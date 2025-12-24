Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Number Horoscope Numerology 25 December 2025 Kal Ka Ank Rashifal by date of birth future Predictions
Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 25 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?

Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 25 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Number Horoscope Numerology 25 December 2025: जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। 25 दिसंबर को गुरुवार का दिन है। मूलांक 8 वालों धन और प्रेम जीवन को लेकर सावधान रहना अच्छा है।।

Dec 24, 2025 01:43 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Number Horoscope Numerology 25 December 2025, अंक राशिफल: जिस तरह नाम के अनुसार राशियों के जरिए राशिफल का आंकलन किया जाता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के अनुसार, अंक राशिफल का आंकलन किया जाता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के जरिए भी आप दैनिक राशिफल जान सकते हैं। 25 दिसंबर 2025 को गुरुवार का दिन है। मूलांक 8 वालों धन और प्रेम जीवन को लेकर सावधान रहना अच्छा है। अंक ज्योतिष के अनुसार जानें, मूलांक 1 से लेकर 9 तक का 25 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा-

1 से 9 मूलांक वालों का 25 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?

मूलांक-1: 25 दिसंबर के दिन आप कई कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं। हाल ही में आप अपनी जरूरतों पर ध्यान देने के बजाय दूसरों को खुश करने में अधिक ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। आज का राशिफल आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखने की सलाह देता है।

मूलांक-2: 25 दिसंबर का दिन सकारात्मक न्यूज लेकर आया है। चारों ओर पॉजिटिविटी फैलाएं। प्यार का इजहार करने और उसे वापस पाने के लिए आज का दिन शुभ है। सभी व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सावधान रहें। आज आपका धन और स्वास्थ्य दोनों अच्छा है।

मूलांक-3: 25 दिसंबर के दिन अपने खर्चों पर बारीकी से नजर डालें और देखें कि आप कहां कंट्रोल कर सकते हैं। सामने आने वाले बदलाव से निपटने के लिए तैयार रहें, भले ही वो आपको सरप्राइज कर दें। लव के मामले में बहस में न पड़ना ही बेहतर रहेगा।

मूलांक-4: 25 दिसंबर के दिन चाहे यह किसी प्रोजेक्ट पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। कभी-कभी हम जो सोल्यूशन तलाशते हैं, वे हमारे सामने ही होते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शन के कारण हम उन्हें देखने में नाकामयाब हो जाते हैं। यह एक पहेली के टुकड़े को ढूंढने जैसा है, जो तस्वीर को पूरा करता है।

मूलांक-5: 25 दिसंबर के दिन खुद को सकारात्मक ऊर्जा का आनंद लेते हुए पा सकते हैं। टॉक्सिक रिलेशन वालों भले ही आप अपने पार्टनर से आमने-सामने चीजें नहीं डिस्कस करना चाहते लेकिन शांत और पॉजिटिव तरीके से अलग होने की कोशिश करें।

मूलांक-6: 25 दिसंबर के दिन ध्यान रखें कि आप क्वालिटी से समझौता किए बिना सभी पेशेवर लक्ष्य हासिल करें। अपने काम पर भी ध्यान केंद्रित रखें। महत्वपूर्ण मौद्रिक डीसीजन लेने से बचें और आपका स्वास्थ्य भी पूरे दिन अच्छा रहने वाला है।

मूलांक-7: 25 दिसंबर के दिन पॉजिटिव रहें और अपने लक्ष्यों का पीछा करते रहें। अच्छे मौकों को हाथ से खो देना या हार का अनुभव करना अच्छा फील नहीं होता है, लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी है। रोमांस संबंधी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालें।

मूलांक-8: 25 दिसंबर के दिन धन और प्रेम जीवन को लेकर सावधान रहना अच्छा है। आप न्याय करने में विश्वास रखते हैं। चुनौतियां मुश्किल लग सकती हैं लेकिन अक्सर यह छुपे हुए अवसर के समान होती हैं। अपने प्रेम जीवन में खुश रहें।

मूलांक-9: 25 दिसंबर का दिन बदलावों को अपनाने और संतुलन खोजने के बारे है। चाहे अवसर चूकना हो या निराशा का सामना करना हो, याद रखें कि अन्य रास्ते और नए मौके हमेशा आपका इंतजार कर रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

