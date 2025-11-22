Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 23 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप: Number Horoscope Numerology 23 November 2025: जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। 23 नवंबर को रविवार का दिन है। आज मूलांक 6 वालों का दिन शानदार रहने वाला है।

Horoscope Numerology 23 November 2025, अंक राशिफल: जिस तरह नाम के अनुसार राशियों के जरिए राशिफल का आंकलन किया जाता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के अनुसार, अंक राशिफल का आंकलन किया जाता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के जरिए भी आप दैनिक राशिफल जान सकते हैं। 23 नवंबर 2025 को रविवार का दिन है। आज मूलांक 6 वालों का दिन शानदार रहने वाला है। अंक ज्योतिष के अनुसार जानें, मूलांक 1 से लेकर 9 तक का 23 नवंबर का दिन कैसा रहेगा-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1 से 9 मूलांक वालों का 23 नवंबर का दिन कैसा रहेगा? मूलांक-1: 23 नवंबर के दिन मूलांक 1 वालों का दिन खास रहने वाला है। कोई अच्छी डील आने वाली है। पॉजिटिव सोच को अपनाएं। जब आपके मन में कोई बुरा विचार आए, तो इग्नोर करें। कभी-कभी उदास होना नॉर्मल है। किसी भी चुनौती से निपटने में आपकी स्किल्स काम आएंगी।

मूलांक-2: 23 नवंबर के दिन मूलांक 2 वालों का दिन रोमांटिक रहने वाला है। जश्न मनाने का दिन है। आपके पास कई बेहतरीन अवसर आने वाले हैं। आपने जो भी हासिल किया है, उस पर फोकस करें। पॉजिटिव बदलावों और आगे की योजना पर ध्यान केंद्रित करें।

मूलांक-3: 23 नवंबर के दिन मूलांक 3 वालों का दिन बदलावों से भरपूर रहने वाला है। कुछ लोग आज काम के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं। जीवन में चाहे कुछ भी हो, चीजें आपके लिए मन मुताबिक रहेंगी। दिन का आनंद उठाएं। पारिवारिक रिश्ते के फलने-फूलने की संभावना है।

मूलांक-4: 23 नवंबर के दिन मूलांक 4 वालों का दिन थोड़ा बिजी रहने वाला है। यह आपके जीवन में खुशी का समय है। आज आपनी प्रोफेशनल लाइफ में पहचान बनाने और अच्छी पोजीशन हासिल करने में सक्षम रहेंगे। भरोसा रखें कि सब कुछ समय के हिसाब से काम करेगा।

मूलांक-5: 23 नवंबर के दिन मूलांक 5 वालों का दिन प्रोडक्टिव रहने वाला है। संपत्ति का कोई मसला सुलझने की संभावना है। कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा के मामलें में कड़ी मेहनत करने का समय है। एक नया सफर आपका इंतजार कर रहा है।

मूलांक-6: 23 नवंबर के दिन मूलांक 6 वालों का दिन शानदार रहने वाला है। आज खूबसूरत दिन का आनंद लें। किसी से अच्छा सरप्राइज मिल सकता है। याद रखें कि पैसों को सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। आपके द्वारा शुरू किया गया व्यवसाय अच्छी सिचूऐशन में रहेगा।

मूलांक-7: 23 नवंबर के दिन मूलांक 7 वालों का दिन पॉजिटिव रहने वाला है। आपने जो हासिल किया है, उसके लिए खुद को शाबासी दें। अपनी क्षमता के अनुसार काम करने से इनाम मिलता है। पार्टनर के साथ बाहर जाने से आपका ध्यान कुछ जरूरी मामलों से हट सकता है।

मूलांक-8: 23 नवंबर के दिन मूलांक 8 वालों का दिन नॉर्मल रहने वाला है। मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें। कुछ लोगों को कोई डील प्रॉफिट दिला सकती है। आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के नए तरीके मिलेंगे। रिश्ते निभाना कभी-कभी मुश्किल महसूस हो सकता है।

मूलांक-9: 23 नवंबर के दिन मूलांक 9 वालों का दिन थोड़ा हलचल भरा रहने वाला है। ज्यादा टेंशन न लें। अब कुछ नया करने का समय है। आज का दिन आपको समझने में मदद करेगा कि आप किन टॉक्सिक चीजों से छुटकारा पा चुके हैं। अपने ऊपर किसी भी चीज का ज्यादा दबाव न डालें।