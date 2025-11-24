Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Number Horoscope Numerology 25 November 2025 Kal Ka Ank Rashifal by date of birth future Predictions
Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 25 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 25 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Number Horoscope Numerology 25 November 2025: जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। 25 नवंबर को मंगलवार का दिन है। मूलांक 7 वालों आप हेल्दी रूटीन सपोर्ट करें।

Mon, 24 Nov 2025 02:58 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Horoscope Numerology 25 November 2025, अंक राशिफल: जिस तरह नाम के अनुसार राशियों के जरिए राशिफल का आंकलन किया जाता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के अनुसार, अंक राशिफल का आंकलन किया जाता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के जरिए भी आप दैनिक राशिफल जान सकते हैं। 25 नवंबर 2025 को मंगलवार का दिन है। मूलांक 7 वालों आप हेल्दी रूटीन सपोर्ट करें। अंक ज्योतिष के अनुसार जानें, मूलांक 1 से लेकर 9 तक का 25 नवंबर का दिन कैसा रहेगा-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1 से 9 मूलांक वालों का 25 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

मूलांक 1

25 नवंबर के दिन आपको नई एनर्जी और क्लियर सोच का अनुभव होगा, जिससे क्रिएटिविटी और मित्रता बढ़ेगी। नई स्किल्स सीखने के मौके मिलेंगे। पॉजिटिव बातचीत खुशी लाती है। अपनी एनर्जी नए विचारों की खोज करने और सफलता के लिए सोच-समझकर चुनाव करने में करें।

मूलांक 2

25 नवंबर के दिन आपको बैलेंस मिलेगा क्योंकि ग्रहों का संरेखण कनेक्शन, काम और धन के मामले में संतुलित डिसीजन लेने को मोटिवेट करता है। आप बातचीत और वित्तीय प्रगति का अनुभव कर सकते हैं। जीवन में पॉजिटिव गति और कनेक्शन से पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए देखभाल बनाए रखें।

ये भी पढ़ें:शनि-बुध की चाल मचाएगी धमाल, इन 3 राशियों को खूब मिलेगा लाभ

मूलांक 3

25 नवंबर के दिन ईमानदारी के साथ बातचीत और देखभाल जरूरी है। आप केंद्रित महसूस करेंगे, रिश्तों और करियर में मौके प्राप्त करेंगे। वित्तीय स्टेबिलिटी स्मार्ट प्लानिंग की अनुमति देती है। एक संतुलित लाइफस्टाइल स्वास्थ्य को सपोर्ट करेगी।

मूलांक 4

25 नवंबर के दिन शक्तिशाली परिवर्तन हो सकते हैं। आप रिश्ते, करियर और स्वास्थ्य में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ बदलावों को अपनाने के लिए खुद पर भरोसा करें और योजना बनाएं।

मूलांक 5

25 नवंबर का दिन आपको नए अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। रचनात्मकता पनपती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और सहायक संबंध आपको व्यक्तिगत विकास और संतोषजनक उपलब्धियों की ओर ले जाते हैं। बातचीत विश्वास का निर्माण करती है।

ये भी पढ़ें:बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य का गोचर गुरु की राशि में, इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी

मूलांक 6

25 नवंबर के दिन आपको जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए योजना के साथ उत्साह को संतुलित करें। नियमित ब्रेक गति को बनाए रखने और कार्यों को सही ढंग से योजना बनाने में मदद करता है। तनाव न लें।

मूलांक 7

25 नवंबर के दिन आप हेल्दी रूटीन सपोर्ट करें। कला या संगीत की खोज इस महीने प्रेरणा और विकास ला सकती है। शांत महसूस करेंगे, जो आपको रचनात्मक विचारों, भावनात्मक संतुलन, नई दोस्ती और मूल्यवान सबक सीखने का मौका देगा।

मूलांक 8

25 नवंबर के दिन आप सीखने, यात्रा के विचारों या नए सोशल कनेक्शन की खोज कर सकते हैं, जो दृष्टिकोण को पॉजिटिव बनाते हैं। बातचीत आसानी से होती है, जिससे सहयोग के अवसर खुलते हैं।

ये भी पढ़ें:लव राशिफल: 24 से 30 नवंबर का सप्ताह मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

मूलांक 9

25 नवंबर के दिन आपको इमोशनल और क्रिएटिव चिंगारी मिलेगी, जो पहेलियों को सुलझाने और दोस्तों के साथ पल साझा करने में मदद करेगी। चुनाव करते समय खुद पर भरोसा करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Numerology numerology Predictions Numerology Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने