमाग से अपनाएं, क्योंकि ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने का वादा करते हैं।

मूलांक 3: 26 दिसंबर के दिन आपका वित्त और स्वास्थ्य दोनों दिन भर अच्छा रहेगा। सकारात्मक संबंध बनाए रखना लंबे समय तक आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपको अपने रास्ते में आने वाले अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

ये भी पढ़ें:वास्तु टिप्स: नए साल पर घर के बाहर रखें ये चीज, 2026 में खुशियों की होगी एंट्री
ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: किस ओर होनी चाहिए फ्लैट की बालकनी? जान लें जरूरी बातें

मूलांक 4: 26 दिसंबर के दिन दूसरों के साथ संबंध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सपोर्ट प्रदान करते हैं और ऐसे दरवाजे ढूंढते रहें, जिन पर आपने पहले विचार नहीं किया था। आप चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम होंगे।

मूलांक 5: 26 दिसंबर के दिन अपने आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने से बचें और टास्क को कंप्लीट करने में अपना समय लें। लाइफ और वर्क के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। अपनी एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल करें।

मूलांक 6: 26 दिसंबर के दिन अपने शरीर और दिमाग की आवश्यकता को सुनना महत्वपूर्ण है। आज आप पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आराम करें क्योंकि बॉडी को इसकी जरूरत है।

मूलांक 7: 26 दिसंबर के दिन स्वास्थ्य उत्तम रहेगा लेकिन भारी वस्तुएं उठाने से बचें। आज के डिजिटल युग में अपनी पर्सनल जानकारी की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन सिक्योरिटी को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

मूलांक 8: 26 दिसंबर के दिन पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। अपने चेहरे पर मुस्कान रखें क्योंकि यह आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। आज प्यार के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने के लिए शांत रहें। कार्यालय में आपकी उत्पादकता हाई रहेगी।

मूलांक 9: 26 दिसंबर के दिन आज स्वास्थ्य और आर्थिक जीवन दोनों उत्तम रहेगा। आप सोच-समझकर इनवेस्टमेंट करने के लिए जरूरी डीसीजन ले सकते हैं। चुनौतियां जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन उनसे पार पाना जानते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Ank Rashifal Numerology Horoscope Numerology
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने